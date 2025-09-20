The Voice of Poland 16: to oni powalczą w bitwach. Poznajcie wszystkie drużyny

fot. materiały prasowe TVP

Na początku września 2025 roku wystartowały Przesłuchania w ciemno jubileuszowej 16. edycji The Voice of Poland. Po kilku tygodniach stanie się jasne, którzy uczestnicy podbili serca trenerów i zakwalifikowali się do kolejnego etapu, czyli tak zwanych Bitew. Do tej pory widzowie obejrzeli 4 odcinki programu, a więc jeszcze 6 epizodów z pierwszego etapu przed nami.

Pierwsze duety zmierzą się ze sobą już w sobotę 11 października 2025 roku. Pierwsze odcinki Bitew będą emitowane na TVP2 od godziny 20:30. Trenerzy, w tym Tomson i Baron, Michał Szpak, Kuba Badach powracająca do formatu w tej roli Margaret oraz Ania Karwan będą musieli podjąć niezwykle trudne decyzje i wybrać po jednym uczestniku z każdej z bitew. Warto wspomnieć, że do programu wróciły jednak tak zwane kradzieże, co oznacza, że jeśli dany uczestnik odpadnie, inny trener będzie mógł zaprosić go do swojej drużyny. Jak prezentują się aktualnie składy wszystkich czterech drużyn?

The Voice of Poland 16: uczestnicy

16. edycja The Voice of Poland bez wątpienia dostarczy widzom ogromnych emocji. Podczas Przesłuchań w ciemno wszyscy trenerzy (oprócz Ani Karwan) wybiorą do swoich drużyn po 12 osób. Wśród nich nie zabrakło zarówno uczestników, dla których udział w programie jest początkiem muzycznej przygody, jak i tych, którzy mają już spore muzyczne doświadczenie. Ponadto w 16. edycji nie zabrakło byłych uczestników programu The Voice Kids oraz wokalistów, którzy mają już na swoim koncie udział w The Voice of Poland.

The Voice of Poland 16: drużyna Margaret

W drużynie Margaret do tej pory znaleźli się:

Jan Piwowarczyk

Gabriela Kurzac

Przemysław Piotrowski

Rafał Hnatio

Lena Cichocka

Jan Piwowarczyk Jan marzył o scenie "The Voice" od pierwszej edycji programu, który śledził jako widz przez wiele lat. Swoją przygodę ze śpiewem rozpoczął w chórze, w którym śpiewał przez dziesięć lat. Ukończył II stopień szkoły muzycznej w klasie wokalu w Krakowie, a następnie kształcił się w Szkole Musicalowej Macieja Pawłowskiego i na wokalistyce jazzowej na Akademii Muzycznej w Katowicach. Występował m.in. w Operze Krakowskiej i Teatrze Słowackiego. Obecnie gra w dwóch zespołach: The Ancimons i Hulajdusza, łączących jazz, funk, folk i rock. Udział w programie to dla niego spełnienie marzenia, ale też szansa na rozwój i nowe muzyczne inspiracje.

The Voice of Poland 16: drużyna Kuby Badacha

W drużynie Kuby Badacha do tej pory znaleźli się:

Michał Bohm

Michał Wąsowicz-Piekarski

Julia Wasielewska

Adam Katryniok

Michał Bohm Michał wraz z bratem prowadzi firmę produkującą meble na wymiar. Od dziecka przejawiał talent do tworzenia. Choć nie ukończył szkoły muzycznej, uczył się gry na gitarze i śpiewu w domu kultury. W gimnazjum założył zespół, z którym koncertował i zdobywał nagrody. Po wygranej w Radiu Wrocław nagrali debiutancką płytę. Dziś Michał chce wrócić do muzyki. Ma też plan B – zostać przewodnikiem sudeckim.

The Voice of Poland 16: drużyna Michała Szpaka

W drużynie Michała Szpaka do tej pory znaleźli się:

Karina Reske-Chojnacka

Mateusz Włodarczyk

Joanna Lupa

Daniel Hutor

Karina Reske-Chojnacka Karina to 28-letnia trenerka wokalna. Pochodzi z bardzo umuzykalnionej i wierzącej rodziny, i to właśnie kościół dał Karinie pierwsze możliwości do publicznych występów. Przez wiele lat śpiewała w zespołach uwielbieniowych, które po latach z sukcesami także prowadziła. Teraz sama uczy wokalu grupy młodzieży i dorosłych a także pisze własne piosenki. W wolnych chwilach tworzy duet ze swoim mężem trębaczem. Ostatnio odkryła nową pasję – fotografię. Organizuje sesje, tworząc np. portfolio dla artystów lub sesje rodzinne. Lubi tworzyć fotoreportaże.

The Voice of Poland 16: drużyna Tomsona i Barona

W drużynie Tomsona i Barona do tej pory znaleźli się:

Krzysztof Stępień

Anna Janelek

Roksana Ostolska

Adrian Sokołowski

Kinga Rutkowska

Marcin Spenner