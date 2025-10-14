Reklama
Taylor Swift zabierze widzów za kulisy The Eras Tour. Zapowiedziała dwie produkcje

Taylor Swift niedługo po wydaniu nowego albumu ogłosiła, że przygotowała dla swoich fanów jeszcze dwie niespodzianki. Będą to produkcje, za których sprawą zabierze widzów za kulisy trwającej prawie dwa lata trasy koncertowej The Eras Tour. Data premiery dokumentów jest już znana.
Klaudia Woźniak
Taylor Swift w filmie o The Eras Tour fot. IMDb
Jeśli myśleliście, że po zakończeniu światowej trasy koncertowej The Eras Tour i wydaniu swojego najnowszego albumu The Life of a Showgirl Taylor Swift zamierza zrobić sobie przerwę od muzyki - nic bardziej mylnego. Okazuje się, że jedna z najlepiej sprzedających się artystek na świecie nie ma zamiaru zwalniać tempa i jeszcze w 2025 roku podzieli się z fanami nie jedną, a dwiema produkcjami, w których przedstawi kulisy swoich ostatnich miesięcy spędzonych na scenie. Przypomnijmy, że w 2023 roku materiał z jednego z koncertów z The Eras Tour zaledwie kilka dni po premierze stał się najczęściej streamowanym filmem muzycznym na platformie Disney+ z 4,6 milionami wyświetleń i 16,2 milionami godzin oglądania. Niewykluczone, że nadchodzące dokumenty przedstawiające kulisy trasy również odniosą ogromny sukces. 

Taylor Swift zapowiada nowe produkcje o The Eras Tour

Piątek 12 grudnia 2025 roku będzie kolejnym wielkim dniem dla Swifties. To właśnie wtedy fani Taylor Swift doczekają się premiery serialu dokumentalnego The Eras Tour | The End of an Era. Produkcja przedstawiająca kulisy trasy składa się z sześciu odcinków i również trafi na Disney+. To jednak nie koniec niespodzianek. Tego samego dnia na platformie pojawi się The Eras Tour | The Final Show. Jest to zapis ostatniego z koncertów z trasy, który odbył się w Vancouver. Warto wspomnieć, że ostatnia trasa Taylor Swift trwała łącznie 21 miesięcy (od marca 2023 roku do grudnia 2024 roku) i obejmowała aż 149 występów.

Oto jak Taylor Swift zapowiedziała nadchodzące produkcje na swoim profilu na Instagramie:

To był koniec pewnej ery i zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Chcieliśmy zapamiętać każdą chwilę poprzedzającą kulminację najważniejszego i najbardziej intensywnego rozdziału naszego życia, dlatego pozwoliliśmy filmowcom uchwycić tę trasę i wszystkie historie, które się w niej przewijały, gdy dobiegała końca. Chcieliśmy też nagrać cały finałowy koncert.

Zwiastun serialu dokumentalnego o The Eras Tour możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: Instagram: @taylorswift

Klaudia Woźniak
