Tomasz Iwan ma dwa buldogi francuskie. Co warto o nim wiedzieć?

fot. TVN

Tomasz Iwan znalazł się w gronie uczestników najnowszej edycji programu Afryka Express, którą można oglądać na kanale TVN oraz na Playerze od 6 września 2025 roku. W tej odsłonie show, którego gospodynią po raz pierwszy została Izabella Krzan, celebryci oraz ich partnerzy przeżyją niezwykłą przygodę na Czarnym Lądzie - w sercu Afryki. Kenia i Tanzania staną się areną zaciętej rywalizacji, ale i niezapomnianych przygód. Uczestnicy muszą przebyć wyznaczone trasy, a ich budżet na każdy dzień wynosi zaledwie 1 dolar na osobę. Co warto wiedzieć o Tomaszu Iwanie?

Ile lat ma i skąd pochodzi Tomasz Iwan?

Tomasz Iwan urodził się 12 czerwca 1971 roku. W 2025 roku skończył 54 lata. Pochodzi ze Słupska. Obecnie mieszka w Warszawie.

Jakie wykształcenie ma Tomasz Iwan?

Tomasz Iwan jest absolwentem Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku.

Czy Tomasz Iwan jest w związku?

Tomasz Iwan od 2021 roku jest w szczęśliwym związku z Karoliną Woźniak. Kobieta jest od niego o 18 lat młodsza i to właśnie ona będzie towarzyszyć sportowcowi w programie Afryką Express.

Czy Tomasz Iwan ma dzieci?

Tomasz Iwan ze związku ze swoją pierwszą partnerką ma bliźniaki - Oskara i Tinę. Ze związku z Natalią Jakułą ma syna Wiktora.

Jak rozwijała się kariera Tomasza Iwana?

Tomasz Iwan występował na pozycji pomocnika. Swoją karierę rozpoczął w klubach lokalnych Jantar Ustka i Gryf Słupsk, by szybko zadebiutować w Ekstraklasie w barwach Olimpii Poznań w 1991 roku. Kolejne lata to sukcesy w Widzewie Łódź, Warcie Poznań, a później w Roda JC Kerkrade, Feyenoordzie i PSV Eindhoven. To właśnie z holenderskim klubem zdobył dwa mistrzostwa Eredivisie. Przez 40 występów dla reprezentacji Polski zdobył 4 gole i został uznany za jedno z odkryć roku. Po powrocie do Polski zakończył karierę w Lechu Poznań w 2006 roku z powodu kontuzji.

Po zakończeniu kariery sportowej Tomasz Iwan przeszedł na drugą stronę futbolu. Od 2013 do 2018 roku pełnił funkcję dyrektora ds. organizacyjnych reprezentacji Polski, pracując przy Euro 2016 i mistrzostwach świata 2018. Po odejściu z PZPN pojawiał się w mediach jako ekspert i komentator sportowy, a także realizował projekty biznesowe i społeczne. Znany jest jako człowiek aktywny poza boiskiem, często wspierający inicjatywy lokalne i promujący rodzinne wartości.

Tomasz Iwan wraz z ukochaną Karoliną opiekuje się dwoma buldożkami francuskimi - Jadzią i Lusią.

Tomasz Iwan prowadzi profil na Instagramie o nazwie @tomek__iwan.