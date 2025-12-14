fot. materiały prasowe

Vin Diesel pracuje nad przygotowaniami do filmu Szybcy i wściekli 11, czyli wielkiego finału popularnej sagi. Na Instagramie zdradził, że napisał rolę specjalnie dla Cristiano Ronaldo, więc supergwiazda piłki nożnej zadebiutuje jako aktor w hollywoodzkiej superprodukcji. Diesel nie ujawnił, w kogo Ronaldo może się wcielić.

Szybcy i wściekli 11 - Cristiano Ronaldo w obsadzie

Tak napisał Vin Diesel, dołączając zdjęcie z Cristiano Ronaldom:

Wszyscy pytali, czy on będzie w mitologii Szybkich. Muszę wam powiedzieć: ona jest autentyczna. Napisaliśmy dla niego rolę...

Do tej pory mówiło się głośno o problemach i niepewności, czy Szybcy i wściekli 11 w ogóle powstaną. Dotyczy to gigantycznego budżetu, którego wymaga Vin Diesel, ale po stratach finansowych przy Szybkich i wściekłych 10 studio chciałoby obniżyć koszty, by móc zarobić. Nie wiadomo, czy ten spór został rozwiązany, ale to nie przeszkadza Dieselowi budować zainteresowanie wokół finału.

Szybcy i wściekli 11- premiera ma odbyć się w kwietniu 2027 roku. Na ten moment termin nie uległ zmianie, więc najwyraźniej prace trwają.