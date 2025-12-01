Blade i Star Wars - co dalej z rolami Mii Goth? Aktorka komentuje projekty
Mia Goth wchodzi do blockbusterów po rolach w docenianych i lubianych filmach. Niedawno zagrała ważną rolę w Frankensteinie Guillermo del Toro, a została również obsadzona w superprodukcjach Blade, Star Wars: Starfighter oraz Odyseja. Komentuje je w nowym wywiadzie.
Blade został ogłoszony przez szefa Marvela w lipcu 2019 roku, a nadal nie wiadomo, kiedy ten projekt zostanie zrealizowany. Po wielokrotnym przesuwaniu premiery ostatecznie Marvel i Disney usunęli go z kalendarza premier. Na jednym etapie produkcji Mia Goth miała zagrać główny czarny charakter. W nowym wywiadzie komentuje projekt.
Mia Goth o filmie Blade
Aktorka nadal jest związana z Blade’em, podobnie jak Mahershala Ali, mający zagrać główną rolę. W rozmowie z Joshem Horowitzem tak skomentowała projekt:
Wówczas planowano osadzić historię w latach 20. XX wieku, ale według późniejszych informacji ta wizja została wyrzucona do kosza, choć postać czarnego charakteru Lilith pozostaje w centrum pomysłu na fabułę.
Mia Goth o Star Wars
W rozmowie wspomina też o roli czarnego charakteru w nadchodzącym filmie Star Wars: Starfighter. Przyznaje, że przesłuchanie odbyło się zdalnie przez Zooma, a na casting przygotowano fragmenty scenariusza:
Naturalnie Mia Goth została przygotowana mediowo — na pytania o fabułę odpowiedziała tylko, że „jest fajna”, więc nic nie zdradziła.
Star Wars: Starfighter – premiera w 2027 roku.
Źródło: comicbookmove.com
