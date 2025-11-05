Kobiecy western na Netflixie. Zwiastun nowego serialu twórcy Synów Anarchii

Netflix

Netflix opublikował zwiastun nadchodzącego serialu westernowego „The Abandons” z Gillian Anderson i Leną Headey w rolach głównych. Twórcą produkcji jest Kurt Sutter, najbardziej znany jako autor Synów Anarchii i producent wykonawczy Świata gliniarzy. Sutter stworzył Odrzuconych dla platformy streamingowej po sukcesach innych westernów, takich jak Yellowstone, które w ostatnich latach zdobyły ogromną popularność.

Odrzuceni - zwiastun

Terytorium Waszyngtonu, 1854 rok. Przywódczynie dwóch zupełnie różnych rodzin — jednej bogatej i uprzywilejowanej, połączonej więzami krwi, i drugiej, stworzonej z sierot i wyrzutków, związanej miłością i koniecznością — splata los poprzez serię zbrodni, straszliwą tajemnicę, zakazaną miłość i kawałek ziemi, pod którym kryje się srebro. To zderzenie odzwierciedla amerykańską walkę między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic — w miejscu, gdzie sprawiedliwość nie sięga.

W produkcji główne role zagrają Lena Headey i Gillian Anderson. Obok nich pojawią się Nick Robinson, Diana Silvers, Lamar Johnson, Natalia del Riego, Lucas Till, Aisling Franciosi, Toby Hemingway, Michael Greyeyes, Ryan Hurst, Katelyn Wells, Clayton Cardenas, Elle-Maija Tailfeathers, Brían F. O’Byrne, Marc Menchaca, Patton Oswalt, Michael Ornstein, Jonathan Koensgen, Jack Doolan, Michiel Huisman, Haig Sutherland i Sarah White.

Premiera serialu 4 grudnia 2025 roku