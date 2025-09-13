Taylor Swift miała pojawić się w… Pamiętnikach wampirów. Co poszło nie tak?

fot. IMDb

Julie Plec, współtwórczyni i showrunnerka popularnego serialu stacji The CW, wyjawiła w debiutanckiej książce Samanthy Highfill (redaktorki Entertainment Weekly), zatytułowanej Czułam się epicko: ustna historia Pamiętników wampirów (ang. I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries), że ​​to twórcy serialu zdecydowali, żeby nie zapraszać Taylor Swift do miasteczka Mystic Falls.

Stacja The CW zapytała nas, czy chcemy zrobić epizod z Taylor Swift, a my odmówiliśmy.

Taylor Swift nie zagrała w Pamiętnikach wampirów - dlaczego?

Julie Plec wyjaśniła, że ​​obecność Swift w Pamiętnikach wampirów po prostu nie pasowała do świata, który stworzyli w pierwszym sezonie.

Siódme niebo To nie jest, żeby Taylor mogła się pojawić i dać darmowy koncert w liceum - i to wszystko wyglądałoby jakoś realnie. To by nas wszystkich wytrąciło z równowagi, pozbawiło tę małą społeczność ponadczasowości i sprawiło, że byłaby zbyt współczesna.

Plec - obecnie wielka fanka Swift - dodała:

Gdybym tylko wtedy wiedziała to, co wiem dzisiaj o moim uwielbieniu Taylor.

Pamiętniki wampirów - postać napisana dla Taylor Swift

W innym miejscu książki Highfill obaliła teorię, że rola Lexi Branson, ulubienicy fanów, granej przez Arielle Kebbel, została napisana dla piosenkarki.

Highfill napisała, że ​​pomimo plotek wśród fanów, ta rola nie była napisana dla Swift.

Pamiętniki wampirów - scena z Taylor Swift

Chociaż sama Taylor Swift, ani jej muzyka nigdy nie pojawiły się w Pamiętnikach wampirów, to serial przemycił o niej wzmiankę w pierwszym sezonie.

Akcja rozgrywa się w rezydencji Salvatorów, pomiędzy braćmi wampirami Damonem (Ian Somerhalder) i Stefanem (Paul Wesley). Damon w bardzo typowy dla siebie sposób mówi:

Wierz lub nie, Stefanie, ale niektóre dziewczyny nie potrzebują mojej perswazji. Niektóre dziewczyny po prostu nie potrafią oprzeć się mojej urodzie, stylowi, urokowi i niezachwianej umiejętności słuchania Taylor Swift.

Pamiętniki wampirów były emitowane przez osiem sezonów w latach 2009-2017 na kanale The CW, a ich fabuła skupiała się na trójkącie miłosnym między Eleną Gilbert (Nina Dobrev) a wampirycznymi braćmi Salvatore.

Serial Pamiętniki wampirów można obejrzeć na Prime Video i HBO Max.