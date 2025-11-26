Tara Reid wymagała pilnej interwencji medyków. Są podejrzenia odurzenia

fot. IMDb / YouTube @pagesix

Reklama

Amerykańska aktorka Tara Reid, znana z serii American Pie, ujawniła, że padła ofiarą groźnego incydentu w jednym z hoteli w okolicach Chicago. Do zdarzenia miało dojść w niedzielę 23 listopada 2025 roku nad ranem, gdy Reid utraciła przytomność po tym, jak ktoś miał dosypać substancję psychoaktywną do jej drinka. W sieci szybko pojawiło się nagranie, na którym widać, jak nieprzytomna aktorka jest wywożona przez personel medyczny. Po zdarzeniu Reid zapowiedziała, że zgłosi sprawę na policję i podejmie kroki prawne.

Zobacz także:

Tara Reid miała zostać odurzona w hotelowym barze

Tara Reid ujawniła szczegóły niepokojącego incydentu, do którego doszło w jednym z hoteli w Rosemont pod Chicago. Według jej relacji, zameldowała się tam późnym wieczorem w sobotę 22 listopada 2025 roku, a następnie udała się do hotelowego baru, gdzie zamówiła kieliszek wina. Niedługo potem miała wyjść z hotelu i w lobby dostrzec grupę YouTuberów. Jeden z nich miał dołączyć do aktorki na zewnątrz. Po powrocie do baru Reid zauważyła, że jej kieliszek został przykryty serwetką, co wzbudziło jej podejrzenia. Aktorka twierdzi, że mimo to zdjęła serwetkę i sięgnęła po napój, po czym ostatnie, co pamięta, to moment, w którym znalazła się w szpitalu.

Na nagraniu opublikowanym przez serwis TMZ można zauważyć, jak Tara Reid jest przenoszona na noszach przez ratowników medycznych, po tym jak policja otrzymała zgłoszenie o chorej osobie w hotelu. Na miejscu sanitariusze współpracowali z ochroną obiektu, aby zapewnić aktorce odpowiednią opiekę. Władze lokalne podkreślają, że w zgłoszeniu nie pojawiły się informacje o jakichkolwiek substancjach odurzających.

Warto zauważyć, że Tara Reid, która w przeszłości zmagała się z problemami związanymi z nadużywaniem używek, podkreśliła, iż w niedzielny wieczór wypiła jedynie jeden drink. Świadek zdarzenia miał również przekazać serwisowi TMZ, że zanim przybyli ratownicy, aktorka miała krzyczeć:

Nie wiesz, kim jestem. Jestem sławna. Jestem aktorką.

W rozmowie z TMZ sama aktorka dodała, że w szpitalu nie przeprowadzono testu na obecność alkoholu, lecz poinformowano ją, że została odurzona. Według relacji Tary Reid, mężczyzna, z którym miała przebywać na zewnątrz, miał przesłać jej następnego dnia nagrania, sugerując możliwość ich użycia w celach szantażu. Reid zapowiedziała, że jest gotowa podjąć w tej sprawie odpowiednie kroki prawne.

Rzecznik Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego w Rosemont, Joseph Balogh, potwierdził, że obecnie prowadzone są dochodzenia, w tym szczegółowa analiza nagrań z monitoringu hotelowego. Co więcej, przedstawiciel aktorki zaznaczył, że Reid w pełni współpracuje z organami ścigania i prosi o zachowanie prywatności w tym trudnym dla niej czasie. Jednocześnie apeluje do wszystkich o zachowanie ostrożności i przypomina, by zawsze pilnować swoich napojów.

Nagranie z miejsca zdarzenia możecie obejrzeć poniżej.