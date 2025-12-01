placeholder
Reklama
placeholder

Blade i Star Wars - co dalej z rolami Mii Goth? Aktorka komentuje projekty

Mia Goth wchodzi do blockbusterów po rolach w docenianych i lubianych filmach. Niedawno zagrała ważną rolę w Frankensteinie Guillermo del Toro, a została również obsadzona w superprodukcjach Blade, Star Wars: Starfighter oraz Odyseja. Komentuje je w nowym wywiadzie.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
blade Disney star wars: starfighter
MaXXXine - kontynuacja trylogii slasherów studia A24. Mia Goth powraca w głównej roli. fot. A24
Reklama

Blade został ogłoszony przez szefa Marvela w lipcu 2019 roku, a nadal nie wiadomo, kiedy ten projekt zostanie zrealizowany. Po wielokrotnym przesuwaniu premiery ostatecznie Marvel i Disney usunęli go z kalendarza premier. Na jednym etapie produkcji Mia Goth miała zagrać główny czarny charakter. W nowym wywiadzie komentuje projekt.

Mia Goth o filmie Blade

Aktorka nadal jest związana z Blade’em, podobnie jak Mahershala Ali, mający zagrać główną rolę. W rozmowie z Joshem Horowitzem tak skomentowała projekt:

- Nie wiem, co się dzieje z tym projektem. Myślę, że wciąż chcą go zrobić. To dla nich ważny film, więc nie spieszą się z nim. Nie mam żadnych informacji i nie wiem, dlaczego to tyle trwa. Zobaczymy, co z tego będzie. Ale tak - najdalej projekt był podczas mojego związku z filmem. Brałam udział w castingu. Poleciałam do Atlanty, gdzie zrobiliśmy test ekranowej chemii między mną a Mahershalą. Przymierzaliśmy kostium i perukę. Byłam podekscytowana kierunkiem, w jaki projekt się rozwijał. Był bardzo fajny.

Wówczas planowano osadzić historię w latach 20. XX wieku, ale według późniejszych informacji ta wizja została wyrzucona do kosza, choć postać czarnego charakteru Lilith pozostaje w centrum pomysłu na fabułę.

Źródło: A24

Mia Goth o Star Wars

W rozmowie wspomina też o roli czarnego charakteru w nadchodzącym filmie Star Wars: Starfighter. Przyznaje, że przesłuchanie odbyło się zdalnie przez Zooma, a na casting przygotowano fragmenty scenariusza:

– Oglądałam filmy George’a Lucasa z tatą, gdy byłam dzieckiem. Te produkcje mają szczególne miejsce w moim sercu. Nie wiedziałam, czym dokładnie będzie ten projekt, ale praca nad nim to fantastyczny okres. Shawn ma energię, której wcześniej nie spotkałam. Jest jak naelektryzowany, a ta energia spływa na cały plan. Jest tak podekscytowany i tak zainspirowany, że to się udziela innym. Wszyscy na tym korzystają. Praca z nim to niesamowite doświadczenie.

Naturalnie Mia Goth została przygotowana mediowo — na pytania o fabułę odpowiedziała tylko, że „jest fajna”, więc nic nie zdradziła.

Star Wars: Starfighter – premiera w 2027 roku.

Źródło: comicbookmove.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
blade Disney star wars: starfighter
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2027
Star Wars: Starfighter Przygodowy
Blade, the Vampire Slayer
Blade, the Vampire Slayer Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Otwarcie salonu Baseus w Wola Park
-

Marka Baseus otworzyła swój pierwszy salon firmowy w Polsce! Gdzie i kiedy polować na akcesoria?

2 Zabawa w pochowanego
-

Zabawa w Pochowanego 2 z pierwszymi zdjęciami. Samara Weaving wraca do roli

3 O krok za daleko
-

Kolejne dzieło Harlana Cobena na Netflixie. Zwiastun O krok za daleko

4 27. Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera
-

Czy Zack Snyder wróci do DC? Operator Batman v. Superman: "Nigdy nie mów nigdy"

5 25. Thunderbolts*/New Avengers
-

Nowe zdjęcia postaci z Thunderbolts*. Tych jeszcze nie widzieliście

6 Festiwal Filmów Chińskich
-

Festiwal Filmów Chińskich w czterech miastach Polski. Wielkie widowiska z rozmachem w kinach!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e09

Simpsonowie

s19e09

Zaklinacze koni

s2025e230

Moda na sukces

s42e61

s10e07

s58e10

s24e10

Police Interceptors
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Thief VR: Legacy of Shadows

04

gru

Gra

Thief VR: Legacy of Shadows
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Zoë Kravitz
Zoë Kravitz

ur. 1988, kończy 37 lat

Stefan Kapicic
Stefan Kapicic

ur. 1978, kończy 47 lat

Nadia Hilker
Nadia Hilker

ur. 1988, kończy 37 lat

Riz Ahmed
Riz Ahmed

ur. 1982, kończy 43 lat

Woody Allen
Woody Allen

ur. 1935, kończy 90 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

5

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

6

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

7

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

9

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

10

Stranger Things - o której godzinie będą premiery nowych odcinków I, II i III części 5. sezonu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV