Na początku września 2025 roku wystartowały Przesłuchania w ciemno 16. edycji The Voice of Poland. Po kilku tygodniach stało się jasne, którzy uczestnicy podbili serca trenerów, czyli Tomsona i Barona, Kuby Badacha, Margaret, Michała Szpaka oraz dodatkowej trenerki Ani Karwan i zakwalifikowali się do kolejnego etapu, czyli tak zwanych Bitew. Te także dobiegły już końca, a następujące po nich nokauty wyłoniły tych wokalistów, którzy zaśpiewali w odcinkach live. Już w sobotę 29 listopada 2025 roku odbędzie się finał tej odsłony muzycznego show. Kto powalczy o zwycięstwo?

The Voice of Poland 16: finaliści. Oni powalczą o zwycięstwo

W finale 16. edycji programu The Voice of Poland znaleźli się:

Jan Piwowarczyk (drużyna Margaret)

Łukasz Reks (drużyna Kuby Badacha)

Hanna Kuzimowicz (drużyna Michała Szpaka)

Mateusz Jagiełło (drużyna Tomsona i Barona)

Żaneta Chełminiak (drużyna Ani Karwan)

Jan Piwowarczyk Jan marzył o scenie The Voice od pierwszej edycji programu, który śledził jako widz przez wiele lat. Swoją przygodę ze śpiewem rozpoczął w chórze, w którym śpiewał przez dziesięć lat. Ukończył II stopień szkoły muzycznej w klasie wokalu w Krakowie, a następnie kształcił się w Szkole Musicalowej Macieja Pawłowskiego i na wokalistyce jazzowej na Akademii Muzycznej w Katowicach. Występował m.in. w Operze Krakowskiej i Teatrze Słowackiego. Obecnie gra w dwóch zespołach: The Ancimons i Hulajdusza, łączących jazz, funk, folk i rock. Udział w programie to dla niego spełnienie marzenia, ale też szansa na rozwój i nowe muzyczne inspiracje.

Przypomnijmy, że zwycięzca programu w nagrodę otrzyma tytuł Najlepszego Głosu w Polsce, 100 tysięcy złotych, kontrakt płytowy oraz statuetkę. O tym, kto wygra zadecydują widzowie.

The Voice of Poland 16: kiedy oglądać finał?

Finał 16. edycji programu The Voice of Poland będzie można oglądać w sobotę 29 listopada 2025 roku od 20:30 na antenie TVP2. Poprowadzą go: Paulina Chylewska, Maciej Musiał oraz Hi Hania.