Tom Holland i Zendaya oficjalnie ZARĘCZENI. Aktor potwierdza

fot. Marvel / Pixabay

Reklama

Tom Holland i Zendaya od dłuższego czasu pozostają jedną z najpopularniejszych par w Hollywood. Przypomnijmy, że poznali się na planie filmu Spider-Man: Homecoming z 2017 roku. Plotki o tym, że są zaręczeni, pojawiły się już na początku stycznia 2025 roku. 29-latka pojawiła się wtedy na 82. gali rozdania Złotych Globów, gdzie zaprezentowała na czerwonym dywanie pierścionek z diamentem. Portal TMZ niedługo potem ustalił, że 29-latek miał oświadczyć się swojej ukochanej w jej domu rodzinnym podczas Świąt Bożego Narodzenia. Portalowi People udało się z kolei skontaktować z osobą z bliskiego otoczenia pary, która potwierdziła, że taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce.

Tom Holland potwierdził zaręczyny z Zendayą

Tom Holland postanowił odnieść się do plotek odnośnie zaręczyn z Zendayą i potwierdził, że zagraniczne portale miały rację. Kiedy podczas panelu dyskusyjnego na The Beverage Forum 2025 jeden z dziennikarzy nazwał Zendayę dziewczyną Toma Hollanda, ten zaśmiał się i powiedział: ''narzeczoną''. Co ciekawe, wspomniany panel dyskusyjny odbył się w kwietniu 2025 roku. Fragment wywiadu z aktorem trafił jednak do sieci dopiero pod koniec września. Możecie go zobaczyć poniżej: