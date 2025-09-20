Przeczytaj w weekend
The Voice of Poland 16: to oni powalczą w bitwach. Poznajcie wszystkie drużyny

We wrześniu 2025 roku wystartowała 16. edycja programu The Voice of Poland. Trenerzy kompletują już swoje drużyny. Którzy uczestnicy przeszli do kolejnego etapu i co warto o nich wiedzieć?
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
the voice of poland 
fot. materiały prasowe TVP
Na początku września 2025 roku wystartowały Przesłuchania w ciemno jubileuszowej 16. edycji The Voice of Poland. Po kilku tygodniach stanie się jasne, którzy uczestnicy podbili serca trenerów i zakwalifikowali się do kolejnego etapu, czyli tak zwanych Bitew. Do tej pory widzowie obejrzeli 4 odcinki programu, a więc jeszcze 6 epizodów z pierwszego etapu przed nami.  

Pierwsze duety zmierzą się ze sobą już w sobotę 11 października 2025 roku. Pierwsze odcinki Bitew będą emitowane na TVP2 od godziny 20:30. Trenerzy, w tym Tomson i Baron, Michał Szpak, Kuba Badach  powracająca do formatu w tej roli Margaret oraz Ania Karwan będą musieli podjąć niezwykle trudne decyzje i wybrać po jednym uczestniku z każdej z bitew. Warto wspomnieć, że do programu wróciły jednak tak zwane kradzieże, co oznacza, że jeśli dany uczestnik odpadnie, inny trener będzie mógł zaprosić go do swojej drużyny. Jak prezentują się aktualnie składy wszystkich czterech drużyn?

The Voice of Poland 16: uczestnicy

16. edycja The Voice of Poland bez wątpienia dostarczy widzom ogromnych emocji. Podczas Przesłuchań w ciemno wszyscy trenerzy (oprócz Ani Karwan) wybiorą do swoich drużyn po 12 osób. Wśród nich nie zabrakło zarówno uczestników, dla których udział w programie jest początkiem muzycznej przygody, jak i tych, którzy mają już spore muzyczne doświadczenie. Ponadto w 16. edycji nie zabrakło byłych uczestników programu The Voice Kids oraz wokalistów, którzy mają już na swoim koncie udział w The Voice of Poland.

The Voice of Poland 16: uczestnicy [Zdjęcia]

Informacje na temat uczestników 16. edycji The Voice of Poland oraz ich zdjęcia znajdziecie w poniższych galeriach. Jeśli przeglądacie ten artykuł na smartfonie to pamiętajcie o tym, żeby kliknąć w galerię – rozwiną się wtedy pełne zdjęcia i ich opisy.

The Voice of Poland 16: drużyna Margaret

W drużynie Margaret do tej pory znaleźli się:

  • Jan Piwowarczyk
  • Gabriela Kurzac
  • Przemysław Piotrowski
  • Rafał Hnatio
  • Lena Cichocka

Jan Piwowarczyk

Jan marzył o scenie "The Voice" od pierwszej edycji programu, który śledził jako widz przez wiele lat. Swoją przygodę ze śpiewem rozpoczął w chórze, w którym śpiewał przez dziesięć lat. Ukończył II stopień szkoły muzycznej w klasie wokalu w Krakowie, a następnie kształcił się w Szkole Musicalowej Macieja Pawłowskiego i na wokalistyce jazzowej na Akademii Muzycznej w Katowicach. Występował m.in. w Operze Krakowskiej i Teatrze Słowackiego. Obecnie gra w dwóch zespołach: The Ancimons i Hulajdusza, łączących jazz, funk, folk i rock. Udział w programie to dla niego spełnienie marzenia, ale też szansa na rozwój i nowe muzyczne inspiracje.

Jan Piwowarczyk
fot. TVP
The Voice of Poland 16: drużyna Kuby Badacha

W drużynie Kuby Badacha do tej pory znaleźli się:

  • Michał Bohm
  • Michał Wąsowicz-Piekarski
  • Julia Wasielewska
  • Adam Katryniok

Michał Bohm

Michał wraz z bratem prowadzi firmę produkującą meble na wymiar. Od dziecka przejawiał talent do tworzenia. Choć nie ukończył szkoły muzycznej, uczył się gry na gitarze i śpiewu w domu kultury. W gimnazjum założył zespół, z którym koncertował i zdobywał nagrody. Po wygranej w Radiu Wrocław nagrali debiutancką płytę. Dziś Michał chce wrócić do muzyki. Ma też plan B – zostać przewodnikiem sudeckim.

Michał Bohm
fot. TVP
The Voice of Poland 16: drużyna Michała Szpaka

W drużynie Michała Szpaka do tej pory znaleźli się:

  • Karina Reske-Chojnacka
  • Mateusz Włodarczyk
  • Joanna Lupa
  • Daniel Hutor

Karina Reske-Chojnacka

Karina to 28-letnia trenerka wokalna. Pochodzi z bardzo umuzykalnionej i wierzącej rodziny, i to właśnie kościół dał Karinie pierwsze możliwości do publicznych występów. Przez wiele lat śpiewała w zespołach uwielbieniowych, które po latach z sukcesami także prowadziła. Teraz sama uczy wokalu grupy młodzieży i dorosłych a także pisze własne piosenki. W wolnych chwilach tworzy duet ze swoim mężem trębaczem. Ostatnio odkryła nową pasję – fotografię. Organizuje sesje, tworząc np. portfolio dla artystów lub sesje rodzinne. Lubi tworzyć fotoreportaże.

Karina Reske-Chojnacka
fot. TVP
The Voice of Poland 16: drużyna Tomsona i Barona

W drużynie Tomsona i Barona do tej pory znaleźli się:

  • Krzysztof Stępień
  • Anna Janelek
  • Roksana Ostolska
  • Adrian Sokołowski
  • Kinga Rutkowska
  • Marcin Spenner

Krzysztof Stępień

Krzysztof całe życie związany jest z muzyką. Rozpoczął naukę gry na gitarze w wieku 10 lat, kontynuując edukację na Uniwersytecie Fryderyka Chopina w Warszawie oraz na uniwersytecie w Wiedniu. Już w liceum odkrył pasję do śpiewania, a podczas studiów zarabiał na życie grą na ulicy. Po kilku latach spędzonych w Austrii i Londynie, gdzie uczył gry na gitarze i prowadził zajęcia muzyczne, wrócił do Polski i zajął się prowadzeniem firmy eventowej. Jednak marzenie o śpiewaniu nigdy go nie opuściło, dlatego postanowił wziąć udział w programie. Traktuje to jako szansę na nowy etap w życiu i realizację muzycznych ambicji.

Krzysztof Stępień
fot. TVP
Źródło: TVP

