The Voice of Poland ze zmianami w Bitwach. Czego dotyczą?

fot. materiały prasowe TVP

Na początku września 2025 roku wystartowały Przesłuchania w ciemno 16. edycji The Voice of Poland. Po kilku tygodniach stało się jasne, którzy uczestnicy podbili serca trenerów i zakwalifikowali się do kolejnego etapu, czyli tak zwanych Bitew. Okazuje się, że zmieniły się zasady ich rozstrzygania. Na czym polegają i dlaczego wywrócą tę część do góry nogami?

The Voice of Poland: takich zasad nie było jeszcze nigdy

W etapie Bitew, które rozpoczną się już 11 października 2025 roku, pojawi się nowość, gwarantująca jeszcze więcej emocji. Decyzje Margaret, Michała Szpaka, Tomsona i Barona oraz Kuby Badacha będą teraz bardziej nieprzewidywalne niż kiedykolwiek wcześniej. W wideo zapowiadającym najbliższy odcinek prowadzący, czyli Paulina Chylewska i Maciej Musiał opowiedzieli o zmianach, które zaszły:

Do tej pory w tym etapie każdy z trenerów mógł wybrać tylko jednego zwycięzcę każdej bitwy. A tym razem możliwości są aż trzy: może wybrać jednego zwycięzcę bitwy, może do kolejnego etapu zabrać ze sobą cały duet, albo uwaga, nie wybrać nikogo!

Dodatkowo Ania Karwan z każdego odcinka Bitew wybierze jedną osobę, która odpadła w standardowych zasadach programu, i zabierze ją do swojej drużyny w The Voice Comeback Stage Powered by Orange, dając tym samym szansę na dalszą walkę o spełnienie muzycznych marzeń. Niezmiennie podczas całego etapu Bitwy Margaret, Michał Szpak, Tomson i Baron oraz Kuba Badach mają możliwość „kradzieży” uczestników z innych drużyn, aby finalnie do etapu Nokaut zabrać siedmioro wokalistów - sześciu ze swojej drużyny i jednego skradzionego w trakcie Bitew.

16. edycję The Voice of Poland można oglądać w każdą sobotę od 20:30.

Wyżej wspomniany filmik wideo możecie zobaczyć poniżej: