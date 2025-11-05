Reklama
Mroczna podróż balonem w Turbulence. Zwiastun nowego powietrznego thrillera

Pełen napięcia thriller całkowicie dziejący się... w balonie? Produkcja Turbulence pokaże nam nietypowe środowisko dla filmu akcji.
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  turbulence 
thriller balon zwiastun
Turbulence Lionsgate
Turbulence to nowy thriller od Lionsgate, który zabierze nas w przestworza, gdzie nietypowa małżeńska randka zamienia się w morderczą grę. Jak wiele emocji będzie w stanie wzbudzić przelot balonem? 

Turbulence - zwiastun

Turbulence - fabuła, obsada

Romantyczny wypad Zacha i Emmy na pokładzie balonu na gorące powietrze zamienia się w koszmar, gdy zostają porwani przez złowrogiego pasażera, który ma związek z przeszłością Zacha. W miarę jak wychodzi na jaw tajemnica ich skrywanego związku, ta spektakularna podróż przeradza się w brutalną grę psychologiczną i śmiertelną walkę wysoko na niebie.

Turbulence ponownie łączy zespół odpowiedzialny za akcyjny hit z 2024 roku, Bez Paniki, w tym reżysera Claudio Fäha  oraz scenarzystę Andy’ego Maysona, który jest również jednym z producentów. W rolach głównych występują Hera Hilmar, Jeremy Irvine, Kelsey Grammer oraz Olga Kurylenko.

Film trafi do kin i do dystrybucji cyfrowej 12 grudnia 2025 roku. 

