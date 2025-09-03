Tom Holland w szczerym wywiadzie o ADHD i dysleksji
Tom Holland rzadko porusza temat swojego życia prywatnego w wywiadach. W jednym z nich zrobił wyjątek, aby podzielić się swoimi spostzeżeniami na temat ADHD i dysleksji. Jak radzi sobie z trudnościami w codziennym życiu i co mu pomaga?
Tom Holland (Spider-Man: Daleko od domu, Uncharted) jest obecnie jednym z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia. 29-latek doskonale zdaje sobie sprawę, że sława ma swoje ciemne strony, dlatego chroni swoją prywatność - podobnie jak jego narzeczona Zendaya. Aktor czasem robi jednak wyjątki w wywiadach, jeśli ma okazję poruszyć w nich bliskie mu tematy dotyczące zdrowia. Przypomnijmy, że jakiś czas temu przyznał, że ma problem z alkoholem i od dłuższego czasu jest abstynentem. W jednym z ostatnich wywiadów zdobył się na kolejne szczere wyznanie, przyznając, że zmaga się również z ADHD i dysleksją.
Tom Holland o ADHD i dysleksji
Tom Holland uważa, że kreatywna praca pomaga mu w zmaganiach z ADHD. Jak wiadomo, jest to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. W wywiadzie dla portalu IGN aktor wyznał, do jakich wniosków doszedł po wieloletnich zmaganiach zarówno z tą przypadłością, jak i dysleksją:
Tom Holland zaraz potem wspomniał, że rozwija swoją kreatywność również za sprawą sportów takich jak golf, padel i szachy online, w które gra wraz ze swoim bratem Harrym. Poza tym od dziecka lubi układać klocki LEGO.
Źródło: IGN