Telekamery 2025: nominacje. Jak głosować na swoich faworytów?

Magazyn Tele Tydzień ogłosił listę nominowanych do 28. edycji plebiscytu Telekamery Tele Tygodnia. Czytelnicy i widzowie będą mogli zagłosować na swoich faworytów w kategoriach: Aktor, Aktorka i Serial. W pozostałych kategoriach głosy oddadzą członkowie jury. Jurorami zostali redaktorzy Wydawnictwa Bauer. Warto wspomnieć, że po raz pierwszy w historii Telekamer Tele Tygodnia wśród nominowanych znaleźli się również twórcy cyfrowi.

Telekamery 2025: kto otrzymał nominacje i jak głosować?

Głosowanie w kategoriach: Aktor, Aktorka i Serial wystartowało 8 września i potrwa do 3 października 2025 roku. Na swoich faworytów można głosować za pośrednictwem oficjalnej strony Telekamer Tele Tygodnia. Uroczysta gala finałowa odbędzie się 20 października w Muzeum Polin i będzie transmitowana wyłącznie online.

Oto kto otrzymał nominacje w poszczególnych kategoriach:

Aktor

Krzysztof Czeczot

Michał Czernecki

Paweł Domagała

Bartosz Gelner

Cezary Łukaszewicz

Cezary Pazura

Bartłomiej Topa

Tomasz Włosok

Adam Woronowicz