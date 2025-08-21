placeholder
Reklama
placeholder

Tomasz Iwan ma dwa buldogi francuskie. Co warto o nim wiedzieć?

Tomasz Iwan wystąpił w filmie Poranek kojota. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  afryka express 
fot. TVN
Reklama

Tomasz Iwan znalazł się w gronie uczestników najnowszej edycji programu Afryka Express, którą można oglądać na kanale TVN oraz na Playerze od 6 września 2025 roku. W tej odsłonie show, którego gospodynią po raz pierwszy została Izabella Krzan, celebryci oraz ich partnerzy przeżyją niezwykłą przygodę na Czarnym Lądzie - w sercu Afryki. Kenia i Tanzania staną się areną zaciętej rywalizacji, ale i niezapomnianych przygód. Uczestnicy muszą przebyć wyznaczone trasy, a ich budżet na każdy dzień wynosi zaledwie 1 dolar na osobę. Co warto wiedzieć o Tomaszu Iwanie?

Ile lat ma i skąd pochodzi Tomasz Iwan?

Tomasz Iwan urodził się 12 czerwca 1971 roku. W 2025 roku skończył 54 lata. Pochodzi ze Słupska. Obecnie mieszka w Warszawie. 

Jakie wykształcenie ma Tomasz Iwan?

Tomasz Iwan jest absolwentem Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku.

Czy Tomasz Iwan jest w związku?

Tomasz Iwan od 2021 roku jest w szczęśliwym związku z Karoliną Woźniak. Kobieta jest od niego o 18 lat młodsza i to właśnie ona będzie towarzyszyć sportowcowi w programie Afryką Express.  

Czy Tomasz Iwan ma dzieci?

Tomasz Iwan ze związku ze swoją pierwszą partnerką ma bliźniaki - Oskara i Tinę. Ze związku z Natalią Jakułą ma syna Wiktora.

Jak rozwijała się kariera Tomasza Iwana?

Tomasz Iwan występował na pozycji pomocnika. Swoją karierę rozpoczął w klubach lokalnych Jantar Ustka i Gryf Słupsk, by szybko zadebiutować w Ekstraklasie w barwach Olimpii Poznań w 1991 roku. Kolejne lata to sukcesy w Widzewie Łódź, Warcie Poznań, a później w Roda JC Kerkrade, Feyenoordzie i PSV Eindhoven. To właśnie z holenderskim klubem zdobył dwa mistrzostwa Eredivisie. Przez 40 występów dla reprezentacji Polski zdobył 4 gole i został uznany za jedno z odkryć roku. Po powrocie do Polski zakończył karierę w Lechu Poznań w 2006 roku z powodu kontuzji.

Po zakończeniu kariery sportowej Tomasz Iwan przeszedł na drugą stronę futbolu. Od 2013 do 2018 roku pełnił funkcję dyrektora ds. organizacyjnych reprezentacji Polski, pracując przy Euro 2016 i mistrzostwach świata 2018. Po odejściu z PZPN pojawiał się w mediach jako ekspert i komentator sportowy, a także realizował projekty biznesowe i społeczne. Znany jest jako człowiek aktywny poza boiskiem, często wspierający inicjatywy lokalne i promujący rodzinne wartości.

Tomasz Iwan wraz z ukochaną Karoliną opiekuje się dwoma buldożkami francuskimi - Jadzią i Lusią.

Tomasz Iwan prowadzi profil na Instagramie o nazwie @tomek__iwan.

Źródło: TVN

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  afryka express 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Google Pixel 10
-

Smartfony Google Pixel 10, smartwatch Pixel Watch 4 i słuchawki Pixel Buds 2a – premiery z Made by Google 2025 wkrótce w Polsce

2 Futurama
-

Klasyczna animacja z kolejną porcją odcinków. Zwiastun 13. sezonu Futuramy

3 Arco
-

Podróże w czasie i roboty. Zwiastun animacji Arco

4 Anemone
-

Daniel Day-Lewis wraca na ekran po 8 latach. Zobacz zwiastun Anemone

5 Inwazja - 3. sezon
-

Czy Inwazja doczeka się 4. sezonu? Nadzieje twórcy na przyszłość

6 Myszka Miki Disney
-

Disney ma kłopoty z dotarciem do... mężczyzn z Gen Z. Lekarstwem nowa franczyza

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

6

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

7

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

8

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

9

Sopot 2025: artyści, prowadzący, rozpiska festiwalu Top of the top

10

Taco Hemingway w nowym filmie Igi Lis. Zobaczcie SELF-MADE?

Reklama
placeholder
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV