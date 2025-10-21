Telekamery 2025: wyniki. Do kogo trafiły statuetki?
Kolejna edycja plebiscytu Telekamery Tele Tygodnia już za nami. Na statuetki w 2025 roku mogły liczyć produkcje z telewizji oraz platform streamingowych. Po raz pierwszy zostali wyróżnieni również twórcy cyfrowi. Do jakich gwiazd oraz produkcji trafiły statuetki?
W poniedziałek 20 października 2025 roku magazyn Tele Tydzień podczas uroczystej gali ogłosił zwycięzców 28. edycji plebiscytu Telekamery. Wydarzenie w Muzeum Polin w Warszawie poprowadzili Agnieszka Hyży i Błażej Stencel. Przypomnijmy, że w tym roku czytelnicy i widzowie mogli zagłosować na swoich faworytów w kategoriach: Aktor, Aktorka i Serial. W pozostałych kategoriach głosy oddawali członkowie jury. Jurorami zostali redaktorzy Wydawnictwa Bauer. Po raz pierwszy w historii Telekamer Tele Tygodnia wśród nominowanych znaleźli się także twórcy cyfrowi. Do kogo trafiły statuetki?
Telekamery 2025 - kto zdobył statuetki?
O tym, do kogo trafiły statuetki podczas 28. edycji plebiscytu Telekamer Tele Tygodnia, dowiecie się poniżej. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostali wyróżnieni pogrubiona czcionką.
Telekamery 2025: Aktorka
- Vanessa Aleksander
- Maria Dębska
- Jolanta Fraszyńska
- Wiktoria Gorodecka
- Lena Góra
- Agata Kulesza
- Natalia Rybicka
- Anna Szymańczyk
- Katarzyna Wajda
- Barbara Wypych
Telekamery 2025: Aktor
- Krzysztof Czeczot
- Michał Czernecki
- Paweł Domagała
- Bartosz Gelner
- Cezary Łukaszewicz
- Cezary Pazura
- Bartłomiej Topa
- Tomasz Włosok
- Adam Woronowicz
Telekamery 2025: Serial
- Edukacja XD
- Gra z Cieniem
- Krew
- Krew z krwi 3
- Matki Pingwinów
- Porządny człowiek
- Profilerka
- Przesmyk
- Szpital św. Anny
- Zatoka szpiegów 2
Telekamery 2025: Juror
- Cleo
- Michał Danilczuk
- Robert Janowski
- Dawid Kwiatkowski
- Rafał Maserak
- Tatiana Okupnik
- Marcin Prokop
- Dorota Szelągowska
- Stefano Terrazzino
Telekamery 2025: Komentator/Dziennikarz sportowy
- Tomasz Ćwiąkała
- Bożydar Iwanow
- Marek Magiera
- Aldona Marciniak
- Lech Sidor
- Maja Strzelczyk
- Mateusz Święcicki
- Andrzej Twarowski
Telekamery 2025: Format rozrywkowy
- Awantura o kasę
- Azja Express
- Farma
- Must Be the Music
- Nasz nowy dom
- Niezwykłe Stany Prokopa
- Rolnik szuka żony
- Sanatorium miłości
- The Floor
- Żona dla Polaka
Telekamery 2025: Prezenter/Prowadzący/Gospodarz show
- Anna Bogusiewicz
- Paulina Chylewska i Michalina Sosna
- Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski
- Sandra Hajduk i Maciej Dowbor
- Krzysztof Ibisz
- Patricia Kazadi
- Maciej Rock
- Adam Zdrójkowski
- Joanna Koroniewska
- Barbara Kurdej-Szatan
- Marta Manowska
- Magdalena Mołek
Telekamery 2025: Olśnienie Tele Tygodnia
- Agnieszka i Piotr Głowaccy
- Maria Jeleniewska
- Tomasz Kammel
- Karolina Kominek
- Małgorzata Kożuchowska
- Sonia Mietielica
- Katarzyna Nosowska i Mikołaj Krajewski
- Piotr Pacek
- Karol Pocheć
- Masza Wągrocka
Podczas gali został wyróżniony również serial M jak miłość, który otrzymał specjalną Telekamerę z okazji 25-lecia serialu.
