Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Co robi Hawkeye w obecnym MCU? Jeremy Renner przerywa ciszę!

Nie pojawił się w oficjalnym ogłoszeniu obsady Avengers: Doomsday - fani jednak wciąż czekają na jego powrót. Jeremy Renner w końcu przerwał milczenie i wypowiedział się na temat obecnej roli Hawkeye'a w MCU.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
jeremy renner MCU
8. Hawkeye - 92% pozytywnych ocen Fot. Materiały prasowe
Reklama

Hawkeye ostatnio pojawił się w MCU w jego dedykowanym serialu z 2021 roku. Od tej pory postać nie powróciła do uniwersum i na razie nie ma także informacji, jakoby miała pojawić się w Avengers: Doomsday. To z kolei film, w którym byłoby to najbardziej prawdopodobne i zapewne w obsadzie czekają nas jeszcze niespodzianki. 

Niedawno Jeremy Renner, który wcielał się w tego bohatera, udzielił wywiadu dla ComicBook, gdzie opowiedział, jak obecnie widzi swoją postać w MCU. 

Avengers: Doomsday - wypowiedź Jeremy'ego Rennera

Myślę, że zaczął emeryturę, ale zawsze może zostać z niej wyciągnięty, wiesz. Myślę, że jest bardzo rodzinnym człowiekiem. Zawsze wiesz, gdzie leży jego lojalność i zawsze może wrócić z emerytury. Dopóki nie zostanie zabity, zawsze będzie pracował.

Aktor poruszył także temat nieuniknionego losu superbohaterów w MCU. 

Myślę, że w pewnym sensie Tony Stark zawsze był skazany na śmierć. I wiesz, to ciekawe w naszej kulturze. Wiele osób się oburza, kiedy mówię coś takiego. Ale kiedy jesteś bohaterem, twoim zadaniem jest umrzeć. To właśnie jest rola bohatera - poświęcić się dla większego dobra. I właśnie to staramy się pokazać ludziom w filmie, że albo robisz coś dla siebie, albo dla wspólnoty. A Tony robił to dla wspólnoty.

Marvel 2026 - wszystkie filmy, seriale i gry. Nie tylko na Avengers: Doomsday warto czekać

Premiera kinowa Avengers: Doomsday została zaplanowana na 18 grudnia 2026 roku

Avengers Doomsday - potwierdzona obsada

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

arrow-left
Robert Downey Jr. - Doktor Doom
Źródło: Marvel
arrow-right

Źródło: cbr

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
jeremy renner MCU
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Zdjęcie z serialu Emily w Paryżu
-

Nowy romans Emily we Włoszech! Teaser 5. sezonu hitu Netflixa

2 W powietrzu - 2. sezon
-

Tym razem Idris Elba zostanie uwięziony.. w pociągu? Zwiastun 2. sezonu W powietrzu

3 Lazarus
-

Nowy projekt Harlana Cobena z tragiczną oceną. 1. sezon Lazarus niewypałem?

4 Pluribus - oficjalny kadr z serialu twórcy Breaking Bad
-

Najbardziej tajemniczy serial 2025 roku ma zwiastun. Fabuła wciąż jest zagadką

5 The Sinking City 2
-

The Sinking City 2 się spóźni. Nowa data premiery nie jest znana

6 12. Darkseid – 269 cm (DC)
-

Darkseid nie będzie "wielkim złym" w DCU. Wśród powodów Zack Snyder i Thanos

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e02

Agenci NCIS

s2025e204

Moda na sukces

s27e04

Wielkie projekty

s04e06

s09e12

Miłość jest ślepa

s05e05

Kulawe konie

s02e08

Pokolenie V

s38e203

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jeff Goldblum
Jeff Goldblum

ur. 1952, kończy 73 lat

Christopher Lloyd
Christopher Lloyd

ur. 1938, kończy 87 lat

Bob Odenkirk
Bob Odenkirk

ur. 1962, kończy 63 lat

Malgorzata Ostrowska-Królikowska
Malgorzata Ostrowska-Królikowska

ur. 1964, kończy 61 lat

Saffron Burrows
Saffron Burrows

ur. 1972, kończy 53 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV