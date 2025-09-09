placeholder
Telekamery 2025: nominacje. Jak głosować na swoich faworytów?

Kolejna edycja plebiscytu Telekamery Tele Tygodnia zbliża się wielkimi krokami. Organizatorzy ogłosili już nazwiska gwiazd oraz tytuły produkcji, które zostały nominowane do statuetki w 2025 roku. Kto znalazł się na liście i w jaki sposób można oddać głos na swoich faworytów?
Klaudia Woźniak
Tagi:  telekamery 
Grafika promująca galę Telekamery fot. Facebook: Tele Tydzień
Magazyn Tele Tydzień ogłosił listę nominowanych do 28. edycji plebiscytu Telekamery Tele Tygodnia. Czytelnicy i widzowie będą mogli zagłosować na swoich faworytów w kategoriach: Aktor, Aktorka i Serial. W pozostałych kategoriach głosy oddadzą członkowie jury. Jurorami zostali redaktorzy Wydawnictwa Bauer. Warto wspomnieć, że po raz pierwszy w historii Telekamer Tele Tygodnia wśród nominowanych znaleźli się również twórcy cyfrowi.

Telekamery 2025: kto otrzymał nominacje i jak głosować?

Głosowanie w kategoriach: Aktor, Aktorka i Serial wystartowało 8 września i potrwa do 3 października 2025 roku. Na swoich faworytów można głosować za pośrednictwem oficjalnej strony Telekamer Tele Tygodnia. Uroczysta gala finałowa odbędzie się 20 października w Muzeum Polin i będzie transmitowana wyłącznie online.

Oto kto otrzymał nominacje w poszczególnych kategoriach:

Aktor

  • Krzysztof Czeczot
  • Michał Czernecki
  • Paweł Domagała
  • Bartosz Gelner
  • Cezary Łukaszewicz
  • Cezary Pazura
  • Bartłomiej Topa
  • Tomasz Włosok
  • Adam Woronowicz

Aktorka

  • Vanessa Aleksander
  • Maria Dębska
  • Jolanta Fraszyńska
  • Wiktoria Gorodecka
  • Lena Góra
  • Agata Kulesza
  • Natalia Rybicka
  • Anna Szymańczyk
  • Katarzyna Wajda
  • Barbara Wypych

Serial

  • Edukacja XD
  • Gra z Cieniem
  • Krew
  • Krew z krwi 3
  • Matki Pingwinów
  • Porządny człowiek
  • Profilerka
  • Przesmyk
  • Szpital św. Anny
  • Zatoka szpiegów 2

Juror

  • Cleo
  • Michał Danilczuk
  • Robert Janowski
  • Dawid Kwiatkowski
  • Rafał Maserak
  • Tatiana Okupnik
  • Marcin Prokop
  • Dorota Szelągowska
  • Stefano Terrazzino

Komentator/Dziennikarz sportowy

  •  Tomasz Ćwiąkała
  • Bożydar Iwanow
  • Marek Magiera
  • Aldona Marciniak
  • Lech Sidor
  • Maja Strzelczyk
  • Mateusz Święcicki
  • Andrzej Twarowski

Format rozrywkowy

  • Awantura o kasę
  • Azja Express
  • Farma
  • Must Be the Music
  • Nasz nowy dom
  • Niezwykłe Stany Prokopa
  • Rolnik szuka żony
  • Sanatorium miłości
  • The Floor
  • Żona dla Polaka

Prezenter/Prowadzący/Gospodarz show

  • Anna Bogusiewicz
  • Paulina Chylewska i Michalina Sosna
  • Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski
  • Sandra Hajduk i Maciej Dowbor
  • Krzysztof Ibisz
  • Patricia Kazadi
  • Maciej Rock
  • Adam Zdrójkowski
  • Joanna Koroniewska
  • Barbara Kurdej-Szatan
  • Marta Manowska
  • Magdalena Mołek

Olśnienie Tele Tygodnia

  • Agnieszka i Piotr Głowaccy
  • Maria Jeleniewska
  • Tomasz Kammel
  • Karolina Kominek
  • Małgorzata Kożuchowska
  • Sonia Mietielica
  • Katarzyna Nosowska i Mikołaj Krajewski
  • Piotr Pacek
  • Karol Pocheć
  • Masza Wągrocka

Źródło: telekamery.pl

Klaudia Woźniak
Tagi:  telekamery 
