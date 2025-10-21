placeholder
3. sezon The Traitors powstaje w innym kraju. Gdzie tym razem?

Zdjęcia do 3. sezonu programu The Traitors. Zdrajcy trwają. Tym razem uczestnicy zamieszkają w nowym miejscu. Poznajcie szczegóły.
Ania Szczudlińska
Tagi:  The Traitors. Zdrajcy 
fot. materiały prasowe TVN
The Traitors. Zdrajcy to jeden z najbardziej intrygujących i emocjonujących formatów ostatnich lat. Pierwsza odsłona programu zadebiutowała na antenie TVN w 2024 roku, a druga rok później. Już wiadomo, że ze względu na znaczną popularność będzie on kontynuowany. Przypomnijmy, że w drugiej edycji wzięły udział 22 osoby. Na początku zostali podzieleni na Zdrajców i Lojalnych, a żeby zwyciężyć musieli rozwijać swoje umiejętności obserwacji i analizy zachowania przeciwników, wyciągania wniosków oraz strategicznego myślenia. W tej grze, która swoją formułą przypomina Mafię, są dozwolone zdrada, kłamstwo czy manipulacja. Zasady są proste – zdrajcy eliminują lojalnych. Zadaniem lojalnych była próba wytropienia zdrajców, a następnie wypędzenie ich z zamku. Na końcu drogi mogło czekać nawet 500 tysięcy złotych. Okazuje się, że w 3. sezonie widzów czeka spora zmiana.

Nowa edycja The Traitors. Zdrajdcy odbędzie się w nowej lokalizacji

W nowej serii gra przenosi się do malowniczego Chateau de Bournel we Francji – monumentalnej rezydencji położonej w otoczeniu rozległych lasów i wzgórz. To właśnie tam uczestnicy będą wymyślać strategie, zawierać sojusze i podejmować decyzje, które zadecydują o ich przetrwaniu w grze o wielkie pieniądze. Pierwsze dwie edycje The Traitors. Zdrajcy, które kręcono pod Brukselą, odniosły spektakularny sukces, angażując i przyciągając przed ekrany setki tysięcy widzów. Ogromne zainteresowanie towarzyszy również trzeciej edycji – na casting ponownie zgłosiły się tysiące chętnych, gotowych zmierzyć się z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi ta wyjątkowa gra. Program niezmiennie poprowadzi Malwina Wędzikowska. Emisja 3. sezonu zaplanowana jest na wiosnę 2026 roku. 

The Traitors 3 - lokalizacja. Oto zamek Chateau de Bournel we Francji

The Traitors 3

Chateau de Bournel we Francji

The Traitors 3
fot. materiały prasowe TVN
Źródło: Materiały prasowe TVN

Ania Szczudlińska
