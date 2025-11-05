Reklama
Czy ujawniono moce Wonder Mana? Nowy zwiastun serialu MCU

Wonder Man będzie satyrą superbohaterską, jednak uniwersum MCU wyraźnie daje o sobie znać. W nowym teaserze pokazano skrawek... supermocy głównego bohatera.
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
Wonder Man zwiastun MCU
Wonder Man fot. materiały prasowe
Marvel Entertainment opublikował nową zapowiedź pierwszej premiery MCU na 2026 rok - Wonder Mana. Jedna z niepublikowanych wcześniej scen sugeruje, że główny bohater, Simon Williams, posiada supermoce! Sprawdźcie, co się stanie, kiedy kładzie dłoń na stole. 

Wonder Man - nowy zwiastun

Oficjalny opis fabuły Wonder Mana. Reżyser Spider-Mana 4 nakręci dwa odcinki

Wonder Man - fabuła, obsada, data premiery

Simon Williams to aspirujący aktor w Hollywood, który próbuje rozwinąć swoją karierę. Nieoczekiwane spotyka Trevora Slattery'ego, który rolę życia ma już za sobą. Dowiaduje się o tym, że niejaki Von Kovak, reżyser, zamierza zrobić remake filmu superbohaterskiego Wonder Man. Obaj aktorzy na przeciwległych etapach kariery zaczynają robić wszystko, żeby dostać role w filmie, a widownia ma szansę zajrzeć za kulisy największej branży rozrywkowej na świecie.

W obsadzie znaleźli się: Yahya Abdul-Mateen II, Ben Kingsley, Arian Moayed, X Mayo, Zlatko Burić, Olivia Thirlby, Byron Bowers i Joe Pantoliano.

Premiera serialu Wonder Man na Disney+ została zaplanowana na 27 stycznia. Tego dnia zadebiutują wszystkie odcinki. 

Źródło: marvelentertainment

