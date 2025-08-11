The Voice Senior: skład jurorów już znany. Kto się w nim znalazł?

fot. materiały prasowe TVP

Reklama

The Voice Senior można oglądać na antenie TVP2 od 2019 roku. Ten muzyczny program oparty na międzynarodowym formacie nadal cieszy się ogromną popularnością. Za produkcję polskiej odsłony show od samego początku odpowiedzialna jest firma Rochstar. Do tej pory widzowie obejrzeli 6 edycji programu. Zwycięzcą ostatniej był Wojciech Bardowski. Internetowy casting do kolejnej odsłony zakończył się w maju tego roku, a nagrania rozpoczęły 11 sierpnia. Już wiadomo, że miejsce Małgorzaty Ostrowskiej na czerwonym fotelu zajęła Majka Jeżowska, która debiutuje w tej roli. Kto jeszcze znalazł się w gronie jurorów najnowszej edycji programu?

The Voice Senior 7: kogo zobaczymy w jury?

Od pierwszej edycji The Voice Senior skład trenerów wielokrotnie się zmieniał, a ich rola w programie jest bardzo istotna. W trakcie przesłuchań w ciemno to oni decydują, kto przejdzie dalej. Następnie pracują z wybranymi osobami w obrębie swoich drużyn w kolejnych etapach. Przypomnijmy, że rolę jurorów w programie pełnili: Tomasz Szczepanik, Alicja Węgorzewska, Piotr Cugowski, Maryla Rodowicz, Witold Paszt, Halina Frąckowiak, Marek Piekarczyk, Urszula Dudziak i Izabela Trojanowska. Okazuje się w najnowszej edycji w rolę jurorki ponownie wcieli się Alicja Majewska, którą mogliśmy oglądać w czerwonym fotelu w pierwszych trzech edycjach muzycznego show. Wokalistka wyznała, jakie emocje towarzyszyły jej w związku z powrotem do produkcji:

To nie była łatwa decyzja - udział w programie bardzo absorbuje czasowo, a do tego niektóre terminy kolidowały z wcześniej zaplanowanymi koncertami. Poza tym jest porzekadło, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki - sympatii widzów, ponoć zyskanej przed paroma laty, nikt mi przecież nie zagwarantuje. Ale… nie przyjmując propozycji, pozbawiłabym się możliwości poznania fascynujących życiorysów, ciekawych osobowości i nierzadko pięknych głosów. No i ta ciekawość - jaką przemiłą panią Jadzię, Raisę, Andrzeja czy Elę przyjdzie mi spotkać? Niebagatelne jest też to, że będę oceniać w gronie tych, których lubię i cenię, a za barwnymi, kwiecistymi perorami Andrzeja już tęsknię.

W składzie trenerskim 7. edycji The Voice Senior oprócz Alicji Majewskiej znaleźli się Majka Jeżowska, Andrzej Piaseczny i Robert Janowski. Przypomnijmy, że w tej odsłonie pojawi się też nowy prowadzący. U boku Marty Manowskiej widzowie zobaczą Łukasza Nowickiego. Emisja programu rozpocznie się w styczniu 2026 roku.