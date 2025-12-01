Zabawa w Pochowanego 2 z pierwszymi zdjęciami. Samara Weaving wraca do roli

fot. Fox Searchlight Pictures

Reklama

Samara Weaving ma przed sobą kolejną krwawą przygodę. Pojawiły się pierwsze zdjęcia Ready or Not 2: Here I Come, wyczekiwanego sequela przeboju grozy z 2019 roku, w którym bohaterka musiała przetrwać noc po zabójczym weselu.

Ponownie za kamerą stanęli Tyler Gillett i Matt Bettinelli-Olpin — duet znany jako Radio Silence, odpowiedzialny także za najnowsze rebooty Krzyku. Ready or Not 2 pokazuje, co dzieje się z Grace po wydarzeniach z jej pamiętnej nocy poślubnej. Twórcy dodają, że powrót na plan wraz z Weaving był o wiele bardziej emocjonalny, niż się spodziewali.

Oryginalny film naprawdę zmienił nasze życie na niezliczone sposoby, a zobaczenie Samary znów w tej postaci i w tej sukni było dla nas czymś wyjątkowym.

Reżyserowie zdradzają, że Ready or Not 2 łączy się z pierwszą częścią w sposób niespodziewany, ale płynny.

Ekscytujące jest wrzucenie Grace w nową, kompletnie popapraną sytuację, która pogłębia jej historię i postać, a jednocześnie upewniliśmy się, że ten film to nie tylko więcej tego sameg. Włożyliśmy w niego mnóstwo serca, by stworzyć godny sequel, który — mamy nadzieję — pokochają zarówno fani pierwszej części, jak i ci, którzy poznają Grace po raz pierwszy.

Ready or Not 2: Here I Come trafi do kin wiosną 2026 roku.

Ready or Not 2: Here I Come - pierwsze zdjęcia