Telekamery 2025: wyniki. Do kogo trafiły statuetki?

Kolejna edycja plebiscytu Telekamery Tele Tygodnia już za nami. Na statuetki w 2025 roku mogły liczyć produkcje z telewizji oraz platform streamingowych. Po raz pierwszy zostali wyróżnieni również twórcy cyfrowi. Do jakich gwiazd oraz produkcji trafiły statuetki?
Klaudia Woźniak
Tagi:  telekamery 
telekamery 2025
Grafika promująca galę Telekamery fot. Facebook: Tele Tydzień
W poniedziałek 20 października 2025 roku magazyn Tele Tydzień podczas uroczystej gali ogłosił zwycięzców 28. edycji plebiscytu Telekamery. Wydarzenie w Muzeum Polin w Warszawie poprowadzili Agnieszka Hyży i Błażej Stencel. Przypomnijmy, że w tym roku czytelnicy i widzowie mogli zagłosować na swoich faworytów w kategoriach: Aktor, Aktorka i Serial. W pozostałych kategoriach głosy oddawali członkowie jury. Jurorami zostali redaktorzy Wydawnictwa Bauer. Po raz pierwszy w historii Telekamer Tele Tygodnia wśród nominowanych znaleźli się także twórcy cyfrowi. Do kogo trafiły statuetki?

Telekamery 2025 - kto zdobył statuetki?

O tym, do kogo trafiły statuetki podczas 28. edycji plebiscytu Telekamer Tele Tygodnia, dowiecie się poniżej. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostali wyróżnieni pogrubiona czcionką.

Telekamery 2025: Aktorka

  • Vanessa Aleksander
  • Maria Dębska
  • Jolanta Fraszyńska
  • Wiktoria Gorodecka
  • Lena Góra
  • Agata Kulesza
  • Natalia Rybicka
  • Anna Szymańczyk
  • Katarzyna Wajda
  • Barbara Wypych

Telekamery 2025: Aktor

  • Krzysztof Czeczot
  • Michał Czernecki
  • Paweł Domagała
  • Bartosz Gelner
  • Cezary Łukaszewicz
  • Cezary Pazura
  • Bartłomiej Topa
  • Tomasz Włosok
  • Adam Woronowicz

Telekamery 2025: Serial

  • Edukacja XD
  • Gra z Cieniem
  • Krew
  • Krew z krwi 3
  • Matki Pingwinów
  • Porządny człowiek
  • Profilerka
  • Przesmyk
  • Szpital św. Anny
  • Zatoka szpiegów 2

Telekamery 2025: Juror

  • Cleo
  • Michał Danilczuk
  • Robert Janowski
  • Dawid Kwiatkowski
  • Rafał Maserak
  • Tatiana Okupnik
  • Marcin Prokop
  • Dorota Szelągowska
  • Stefano Terrazzino

Telekamery 2025: Komentator/Dziennikarz sportowy

  •  Tomasz Ćwiąkała
  • Bożydar Iwanow
  • Marek Magiera
  • Aldona Marciniak
  • Lech Sidor
  • Maja Strzelczyk
  • Mateusz Święcicki
  • Andrzej Twarowski

Telekamery 2025: Format rozrywkowy

  • Awantura o kasę
  • Azja Express
  • Farma
  • Must Be the Music
  • Nasz nowy dom
  • Niezwykłe Stany Prokopa
  • Rolnik szuka żony
  • Sanatorium miłości
  • The Floor
  • Żona dla Polaka

Telekamery 2025: Prezenter/Prowadzący/Gospodarz show

  • Anna Bogusiewicz
  • Paulina Chylewska i Michalina Sosna
  • Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski
  • Sandra Hajduk i Maciej Dowbor
  • Krzysztof Ibisz
  • Patricia Kazadi
  • Maciej Rock
  • Adam Zdrójkowski
  • Joanna Koroniewska
  • Barbara Kurdej-Szatan
  • Marta Manowska
  • Magdalena Mołek

Telekamery 2025: Olśnienie Tele Tygodnia

  • Agnieszka i Piotr Głowaccy
  • Maria Jeleniewska
  • Tomasz Kammel
  • Karolina Kominek
  • Małgorzata Kożuchowska
  • Sonia Mietielica
  • Katarzyna Nosowska i Mikołaj Krajewski
  • Piotr Pacek
  • Karol Pocheć
  • Masza Wągrocka

Podczas gali został wyróżniony również serial M jak miłość, który otrzymał specjalną Telekamerę z okazji 25-lecia serialu.

Źródło: telekamery.pl

