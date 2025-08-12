Oto pary nowego Tańca z Gwiazdami? Miała wyciec lista
Jubileuszowa 17. edycja programu Taniec z Gwiazdami zbliża się wielkimi krokami i zapowiada się naprawdę wyjątkowo. Niedługo przed jej emisją jednemu z portali udało się dotrzeć do listy wszystkich par, które tym razem powalczą o Kryształową Kulę i dostarczą widzom wielkich emocji.
W jesiennej ramówce Polsatu w 2025 roku nie zabrakło Tańca z Gwiazdami. Jubileuszowa 17. edycja programu będzie emitowana w Polsacie co tydzień od niedzieli 14 września 2025 roku o godzinie 19:55. Nadchodząc odcinki z pewnością dostarczą widzom niezapomnianych wrażeń i nie raz ich zaskoczą. Przypomnijmy, że w tym roku taneczne show w tym roku nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczeka się jubileuszowej 30. edycji w Polsce. O Kryształową Kulę w tej wyjątkowej odsłonie programu powalczą gwiazdy takie jak Ewa Minge, Maja Bohosiewicz, Lanberry Tomasz Karolak, Marcin Rogacewicz i Katarzyna Zillmann. Została ona pierwszą uczestniczką w historii polskiej edycji programu, która zatańczy w parze z kobietą. Niedługo przed emisją pierwszego odcinka 17. edycji Tańca z Gwiazdami jeden z portali dotarł do listy wszystkich par, które jesienią będzie można oglądać na parkiecie.
Pary 17. edycji Tańca z Gwiazdami
Polsat przedstawił już wszystkie gwiazdy, które wystąpią w 17. edycji Tańca z Gwiazdami. Obecnie w mediach społecznościowych stacji co jakiś czas ogłaszane są pary. Okazuje się, że do ich wykazu udało się już dotrzeć portalowi Pudelek . Wynika z niego, że w jubileuszowej odsłonie Tańca z Gwiazdami na parkiecie pojawią się następujące pary:
- Ewa Minge oraz Michał Bartkiewicz
- Maja Bohosiewicz oraz Albert Kosiński
- Tomasz Karolak oraz Izabela Skierska
- Michał Czernecki oraz Julia Suryś
- Katarzyna Zillmann oraz Janja Lesar
- Wiktoria Gorodecka oraz Kamil Kuroczko
- Barbara Bursztynowicz oraz Michał Kassin
- Maurycy Popiel oraz Sara Janicka
- Lanberry oraz Piotr Musiałkowski
- Aleksander Sikora oraz Daria Syta
- Marcin Rogacewicz oraz Agnieszka Kaczorowska
- Mikołaj "Bagi" Bagiński oraz Magdalena Tarnowsk
Taniec z Gwiazdami 17: potwierdzone pary
Źródło: Pudelek