Panna Piggy dostanie swój film. Produkcją zajmą się Jennifer Lawrence i Emma Stone

Panna Piggy po wielu latach dostanie swój solowy film. Projekt został niespodziewanie ujawniony przez Jennifer Lawrence, która zajmuje się produkcją dzieła. .
Po ponad 50 latach Panna Piggy wkroczy na środek sceny i dostanie film solowy, na jaki zasługuje. Jennifer Lawrence ujawniła, że razem z Emmą Stone pracują nad filmem o ikonicznej Muppetce, a scenariusz napisze Cole Escola. Będzie to pierwszy solowy projekt Panny Piggy od czasu, gdy Jim Henson wprowadził ją na świat w programie The Muppet Show w 1976 roku. Bohaterka zaczynała jako chórzystka w The Muppet Show, ale z czasem stała się jedną z głównych postaci programu, a w końcu ikoną przełomu lat 70. i 80. Choć Kermit był oficjalnie gwiazdą, Piggy wyrobiła sobie własną legendę.

Jennifer Lawrence ujawniła istnienie projektu w podcaście Las Culturistas prowadzonym przez Bowena Yanga i Matta Rogersa.

Nie wiem, czy mogę to ogłosić, ale po prostu to zrobię: Emma Stone i ja produkujemy film o Pannie Piggy, a Cole pisze scenariusz.

Aktorka nie ujawniła żadnych szczegółów fabuły.  Zapytana, czy ona i Stone pojawią się w filmie, Lawrence odpowiedziała:

Myślę, że tak, musimy.

Co jeszcze jest w planach dla Muppetów?

W tym 2025 roku Muppety obchodziły swoje 70. urodziny, a przez cały rok trwały związane z tym świętowania. W zeszłym miesiącu ogłoszono też, że The Muppet Show doczeka się nowej odsłony — Seth Rogen i Evan Goldberg, poprzez swoją wytwórnię Point Grey Pictures, przygotowują specjalny projekt dla Disney+, z udziałem gościnnym Sabriny Carpenter. Premiera planowana jest na 2026 rok, w 50. rocznicę kultowego oryginalnego programu.

 

 

 

 

Źródło: deadline.com

