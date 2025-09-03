Tom Holland w szczerym wywiadzie o ADHD i dysleksji

fot. Marvel

Tom Holland (Spider-Man: Daleko od domu, Uncharted) jest obecnie jednym z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia. 29-latek doskonale zdaje sobie sprawę, że sława ma swoje ciemne strony, dlatego chroni swoją prywatność - podobnie jak jego narzeczona Zendaya. Aktor czasem robi jednak wyjątki w wywiadach, jeśli ma okazję poruszyć w nich bliskie mu tematy dotyczące zdrowia. Przypomnijmy, że jakiś czas temu przyznał, że ma problem z alkoholem i od dłuższego czasu jest abstynentem. W jednym z ostatnich wywiadów zdobył się na kolejne szczere wyznanie, przyznając, że zmaga się również z ADHD i dysleksją.

Tom Holland o ADHD i dysleksji

Tom Holland uważa, że kreatywna praca pomaga mu w zmaganiach z ADHD. Jak wiadomo, jest to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. W wywiadzie dla portalu IGN aktor wyznał, do jakich wniosków doszedł po wieloletnich zmaganiach zarówno z tą przypadłością, jak i dysleksją:

Mam ADHD i jestem dyslektykiem i czasami, gdy ktoś daje mi pustą kartkę, czuję się nieco onieśmielony. Czasami napotykam też wyzwania, kiedy kreuję jakąś postać. Tak więc każdy sposób, w jaki – jako młody człowiek lub dorosły – można wejść w interakcję z czymś, co zmusza do kreatywności, nieszablonowego myślenia i wprowadzania zmian, które mogą być zawarte w instrukcji obsługi, a mogą ich w niej nie być, po prostu sprzyja zdrowej kreatywności. Myślę, że im więcej takich rzeczy robimy, tym lepiej.

Tom Holland zaraz potem wspomniał, że rozwija swoją kreatywność również za sprawą sportów takich jak golf, padel i szachy online, w które gra wraz ze swoim bratem Harrym. Poza tym od dziecka lubi układać klocki LEGO.