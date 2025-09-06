The Voice of Poland 16: ten uczestnik prawie pokonał Dawida Podsiadłę. Po latach wrócił na scenę

fot. TVP

Od soboty 6 września co tydzień na TVP2 o godzinie 20:30 można oglądać 16. edycję The Voice of Poland. Pierwsze dwa odcinki tradycyjnie będą poświęcone Przesłuchaniom w ciemno, podczas których trenerzy (Michał Szpak, Kuba Badach, Margaret oraz Tomson i Baron) skompletują swoje drużyny. Widzowie już w pierwszych odcinkach poznają wielu niezwykle utalentowanych wokalistów, którzy dotychczas ukrywali swój talent przed światem. Okazuje się, że wśród nich nie zabraknie również wokalisty, który przed kilku laty był na językach milionów Polaków.

Marcin Spenner w 16. edycji The Voice of Poland

Marcin Spenner w 2012 roku był o krok od pokonania Dawida Podsiadły w finale popularnego talent show. Rywalizował w nim również między innymi z Eweliną Lisowską. Drugie miejsce w muzycznym formacie zachęciło Marcina Spennera do kontynuowania kariery. W 2015 roku postanowił wykorzystać swoją popularność, wydając autorski singiel Moskwa. Cztery lata później na rynku ukazał się jego debiutancki krążek Na czas. Po jego premierze jego kariera nie potoczyła się tak, jakby tego chciał. Jak stwierdził podczas udziału w The Voice of Poland:

W 2019 roku wydałem album o przewrotnym tytule Na Czas, który niestety okazał się niewłaściwy, ponieważ zaraz potem przyszła pandemia i kolokwialnie mówiąc zmiotło mnie z planszy. To był moment, w którym uświadomiłem sobie, że chyba muszę odpuścić na dobre muzykę i pożegnałem się z nią na dobre.

Przez ostatnie lata muzyk skupił się na pracy w marketingu oraz na wychowaniu obecnie 2-letniej córeczki Natalii. Jak stwierdził, to właśnie ona skłoniła go do powrotu na scenę:

Myślę, że głównym bodźcem, który skłonił mnie do tego, żeby przyjść do tego programu, jest moja córka Natalia. Myślałem, że nie będę nastawiony bojowo, ale chyba nie umiem inaczej. Kiedyś byłem sportowcem, tak już zostało. Wszystko biorę na poważnie - mówi Marcin Spenner o swojej chęci powrotu na muzyczną scenę.

W sobotnim odcinku The Voice of Poland Marcin Spenner zmierzy się z przebojem Chrisa Stapletona Tennessee Whiskey, który opowiada o odkupieniu i wdzięczności.