Oto pary nowego Tańca z Gwiazdami? Miała wyciec lista

W jesiennej ramówce Polsatu w 2025 roku nie zabrakło Tańca z Gwiazdami. Jubileuszowa 17. edycja programu będzie emitowana w Polsacie co tydzień od niedzieli 14 września 2025 roku o godzinie 19:55. Nadchodząc odcinki z pewnością dostarczą widzom niezapomnianych wrażeń i nie raz ich zaskoczą. Przypomnijmy, że w tym roku taneczne show w tym roku nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczeka się jubileuszowej 30. edycji w Polsce. O Kryształową Kulę w tej wyjątkowej odsłonie programu powalczą gwiazdy takie jak Ewa Minge, Maja Bohosiewicz, Lanberry Tomasz Karolak, Marcin Rogacewicz i Katarzyna Zillmann. Została ona pierwszą uczestniczką w historii polskiej edycji programu, która zatańczy w parze z kobietą. Niedługo przed emisją pierwszego odcinka 17. edycji Tańca z Gwiazdami jeden z portali dotarł do listy wszystkich par, które jesienią będzie można oglądać na parkiecie.

Pary 17. edycji Tańca z Gwiazdami

Polsat przedstawił już wszystkie gwiazdy, które wystąpią w 17. edycji Tańca z Gwiazdami. Obecnie w mediach społecznościowych stacji co jakiś czas ogłaszane są pary. Okazuje się, że do ich wykazu udało się już dotrzeć portalowi Pudelek . Wynika z niego, że w jubileuszowej odsłonie Tańca z Gwiazdami na parkiecie pojawią się następujące pary:

Ewa Minge oraz Michał Bartkiewicz

Maja Bohosiewicz oraz Albert Kosiński

Tomasz Karolak oraz Izabela Skierska

Michał Czernecki oraz Julia Suryś

Katarzyna Zillmann oraz Janja Lesar

Wiktoria Gorodecka oraz Kamil Kuroczko

Barbara Bursztynowicz oraz Michał Kassin

Maurycy Popiel oraz Sara Janicka

Lanberry oraz Piotr Musiałkowski

Aleksander Sikora oraz Daria Syta

Marcin Rogacewicz oraz Agnieszka Kaczorowska

Mikołaj "Bagi" Bagiński oraz Magdalena Tarnowsk

Taniec z Gwiazdami 17: potwierdzone pary