The Floor: finał. Kto wygrał 3. edycję programu?

3. edycja programu The Floor dobiegła końca. Kto spośród 100 uczestników okazał się tym najlepszym i zdobył całą "podłogę"?
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
the floor 
fot. x-news
The Floor to teleturniej cieszący się ogromną popularnością na całym świecie. Jest to holenderski format Talpa Studios, który do tej pory zrealizowano w ponad 20 krajach. Program doczekał się polskiej wersji, którą można było oglądać na antenie TVN. Pierwszy sezon cieszył się ogromną popularnością, dlatego produkcja zdecydowała o kontynuacji  formatu. Jego druga odsłona składała się z 20 odcinków i miała swoją premierę 1 września 2025 roku, a trzecią można było oglądać od 6 października 2025 roku. Przypomnijmy, że w teleturnieju wzięło udział aż stu uczestników. Sama wiedza w tej rozgrywce to za mało. Potrzebny był refleks, spryt, odporność na stres i właściwa taktyka. Pytania mogły nie wydawać się trudne, ale to gra jest wymagająca. Program wyróżnia się szybkim tempem, strategicznymi pojedynkami i emocjonującą rywalizacją, która wciągała widzów od pierwszej minuty.

Cała plansza podzielona jest na pola. Uczestnicy zaczynali grę z przypisanym polem oraz własną kategorią wiedzy. Wyzywając sąsiadów na pojedynki mogli przejmować ich teren w przypadku wygranej. Pierwszy uczestnik pojedynku wybierany był losowo i sam wskazuje swojego przeciwnika spośród osób stojących wokół jego pola na "podłodze". Kategorie były różnorodne – od bohaterów Na Wspólnej i polskie aktorki, przez rośliny doniczkowe, po zapomniane słowa. Po każdym pojedynku zwycięzca  stawał przed dylematem. Czy walczyć z kolejnym przeciwnikiem, aby zyskać jeszcze więcej terytorium i zaryzykować wszystko? Czy może zachować swoje obecne terytorium i pozwolić losowi wybrać nowego pretendenta? Już wiadomo, kto obrał najlepszą strategię i  wygrał 3. edycję The Floor.

The Floor: jak wyglądał finał?

Zwycięzcą The Floor zostaje ten, kto jako ostatni pozostanie na planszy, zdobywając całą "podłogę". Serię kończy ostatni, epicki pojedynek rozegrany pomiędzy dwoma graczami o główną nagrodę programu - 100 tysięcy złotych. Każdej rozgrywce z uważnością od samego początku przyglądał się prowadzący teleturniej Mikołaj Roznerski.

Do ostatniego odcinka 2. edycji programu The Floor dotarli Nikodem, Natalia, Tadeusz, Artur i Monika. Na samym początku finału do walki stanęli Monika i Tadeusz.  Rywalizacja odbyła się w kategorii szczeniaki. Uczestnicy mieli za zadanie rozpoznać pokazujące się na pulpicie najpopularniejsze rasy psów. Monika pokonała Tadeusza. W drugim pojedynku w kategorii miłość w językach zmierzyli się ze sobą Monika i Nikodem. Lepszy okazał się Nikodem. W trzecim starciu zmierzyli się ze sobą Artur i Nikodem, a ich kategorią były polskie modelki. W dwóch kolejnych pojedynkach w finale 3. edycji programu The Floor w kategoriach w górach oraz szpital zmierzyli się ze sobą Natalia i Artur. Oba wygrała ta sama osoba

The Floor: kto wygrał 3. edycję?

Zwycięzca 3., polskiej edycji programu The Floor została Natalia.

 

Źródło: TVN

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  the floor 
