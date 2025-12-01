Zabawa w Pochowanego 2 z pierwszymi zdjęciami. Samara Weaving wraca do roli
Samara Weaving powraca do swojej najbardziej krwawej roli w sequelu kultowego horroru Zabawa w Pochowanego. Pierwsze zdjęcia z drugiej części zapowiadają jeszcze bardziej szaloną i brutalną jazdę.
Samara Weaving ma przed sobą kolejną krwawą przygodę. Pojawiły się pierwsze zdjęcia Ready or Not 2: Here I Come, wyczekiwanego sequela przeboju grozy z 2019 roku, w którym bohaterka musiała przetrwać noc po zabójczym weselu.
Ponownie za kamerą stanęli Tyler Gillett i Matt Bettinelli-Olpin — duet znany jako Radio Silence, odpowiedzialny także za najnowsze rebooty Krzyku. Ready or Not 2 pokazuje, co dzieje się z Grace po wydarzeniach z jej pamiętnej nocy poślubnej. Twórcy dodają, że powrót na plan wraz z Weaving był o wiele bardziej emocjonalny, niż się spodziewali.
Reżyserowie zdradzają, że Ready or Not 2 łączy się z pierwszą częścią w sposób niespodziewany, ale płynny.
Ready or Not 2: Here I Come trafi do kin wiosną 2026 roku.
Ready or Not 2: Here I Come - pierwsze zdjęcia
Źródło: people.com
