Telekamery 2025: wyniki. Do kogo trafiły statuetki?

W poniedziałek 20 października 2025 roku magazyn Tele Tydzień podczas uroczystej gali ogłosił zwycięzców 28. edycji plebiscytu Telekamery. Wydarzenie w Muzeum Polin w Warszawie poprowadzili Agnieszka Hyży i Błażej Stencel. Przypomnijmy, że w tym roku czytelnicy i widzowie mogli zagłosować na swoich faworytów w kategoriach: Aktor, Aktorka i Serial. W pozostałych kategoriach głosy oddawali członkowie jury. Jurorami zostali redaktorzy Wydawnictwa Bauer. Po raz pierwszy w historii Telekamer Tele Tygodnia wśród nominowanych znaleźli się także twórcy cyfrowi. Do kogo trafiły statuetki?

Telekamery 2025 - kto zdobył statuetki?

O tym, do kogo trafiły statuetki podczas 28. edycji plebiscytu Telekamer Tele Tygodnia, dowiecie się poniżej. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostali wyróżnieni pogrubiona czcionką.

Telekamery 2025: Aktorka

Vanessa Aleksander

Maria Dębska

Jolanta Fraszyńska

Wiktoria Gorodecka

Lena Góra

Agata Kulesza

Natalia Rybicka

Anna Szymańczyk

Katarzyna Wajda

Barbara Wypych

Telekamery 2025: Aktor

Krzysztof Czeczot

Michał Czernecki

Paweł Domagała

Bartosz Gelner

Cezary Łukaszewicz

Cezary Pazura

Bartłomiej Topa

Tomasz Włosok

Adam Woronowicz