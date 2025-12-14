Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Szybcy i wściekli 11 - Cristiano Ronaldo dołączy do rodziny. Vin Diesel zapowiada

Cristiano Ronaldo, jeden z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy na świecie, może trafić na wielki ekran. Vin Diesel oficjalnie zapowiedział udział sportowca w filmie Szybcy i wściekli 11. Co ciekawe, nie będzie to pierwszy piłkarz, który pojawi się u jego boku w tej serii.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  szybcy i wściekli 11 
Cristiano Ronaldo w Fatal Fury: City of the Wolves fot. materiały prasowe
Reklama

Vin Diesel pracuje nad przygotowaniami do filmu Szybcy i wściekli 11, czyli wielkiego finału popularnej sagi. Na Instagramie zdradził, że napisał rolę specjalnie dla Cristiano Ronaldo, więc supergwiazda piłki nożnej zadebiutuje jako aktor w hollywoodzkiej superprodukcji. Diesel nie ujawnił, w kogo Ronaldo może się wcielić.

Szybcy i wściekli 11 - Cristiano Ronaldo w obsadzie

Tak napisał Vin Diesel, dołączając zdjęcie z Cristiano Ronaldom:

Wszyscy pytali, czy on będzie w mitologii Szybkich. Muszę wam powiedzieć: ona jest autentyczna. Napisaliśmy dla niego rolę...

Do tej pory mówiło się głośno o problemach i niepewności, czy Szybcy i wściekli 11 w ogóle powstaną. Dotyczy to gigantycznego budżetu, którego wymaga Vin Diesel, ale po stratach finansowych przy Szybkich i wściekłych 10 studio chciałoby obniżyć koszty, by móc zarobić. Nie wiadomo, czy ten spór został rozwiązany, ale to nie przeszkadza Dieselowi budować zainteresowanie wokół finału.

Szybcy i wściekli 11- premiera ma odbyć się w kwietniu 2027 roku. Na ten moment termin nie uległ zmianie, więc najwyraźniej prace trwają.

Źródło: Instagram Vina Diesela

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  szybcy i wściekli 11 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Szybcy i wściekli 11
Szybcy i wściekli 11

Najnowsze

1 1. Matt Smith (11. Doktor)
-

Star Wars: Starfighter - Matt Smith zdradza szczegół o złoczyńcy. Chodzi o jego wygląd

2 Pragmata
-

Na tę grę sci-fi czekamy od lat. Teraz możecie sprawdzić ją przed premierą i to za darmo

3 7. Hulk
-
Plotka

Spider-Man 4 - wiemy, jak Hulk stanie się wściekły. Ten pomysł zmieni ton filmu

4 Saros
-

Saros się spóźni. Na osłodę dostaliśmy fabularny zwiastun gry

5 Ace Combat 8: Wings of Theve
-

Ależ niespodzianka z okazji 30-lecia serii! Nadciąga Ace Combat 8: Wings of Theve

6 Total War: Warhammer 40,000
-

Było średniowiecze, będzie kosmos. Zapowiedziano Total War: Warhammer 40,000

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s03e10

One-Punch Man

s51e08

Saturday Night Live

s38e10

48 Hours Mystery

s2025e32

Miejsce zbrodni

s06e04

Accident, Suicide or Murder

s09e16

Selviytyjät Suomi

s01e04

Surely Tomorrow

s01e23
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Vanessa Hudgens
Vanessa Hudgens

ur. 1988, kończy 37 lat

Natascha McElhone
Natascha McElhone

ur. 1969, kończy 56 lat

Jackson Rathbone
Jackson Rathbone

ur. 1984, kończy 41 lat

Tia Texada
Tia Texada

ur. 1971, kończy 54 lat

Archie Kao
Archie Kao

ur. 1969, kończy 56 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

7

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

9

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

10

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV