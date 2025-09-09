Telekamery 2025: nominacje. Jak głosować na swoich faworytów?
Kolejna edycja plebiscytu Telekamery Tele Tygodnia zbliża się wielkimi krokami. Organizatorzy ogłosili już nazwiska gwiazd oraz tytuły produkcji, które zostały nominowane do statuetki w 2025 roku. Kto znalazł się na liście i w jaki sposób można oddać głos na swoich faworytów?
Magazyn Tele Tydzień ogłosił listę nominowanych do 28. edycji plebiscytu Telekamery Tele Tygodnia. Czytelnicy i widzowie będą mogli zagłosować na swoich faworytów w kategoriach: Aktor, Aktorka i Serial. W pozostałych kategoriach głosy oddadzą członkowie jury. Jurorami zostali redaktorzy Wydawnictwa Bauer. Warto wspomnieć, że po raz pierwszy w historii Telekamer Tele Tygodnia wśród nominowanych znaleźli się również twórcy cyfrowi.
Telekamery 2025: kto otrzymał nominacje i jak głosować?
Głosowanie w kategoriach: Aktor, Aktorka i Serial wystartowało 8 września i potrwa do 3 października 2025 roku. Na swoich faworytów można głosować za pośrednictwem oficjalnej strony Telekamer Tele Tygodnia. Uroczysta gala finałowa odbędzie się 20 października w Muzeum Polin i będzie transmitowana wyłącznie online.
Oto kto otrzymał nominacje w poszczególnych kategoriach:
Aktor
- Krzysztof Czeczot
- Michał Czernecki
- Paweł Domagała
- Bartosz Gelner
- Cezary Łukaszewicz
- Cezary Pazura
- Bartłomiej Topa
- Tomasz Włosok
- Adam Woronowicz
Aktorka
- Vanessa Aleksander
- Maria Dębska
- Jolanta Fraszyńska
- Wiktoria Gorodecka
- Lena Góra
- Agata Kulesza
- Natalia Rybicka
- Anna Szymańczyk
- Katarzyna Wajda
- Barbara Wypych
Serial
- Edukacja XD
- Gra z Cieniem
- Krew
- Krew z krwi 3
- Matki Pingwinów
- Porządny człowiek
- Profilerka
- Przesmyk
- Szpital św. Anny
- Zatoka szpiegów 2
Juror
- Cleo
- Michał Danilczuk
- Robert Janowski
- Dawid Kwiatkowski
- Rafał Maserak
- Tatiana Okupnik
- Marcin Prokop
- Dorota Szelągowska
- Stefano Terrazzino
Komentator/Dziennikarz sportowy
- Tomasz Ćwiąkała
- Bożydar Iwanow
- Marek Magiera
- Aldona Marciniak
- Lech Sidor
- Maja Strzelczyk
- Mateusz Święcicki
- Andrzej Twarowski
Format rozrywkowy
- Awantura o kasę
- Azja Express
- Farma
- Must Be the Music
- Nasz nowy dom
- Niezwykłe Stany Prokopa
- Rolnik szuka żony
- Sanatorium miłości
- The Floor
- Żona dla Polaka
Prezenter/Prowadzący/Gospodarz show
- Anna Bogusiewicz
- Paulina Chylewska i Michalina Sosna
- Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski
- Sandra Hajduk i Maciej Dowbor
- Krzysztof Ibisz
- Patricia Kazadi
- Maciej Rock
- Adam Zdrójkowski
- Joanna Koroniewska
- Barbara Kurdej-Szatan
- Marta Manowska
- Magdalena Mołek
Olśnienie Tele Tygodnia
- Agnieszka i Piotr Głowaccy
- Maria Jeleniewska
- Tomasz Kammel
- Karolina Kominek
- Małgorzata Kożuchowska
- Sonia Mietielica
- Katarzyna Nosowska i Mikołaj Krajewski
- Piotr Pacek
- Karol Pocheć
- Masza Wągrocka
