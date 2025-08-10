Przeczytaj w weekend
The Voice Senior z nową trenerką. Znają ją wszystkie pokolenia

W styczniu 2026 roku wystartuje 7. edycja The Voice Senior. Już wiadomo, że w gronie trenerów zadebiutuje wokalistka, którą znaką i mali i duzi. Poznajcie szczegóły.
tpb-vod

Ania Szczudlińska
fot. Waldemar Kompała TVP
The Voice Senior doczeka się 7. edycji. Zdjęcia do programu już się rozpoczęły, a jego emisja planowana jest na styczeń 2026 roku. Na fanów tego muzycznego formatu dla utalentowanych wokalnie seniorów czeka sporo personalnych zmian. Dotyczą one przede wszystkim grona trenerskiego. W najnowszej odsłonie nie zobaczymy Małgorzaty Ostrowskiej, która była trenerką w poprzedniej odsłonie muzycznego show dla utalentowanych wokalnie seniorów. Póki co nie wiadomo czy na czerwonym fotelu zasiądą ponownie Robert Janowski, Tatiana Okupnik i Andrzej Piaseczny.  Pewne jest to, że  Ostrowską zastąpi inna wokalistka. O kim mowa?

Majka Jeżowska nową jurorką w The Voice Senior

Nową jurorką 7. edycji programu The Voice Senior została Majka Jeżowska. Artystka, która świętuje właśnie 45-lecie pracy artystycznej nie kryje radości. Wyznała, że rola trenerki jest spełnieniem jej wieloletnich marzeń:

Zobaczcie, gdzie jestem - w czerwonym fotelu „The Voice Senior”! Jestem 45 lat na scenie muzycznej i zawsze marzyłam o tym, żeby zostać trenerem w jakimś programie muzycznym, bo mam doświadczenie, uwielbiam ludzi, uwielbiam słuchać i uwielbiam pomagać. No i co? Lata mijały i dopiero teraz, kiedy zostałam prawdziwą seniorką, moje marzenie się spełniło. Wiem, że będzie dużo wzruszeń, ale jestem podekscytowana spotkaniem z ludźmi, którzy być może właśnie dopiero teraz, będąc seniorem, odważyli się spełnić swoje marzenie o scenie i śpiewaniu w fantastycznym programie telewizyjnym. Już się nie mogę doczekać. Do zobaczenia! - powiedziała nowa trenerka siódmej edycji talent show TVP2.

Źródło: Materiały prasowe TVP

