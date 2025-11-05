Reklama
Nowe twarze w 4. sezonie Ginny i Georgii! Kto dołączył do obsady hitu Netflixa?

Poprzednie sezony Ginny i Georgii dzieliło kilka lat przerwy, jednak tym razem nowe odcinki pojawią się po około roku od premiery 3. sezonu. Znamy nowych aktorów, którzy dołączą do obsady!
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
casting 
Ginny & Georgia netflix
Ginny & Georgia - sezon 3 fot. materiały prasowe
Kolejny sezon jednego z największych serialowych hitów Netflixa - Ginny & Georgii jest już w produkcji. Właśnie potwierdzono trójkę nowych osób w obsadzie!

Ginny & Georgia - nowi członkowie obsady

Ginny & Georgia - fabuła, data premiery 4 sezonu

Sezon 4 zaczyna się od tego, że Georgia Miller unika oskarżenia o morderstwo. Życie w końcu wraca do normy, z tym że Millerowie znowu są spłukani. A do tego Georgia jest w ciąży i nie wie, kto jest ojcem. Dziwne rzeczy wciąż się dzieją, sugerując, że przeszłość Georgii wcale nie zamierza zostać pogrzebana. Ginny desperacko próbuje przerwać cykl chaosu, a Georgia równie desperacko stara się udowodnić swoim dzieciom, że daje sobie radę. Austin postawi się zaś przeciwko całemu światu. Rodzina stoi na rozdrożu. Ale kiedy przyjdzie co do czego - czy Millerowie będą w stanie zacząć od nowa? A może przeszłość znowu ich wciągnie?

W powracającej obsadzie znaleźli się Brianne Howey, Antonia Gentry, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter, Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Raymond Ablack, Katie Douglas, Chelsea Clark oraz Nathan Mitchell.

Czwarty sezon serialu Ginny & Georgia zadebiutuje na Netflixie w 2026 roku - nie podano jeszcze dokładniejszej daty premiery.

Źródło: deadline

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  casting 
Ginny & Georgia netflix
Co o tym sądzisz?
