The Floor to teleturniej cieszący się ogromną popularnością na całym świecie. Jest to holenderski format Talpa Studios, który do tej pory zrealizowano w ponad 20 krajach. Program doczekał się polskiej wersji, którą można było oglądać na antenie TVN. Pierwszy sezon cieszył się ogromną popularnością, dlatego produkcja zdecydowała o kontynuacji formatu. Jego druga odsłona składała się z 20 odcinków i miała swoją premierę 1 września, trzecią można było oglądać od 6 października, a czwartą od 10 listopada 2025 roku. Przypomnijmy, że w każdej odsłonie teleturnieju brało udział aż stu uczestników. Sama wiedza w tej rozgrywce to za mało. Potrzebny był refleks, spryt, odporność na stres i właściwa taktyka. Pytania mogły nie wydawać się trudne, ale to gra jest wymagająca. Program wyróżnia się szybkim tempem, strategicznymi pojedynkami i emocjonującą rywalizacją, która wciągała widzów od pierwszej minuty.

Cała plansza podzielona jest na pola. Uczestnicy zaczynali grę z przypisanym polem oraz własną kategorią wiedzy. Wyzywając sąsiadów na pojedynki mogli przejmować ich teren w przypadku wygranej. Pierwszy uczestnik pojedynku wybierany był losowo i sam wskazuje swojego przeciwnika spośród osób stojących wokół jego pola na "podłodze". Kategorie były różnorodne. Po każdym pojedynku zwycięzca stawał przed dylematem. Czy walczyć z kolejnym przeciwnikiem, aby zyskać jeszcze więcej terytorium i zaryzykować wszystko? Czy może zachować swoje obecne terytorium i pozwolić losowi wybrać nowego pretendenta?

Okazuje się, że 4. odsłona teleturnieju The Floor, w której triumfowała Monika (to ona wygrała 100 tysięcy złotych), cieszyła się popularnością wśród widzów przed telewizorami.

Ile osób oglądało 4. edycję programu The Floor?

Ostatni odcinek czwartej serii The Floor wyemitowany 11 grudnia 2025 roku dostarczył oglądającym niezapomnianych emocji i zgromadził przed ekranami ponad 1,28 miliona widzów. Był to jednocześnie najlepiej oglądany odcinek spośród wszystkich wyemitowanych od września. Tej jesieni emisja programu zapewniła stacji TVN pozycję wicelidera pod względem oglądalności we wszystkich najważniejszych grupach. Przełożyło się to na 7,4% udziału w rynku w grupie 4+, 10,4 % w grupie 20-54 oraz 10,9% w grupie 16-49. Odcinki czwartego sezonu teleturnieju The Floor oglądało średnio prawie milion widzów. Nowe odcinki zadebiutują na antenie TVN już niebawem.