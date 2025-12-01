Blade i Star Wars - co dalej z rolami Mii Goth? Aktorka komentuje projekty

fot. A24

Blade został ogłoszony przez szefa Marvela w lipcu 2019 roku, a nadal nie wiadomo, kiedy ten projekt zostanie zrealizowany. Po wielokrotnym przesuwaniu premiery ostatecznie Marvel i Disney usunęli go z kalendarza premier. Na jednym etapie produkcji Mia Goth miała zagrać główny czarny charakter. W nowym wywiadzie komentuje projekt.

Mia Goth o filmie Blade

Aktorka nadal jest związana z Blade’em, podobnie jak Mahershala Ali, mający zagrać główną rolę. W rozmowie z Joshem Horowitzem tak skomentowała projekt:

- Nie wiem, co się dzieje z tym projektem. Myślę, że wciąż chcą go zrobić. To dla nich ważny film, więc nie spieszą się z nim. Nie mam żadnych informacji i nie wiem, dlaczego to tyle trwa. Zobaczymy, co z tego będzie. Ale tak - najdalej projekt był podczas mojego związku z filmem. Brałam udział w castingu. Poleciałam do Atlanty, gdzie zrobiliśmy test ekranowej chemii między mną a Mahershalą. Przymierzaliśmy kostium i perukę. Byłam podekscytowana kierunkiem, w jaki projekt się rozwijał. Był bardzo fajny.

Wówczas planowano osadzić historię w latach 20. XX wieku, ale według późniejszych informacji ta wizja została wyrzucona do kosza, choć postać czarnego charakteru Lilith pozostaje w centrum pomysłu na fabułę.

Mia Goth o Star Wars

W rozmowie wspomina też o roli czarnego charakteru w nadchodzącym filmie Star Wars: Starfighter. Przyznaje, że przesłuchanie odbyło się zdalnie przez Zooma, a na casting przygotowano fragmenty scenariusza:

– Oglądałam filmy George’a Lucasa z tatą, gdy byłam dzieckiem. Te produkcje mają szczególne miejsce w moim sercu. Nie wiedziałam, czym dokładnie będzie ten projekt, ale praca nad nim to fantastyczny okres. Shawn ma energię, której wcześniej nie spotkałam. Jest jak naelektryzowany, a ta energia spływa na cały plan. Jest tak podekscytowany i tak zainspirowany, że to się udziela innym. Wszyscy na tym korzystają. Praca z nim to niesamowite doświadczenie.

Naturalnie Mia Goth została przygotowana mediowo — na pytania o fabułę odpowiedziała tylko, że „jest fajna”, więc nic nie zdradziła.

Star Wars: Starfighter – premiera w 2027 roku.