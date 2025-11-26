Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Tara Reid wymagała pilnej interwencji medyków. Są podejrzenia odurzenia

Tara Reid miała paść ofiarą niepokojącego incydentu w jednym z hoteli pod Chicago. Aktorka podzieliła się szczegółami całego zdarzenia i zapowiedziała, że podejmie kroki prawne. Sprawa jest obecnie badana przez lokalne służby, a przedstawiciel Reid prosi o prywatność i apeluje o ostrożność.
placeholder
Reklama
placeholder
Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  Tara Reid 
Tara Reid fot. IMDb / YouTube @pagesix
Reklama

Amerykańska aktorka Tara Reid, znana z serii American Pie, ujawniła, że padła ofiarą groźnego incydentu w jednym z hoteli w okolicach Chicago. Do zdarzenia miało dojść w niedzielę 23 listopada 2025 roku nad ranem, gdy Reid utraciła przytomność po tym, jak ktoś miał dosypać substancję psychoaktywną do jej drinka. W sieci szybko pojawiło się nagranie, na którym widać, jak nieprzytomna aktorka jest wywożona przez personel medyczny. Po zdarzeniu Reid zapowiedziała, że zgłosi sprawę na policję i podejmie kroki prawne.

Zobacz także:

American Pie - Tara Reid jako Vicky
-

Była gwiazdą American Pie i Wiecznego Studenta, podkochiwały się w niej tysiące fanów. Jak dziś wygląda Tara Reid?

post preview image
-

Tara Reid: „Rekinado 2” to kupa zabawy – wywiad

Tara Reid miała zostać odurzona w hotelowym barze

Tara Reid ujawniła szczegóły niepokojącego incydentu, do którego doszło w jednym z hoteli w Rosemont pod Chicago. Według jej relacji, zameldowała się tam późnym wieczorem w sobotę 22 listopada 2025 roku, a następnie udała się do hotelowego baru, gdzie zamówiła kieliszek wina. Niedługo potem miała wyjść z hotelu i w lobby dostrzec grupę YouTuberów. Jeden z nich miał dołączyć do aktorki na zewnątrz. Po powrocie do baru Reid zauważyła, że jej kieliszek został przykryty serwetką, co wzbudziło jej podejrzenia. Aktorka twierdzi, że mimo to zdjęła serwetkę i sięgnęła po napój, po czym ostatnie, co pamięta, to moment, w którym znalazła się w szpitalu.

Na nagraniu opublikowanym przez serwis TMZ można zauważyć, jak Tara Reid jest przenoszona na noszach przez ratowników medycznych, po tym jak policja otrzymała zgłoszenie o chorej osobie w hotelu. Na miejscu sanitariusze współpracowali z ochroną obiektu, aby zapewnić aktorce odpowiednią opiekę. Władze lokalne podkreślają, że w zgłoszeniu nie pojawiły się informacje o jakichkolwiek substancjach odurzających.

Warto zauważyć, że Tara Reid, która w przeszłości zmagała się z problemami związanymi z nadużywaniem używek, podkreśliła, iż w niedzielny wieczór wypiła jedynie jeden drink. Świadek zdarzenia miał również przekazać serwisowi TMZ, że zanim przybyli ratownicy, aktorka miała krzyczeć: 

Nie wiesz, kim jestem. Jestem sławna. Jestem aktorką.

W rozmowie z TMZ sama aktorka dodała, że w szpitalu nie przeprowadzono testu na obecność alkoholu, lecz poinformowano ją, że została odurzona. Według relacji Tary Reid, mężczyzna, z którym miała przebywać na zewnątrz, miał przesłać jej następnego dnia nagrania, sugerując możliwość ich użycia w celach szantażu. Reid zapowiedziała, że jest gotowa podjąć w tej sprawie odpowiednie kroki prawne.

Rzecznik Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego w Rosemont, Joseph Balogh, potwierdził, że obecnie prowadzone są dochodzenia, w tym szczegółowa analiza nagrań z monitoringu hotelowego. Co więcej, przedstawiciel aktorki zaznaczył, że Reid w pełni współpracuje z organami ścigania i prosi o zachowanie prywatności w tym trudnym dla niej czasie. Jednocześnie apeluje do wszystkich o zachowanie ostrożności i przypomina, by zawsze pilnować swoich napojów. 

Nagranie z miejsca zdarzenia możecie obejrzeć poniżej.

Źródło: TMZ

Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  Tara Reid 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Zwierzogród
-

Zwierzogród 2 i Wicked: Na dobre niekwestionowanymi hitami na te święta. Jak radzą sobie w box office?

2 Jeffrey Dolmer
-

Powstanie dziwne kinowe uniwersum o... seryjnych mordercach! Kto będzie bohaterem pierwszych filmów?

3 The Housemaid
-

Pierwsze opinie na temat nowego filmu z Sydney Sweeney. Jak wyszła Pomoc domowa?

4 Breaking Bad
-

Drugoplanowi bohaterzy, których pokochaliśmy. Absolutne gwiazdy - to oni kradli show

5 Shang-Chi - 1 raz
-

Aktor z MCU zarzuca Hollywood krok w tył: "Studia filmowe uważają, że obsadzanie nas jest ryzykowne"

6 9. Batman
-

Potężna zbroja Batmana zachwyca detalami. Zack Snyder z nowym zdjęciem

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

K-popowe łowczynie demonów z własnym merchem. Gdzie można kupić ciuchy inspirowane filmem?

K-popowe łowczynie demonów z własnym merchem. Gdzie można kupić ciuchy inspir...

Eurowizja 2026 ze zmianami w głosowaniu. O co chodzi?

Eurowizja 2026 ze zmianami w głosowaniu. O co chodzi?

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV