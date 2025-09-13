Taylor Swift miała pojawić się w… Pamiętnikach wampirów. Co poszło nie tak?
Fani Pamiętników wampirów od dawna spekulowali, że Taylor miała zagrać w serialu. Podjerzewali nawet która konkretnie rola miała być dla niej napisana. Dzisiaj showrunnerka serialu w książce o kultowej produkcji rozwiewa wątpliwości i opowiada jak było.
Julie Plec, współtwórczyni i showrunnerka popularnego serialu stacji The CW, wyjawiła w debiutanckiej książce Samanthy Highfill (redaktorki Entertainment Weekly), zatytułowanej Czułam się epicko: ustna historia Pamiętników wampirów (ang. I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries), że to twórcy serialu zdecydowali, żeby nie zapraszać Taylor Swift do miasteczka Mystic Falls.
Taylor Swift nie zagrała w Pamiętnikach wampirów - dlaczego?
Julie Plec wyjaśniła, że obecność Swift w Pamiętnikach wampirów po prostu nie pasowała do świata, który stworzyli w pierwszym sezonie.
Plec - obecnie wielka fanka Swift - dodała:
Pamiętniki wampirów - postać napisana dla Taylor Swift
W innym miejscu książki Highfill obaliła teorię, że rola Lexi Branson, ulubienicy fanów, granej przez Arielle Kebbel, została napisana dla piosenkarki.
Highfill napisała, że pomimo plotek wśród fanów, ta rola nie była napisana dla Swift.
Pamiętniki wampirów - scena z Taylor Swift
Chociaż sama Taylor Swift, ani jej muzyka nigdy nie pojawiły się w Pamiętnikach wampirów, to serial przemycił o niej wzmiankę w pierwszym sezonie.
Akcja rozgrywa się w rezydencji Salvatorów, pomiędzy braćmi wampirami Damonem (Ian Somerhalder) i Stefanem (Paul Wesley). Damon w bardzo typowy dla siebie sposób mówi:
Pamiętniki wampirów były emitowane przez osiem sezonów w latach 2009-2017 na kanale The CW, a ich fabuła skupiała się na trójkącie miłosnym między Eleną Gilbert (Nina Dobrev) a wampirycznymi braćmi Salvatore.
Serial Pamiętniki wampirów można obejrzeć na Prime Video i HBO Max.
Źródło: people.com