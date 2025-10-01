Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Tom Holland i Zendaya oficjalnie ZARĘCZENI. Aktor potwierdza

O tym, że Tom Holland oświadczył się Zendayi, mówiło się już od kilku miesięcy. Okazuje się, że zagraniczne media od początku miały rację. Aktor w jednym z wywiadów potwierdził, że poprosił swoją ukochaną o to, aby została jego żoną.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  tom holland 
zendaya
Tom Holland i Zendaya w filmie Spider-Man fot. Marvel / Pixabay
Reklama

Tom Holland i Zendaya od dłuższego czasu pozostają jedną z najpopularniejszych par w Hollywood. Przypomnijmy, że poznali się na planie filmu Spider-Man: Homecoming z 2017 roku. Plotki o tym, że są zaręczeni, pojawiły się już na początku stycznia 2025 roku. 29-latka pojawiła się wtedy na 82. gali rozdania Złotych Globów, gdzie zaprezentowała na czerwonym dywanie pierścionek z diamentem. Portal TMZ niedługo potem ustalił, że 29-latek miał oświadczyć się swojej ukochanej w jej domu rodzinnym podczas Świąt Bożego Narodzenia. Portalowi People udało się z kolei skontaktować z osobą z bliskiego otoczenia pary, która potwierdziła, że taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce. 

Tom Holland potwierdził zaręczyny z Zendayą

Tom Holland postanowił odnieść się do plotek odnośnie zaręczyn z Zendayą i potwierdził, że zagraniczne portale miały rację. Kiedy podczas panelu dyskusyjnego na The Beverage Forum 2025 jeden z dziennikarzy nazwał Zendayę dziewczyną Toma Hollanda, ten zaśmiał się i powiedział: ''narzeczoną''. Co ciekawe, wspomniany panel dyskusyjny odbył się w kwietniu 2025 roku. Fragment wywiadu z aktorem trafił jednak do sieci dopiero pod koniec września. Możecie go zobaczyć poniżej:

Źródło: The Beverage Forum 2025

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  tom holland 
zendaya
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Zdjęcie promujące film Frankenstein
-

Nowy zwiastun Frankensteina od Guillermo del Toro. Czy to będzie współczesny klasyk?

2 Apple TV+
-

Apple TV+ - nowości na październik 2025. Zaginiony autokar, Ostatnia rubież i inne

3 Chopin, Chopin!
-

Chopin, Chopin! to jeden z najdroższych filmów na festiwalu w Gdyni. Jaki był wcześniej?

4 Disney+ październik
-

Disney+ - nowości na październik 2025. Genialna Morgan, Murdaugh: Śmierć w rodzinie i inne

5 Slay the Spire - gra planszowa
-

Slay the Spire z planszową adaptacją. Premiera już wkrótce

6 Odwilż - sezon 2
-

Polski hit powraca. Odwilż - zwiastun, plakat i data premiery 3. sezonu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

4

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Dzień Mężczyzny a Dzień Chłopaka. Czym się różnią i kiedy wypadają?

Dzień Mężczyzny a Dzień Chłopaka. Czym się różnią i kiedy wypadają?

Selena Gomez i Benny Blanco WZIĘLI ŚLUB. Tak wyglądała uroczystość

Selena Gomez i Benny Blanco WZIĘLI ŚLUB. Tak wyglądała uroczystość

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV