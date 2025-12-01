placeholder
Reklama
placeholder

Zabawa w Pochowanego 2 z pierwszymi zdjęciami. Samara Weaving wraca do roli

Samara Weaving powraca do swojej najbardziej krwawej roli w sequelu kultowego horroru Zabawa w Pochowanego. Pierwsze zdjęcia z drugiej części zapowiadają jeszcze bardziej szaloną i brutalną jazdę.
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Samara Weaving 
Zabawa w pochowanego 2 ready or not 2: here i come
Zabawa w pochowanego fot. Fox Searchlight Pictures
Reklama

Samara Weaving ma przed sobą kolejną krwawą przygodę. Pojawiły się pierwsze zdjęcia Ready or Not 2: Here I Come, wyczekiwanego sequela przeboju grozy z 2019 roku, w którym bohaterka musiała przetrwać noc po zabójczym weselu.

Ponownie za kamerą stanęli Tyler Gillett i Matt Bettinelli-Olpin — duet znany jako Radio Silence, odpowiedzialny także za najnowsze rebooty Krzyku. Ready or Not 2 pokazuje, co dzieje się z Grace po wydarzeniach z jej pamiętnej nocy poślubnej. Twórcy dodają, że powrót na plan wraz z Weaving był o wiele bardziej emocjonalny, niż się spodziewali.

Oryginalny film naprawdę zmienił nasze życie na niezliczone sposoby, a zobaczenie Samary znów w tej postaci i w tej sukni było dla nas czymś wyjątkowym.

Reżyserowie zdradzają, że Ready or Not 2 łączy się z pierwszą częścią w sposób niespodziewany, ale płynny.

Ekscytujące jest wrzucenie Grace w nową, kompletnie popapraną sytuację, która pogłębia jej historię i postać, a jednocześnie upewniliśmy się, że ten film to nie tylko więcej tego sameg. Włożyliśmy w niego mnóstwo serca, by stworzyć godny sequel, który — mamy nadzieję — pokochają zarówno fani pierwszej części, jak i ci, którzy poznają Grace po raz pierwszy.

Ready or Not 2: Here I Come trafi do kin wiosną 2026 roku.

Ready or Not 2: Here I Come - pierwsze zdjęcia

Ready or Not 2: Here I Come

arrow-left
Ready or Not 2: Here I Come
people.com / Searchlight Pictures/Pief Weyman
arrow-right

Źródło: people.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Samara Weaving 
Zabawa w pochowanego 2 ready or not 2: here i come
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Ready or Not: Here I Come Horror

6,8

2019
Zabawa w pochowanego
Oglądaj TERAZ Zabawa w pochowanego Komedia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Otwarcie salonu Baseus w Wola Park
-

Marka Baseus otworzyła swój pierwszy salon firmowy w Polsce! Gdzie i kiedy polować na akcesoria?

2 MaXXXine - kontynuacja trylogii slasherów studia A24. Mia Goth powraca w głównej roli.
-

Blade i Star Wars - co dalej z rolami Mii Goth? Aktorka komentuje projekty

3 O krok za daleko
-

Kolejne dzieło Harlana Cobena na Netflixie. Zwiastun O krok za daleko

4 27. Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera
-

Czy Zack Snyder wróci do DC? Operator Batman v. Superman: "Nigdy nie mów nigdy"

5 25. Thunderbolts*/New Avengers
-

Nowe zdjęcia postaci z Thunderbolts*. Tych jeszcze nie widzieliście

6 Festiwal Filmów Chińskich
-

Festiwal Filmów Chińskich w czterech miastach Polski. Wielkie widowiska z rozmachem w kinach!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e09

Simpsonowie

s19e09

Zaklinacze koni

s2025e230

Moda na sukces

s42e61

s10e07

s58e10

s24e10

Police Interceptors
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Thief VR: Legacy of Shadows

04

gru

Gra

Thief VR: Legacy of Shadows
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Zoë Kravitz
Zoë Kravitz

ur. 1988, kończy 37 lat

Stefan Kapicic
Stefan Kapicic

ur. 1978, kończy 47 lat

Nadia Hilker
Nadia Hilker

ur. 1988, kończy 37 lat

Riz Ahmed
Riz Ahmed

ur. 1982, kończy 43 lat

Woody Allen
Woody Allen

ur. 1935, kończy 90 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

5

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

6

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

7

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

9

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

10

Stranger Things - o której godzinie będą premiery nowych odcinków I, II i III części 5. sezonu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV