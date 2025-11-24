Reklama
The Voice of Poland 16: finaliści. Kto powalczy o zwycięstwo?

16. edycja programu The Voice of Poland dobiega końca. Poznajcie bliżej tych, którzy powalczą o zwycięstwo.
Ania Szczudlińska
Tagi:  the voice of poland 
fot. TVP
Na początku września 2025 roku wystartowały Przesłuchania w ciemno 16. edycji The Voice of Poland. Po kilku tygodniach stało się jasne, którzy uczestnicy podbili serca trenerów, czyli Tomsona i Barona, Kuby Badacha, Margaret, Michała Szpaka oraz dodatkowej trenerki Ani Karwan i zakwalifikowali się do kolejnego etapu, czyli tak zwanych Bitew. Te także dobiegły już końca, a następujące po nich nokauty wyłoniły tych wokalistów, którzy zaśpiewali w odcinkach live. Już w sobotę 29 listopada 2025 roku odbędzie się finał tej odsłony muzycznego show. Kto powalczy o zwycięstwo?

The Voice of Poland 16: finaliści. Oni powalczą o zwycięstwo

W finale 16. edycji programu The Voice of Poland znaleźli się:

  • Jan Piwowarczyk (drużyna Margaret) 
  • Łukasz Reks (drużyna Kuby Badacha)
  • Hanna Kuzimowicz (drużyna Michała Szpaka)
  • Mateusz Jagiełło (drużyna Tomsona i Barona)
  • Żaneta Chełminiak (drużyna Ani Karwan)

Jan Piwowarczyk

Jan marzył o scenie The Voice od pierwszej edycji programu, który śledził jako widz przez wiele lat. Swoją przygodę ze śpiewem rozpoczął w chórze, w którym śpiewał przez dziesięć lat. Ukończył II stopień szkoły muzycznej w klasie wokalu w Krakowie, a następnie kształcił się w Szkole Musicalowej Macieja Pawłowskiego i na wokalistyce jazzowej na Akademii Muzycznej w Katowicach. Występował m.in. w Operze Krakowskiej i Teatrze Słowackiego. Obecnie gra w dwóch zespołach: The Ancimons i Hulajdusza, łączących jazz, funk, folk i rock. Udział w programie to dla niego spełnienie marzenia, ale też szansa na rozwój i nowe muzyczne inspiracje.

arrow-left
Jan Piwowarczyk
fot. TVP
arrow-right

Przypomnijmy, że zwycięzca programu w nagrodę otrzyma tytuł Najlepszego Głosu w Polsce, 100 tysięcy złotych, kontrakt płytowy oraz statuetkę. O tym, kto wygra zadecydują widzowie. 

The Voice of Poland 16: kiedy oglądać finał?

Finał 16. edycji programu The Voice of Poland będzie można oglądać w sobotę 29 listopada 2025 roku od 20:30 na antenie TVP2. Poprowadzą go: Paulina Chylewska, Maciej Musiał oraz Hi Hania. 

Źródło: TVP

