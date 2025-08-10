The Voice Senior z nową trenerką. Znają ją wszystkie pokolenia
W styczniu 2026 roku wystartuje 7. edycja The Voice Senior. Już wiadomo, że w gronie trenerów zadebiutuje wokalistka, którą znaką i mali i duzi. Poznajcie szczegóły.
The Voice Senior doczeka się 7. edycji. Zdjęcia do programu już się rozpoczęły, a jego emisja planowana jest na styczeń 2026 roku. Na fanów tego muzycznego formatu dla utalentowanych wokalnie seniorów czeka sporo personalnych zmian. Dotyczą one przede wszystkim grona trenerskiego. W najnowszej odsłonie nie zobaczymy Małgorzaty Ostrowskiej, która była trenerką w poprzedniej odsłonie muzycznego show dla utalentowanych wokalnie seniorów. Póki co nie wiadomo czy na czerwonym fotelu zasiądą ponownie Robert Janowski, Tatiana Okupnik i Andrzej Piaseczny. Pewne jest to, że Ostrowską zastąpi inna wokalistka. O kim mowa?
Majka Jeżowska nową jurorką w The Voice Senior
Nową jurorką 7. edycji programu The Voice Senior została Majka Jeżowska. Artystka, która świętuje właśnie 45-lecie pracy artystycznej nie kryje radości. Wyznała, że rola trenerki jest spełnieniem jej wieloletnich marzeń:
Źródło: Materiały prasowe TVP