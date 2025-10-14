Taylor Swift zabierze widzów za kulisy The Eras Tour. Zapowiedziała dwie produkcje

fot. IMDb

Jeśli myśleliście, że po zakończeniu światowej trasy koncertowej The Eras Tour i wydaniu swojego najnowszego albumu The Life of a Showgirl Taylor Swift zamierza zrobić sobie przerwę od muzyki - nic bardziej mylnego. Okazuje się, że jedna z najlepiej sprzedających się artystek na świecie nie ma zamiaru zwalniać tempa i jeszcze w 2025 roku podzieli się z fanami nie jedną, a dwiema produkcjami, w których przedstawi kulisy swoich ostatnich miesięcy spędzonych na scenie. Przypomnijmy, że w 2023 roku materiał z jednego z koncertów z The Eras Tour zaledwie kilka dni po premierze stał się najczęściej streamowanym filmem muzycznym na platformie Disney+ z 4,6 milionami wyświetleń i 16,2 milionami godzin oglądania. Niewykluczone, że nadchodzące dokumenty przedstawiające kulisy trasy również odniosą ogromny sukces.

Taylor Swift zapowiada nowe produkcje o The Eras Tour

Piątek 12 grudnia 2025 roku będzie kolejnym wielkim dniem dla Swifties. To właśnie wtedy fani Taylor Swift doczekają się premiery serialu dokumentalnego The Eras Tour | The End of an Era. Produkcja przedstawiająca kulisy trasy składa się z sześciu odcinków i również trafi na Disney+. To jednak nie koniec niespodzianek. Tego samego dnia na platformie pojawi się The Eras Tour | The Final Show. Jest to zapis ostatniego z koncertów z trasy, który odbył się w Vancouver. Warto wspomnieć, że ostatnia trasa Taylor Swift trwała łącznie 21 miesięcy (od marca 2023 roku do grudnia 2024 roku) i obejmowała aż 149 występów.

Oto jak Taylor Swift zapowiedziała nadchodzące produkcje na swoim profilu na Instagramie:

To był koniec pewnej ery i zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Chcieliśmy zapamiętać każdą chwilę poprzedzającą kulminację najważniejszego i najbardziej intensywnego rozdziału naszego życia, dlatego pozwoliliśmy filmowcom uchwycić tę trasę i wszystkie historie, które się w niej przewijały, gdy dobiegała końca. Chcieliśmy też nagrać cały finałowy koncert.

