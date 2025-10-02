placeholder
The Floor: finał. Kto wygrał 2. edycję programu?

2. edycja programu The Floor dobiegła końca. Kto spośród 100 uczestników okazał się tym najlepszym i zdobył całą "podłogę"?
Ania Szczudlińska
the floor 
fot. x-news
The Floor to teleturniej cieszący się ogromną popularnością na całym świecie. Jest to holenderski format Talpa Studios, który do tej pory zrealizowano w ponad 20 krajach. Program doczekał się polskiej wersji, którą można było oglądać na antenie TVN. Pierwszy sezon cieszył się ogromną popularnością, dlatego produkcja zdecydowała o kontynuacji  formatu. Jego druga odsłona składała się z 20 odcinków i miał swoją premierę 1 września 2025 roku. Przypomnijmy, że w teleturnieju wzięło udział aż stu uczestników. Sama wiedza w tej rozgrywce to za mało. Potrzebny był refleks, spryt, odporność na stres i właściwa taktyka. Pytania mogły nie wydawać się trudne, ale to gra jest wymagająca. Program wyróżnia się szybkim tempem, strategicznymi pojedynkami i emocjonującą rywalizacją, która wciągała widzów od pierwszej minuty.

Cała plansza podzielona jest na pola. Uczestnicy zaczynali grę z przypisanym polem oraz własną kategorią wiedzy. Wyzywając sąsiadów na pojedynki mogli przejmować ich teren w przypadku wygranej. Pierwszy uczestnik pojedynku wybierany był losowo i sam wskazuje swojego przeciwnika spośród osób stojących wokół jego pola na "podłodze". Kategorie były różnorodne – od sportowców i hollywoodzkich aktorów, przez laureatów Fryderyków, po smaki lodów. Po każdym pojedynku zwycięzca  stawał przed dylematem. Czy walczyć z kolejnym przeciwnikiem, aby zyskać jeszcze więcej terytorium i zaryzykować wszystko? Czy może zachować swoje obecne terytorium i pozwolić losowi wybrać nowego pretendenta? Już wiadomo, kto obrał najlepszą strategię i kto wygrał 2. edycję The Floor.

The Floor: jak wyglądał finał?

Zwycięzcą The Floor zostaje ten, kto jako ostatni pozostanie na planszy, zdobywając całą "podłogę". Serię kończy ostatni, epicki pojedynek rozegrany pomiędzy dwoma graczami o główną nagrodę programu - 100 tysięcy złotych. Każdej rozgrywce z uważnością od samego początku przyglądał się prowadzący teleturniej Mikołaj Roznerski.

Do ostatniego odcinka 2. edycji programu The Floor dotarli Szymon, Julia, Weronika, Patrycja oraz Karolina. Na samym początku finału do walki stanęli Szymon i Julia. Rywalizacja odbyła się w kategorii Geometria. Uczestnicy mieli za zadanie rozpoznać pokazujące się na pulpicie najpopularniejsze figury geometryczne. Julia pokonała Szymona. W drugim pojedynku w kategorii dzieła sztuki zmierzyły się ze sobą Julia i Weronika. Lepsza okazała się ta druga. W trzecim starciu zmierzyły się ze sobą Karolina i Weronika, a ich kategorią były naczynia. W dwóch kolejnych pojedynkach w finale 2. edycji programu The Floor w kategoriach historia świata oraz oceanografia zmierzyły się ze sobą Patrycja i Karolina. Z racji tego, że w finale grało się do dwóch zwycięstw, a te pojedymki przyniosły remis. Uczestniczki rozegrały ostatni pojedynek w kategorii waluty. 

The Floor: kto wygrał program?

Zwycięzca 2., polskiej edycji programu The Floor została Karolina. 

Źródło: TVN

Ania Szczudlińska
