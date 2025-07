The Voice Senior: Małgorzata Ostrowska żegna się z programem? Już wiadomo

fot. materiały prasowe TVP

The Voice Senior doczeka się 7. edycji. Castingi internetowe do programu już się zakończyły, nagrania mają rozpocząć się w sierpniu, a jego emisja planowana jest na styczeń 2026 roku. Przypomnijmy, że zwycięzcą poprzedniej edycji został Wojciech Bardowski - podopieczny Roberta Janowskiego. Okazuje się, że w nowej edycji na fanów tego muzycznego formatu dla utalentowanych wokalnie seniorów czeka sporo personalnych zmian. Dotyczą one przede wszystkim grona trenerskiego. Kogo w nim zabraknie?

Małgorzaty Ostrowskiej nie zobaczymy już w The Voice Senior

W najnowszej edycji The Voice Senior nie zobaczymy Małgorzaty Ostrowskiej, która była trenerką w 6. odsłonie muzycznego show dla utalentowanych wokalnie seniorów. Artystka tę informację przekazała w rozmowie z Jastrząb Post za kulisami koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską w Elblągu:

W tym roku nie zasiadam w fotelu jurora. Zobaczymy, może w przyszłym roku. Nie mam pojęcia, ale, ja w tym roku mam bardzo pracowity sezon. Najbardziej w tym programie podobały mi się emocje i taka prawda, która z tego płynie. Tam jest mało agresji, oczywiście, że konkurencja była, ale zupełnie inna. Naprawdę jest to fajny program.

Póki co nie wiadomo, kto zastąpi Małgorzatę Ostrowską na czerwonym fotelu i czy pozostali trenerzy, czyli Tatiana Okupnik, Robert Janowski i Andrzej Piaseczny, wystąpią w 7. edycji The Voice Senior.