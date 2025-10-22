Co robi Hawkeye w obecnym MCU? Jeremy Renner przerywa ciszę!

Hawkeye ostatnio pojawił się w MCU w jego dedykowanym serialu z 2021 roku. Od tej pory postać nie powróciła do uniwersum i na razie nie ma także informacji, jakoby miała pojawić się w Avengers: Doomsday. To z kolei film, w którym byłoby to najbardziej prawdopodobne i zapewne w obsadzie czekają nas jeszcze niespodzianki.
Niedawno Jeremy Renner, który wcielał się w tego bohatera, udzielił wywiadu dla ComicBook, gdzie opowiedział, jak obecnie widzi swoją postać w MCU.
Avengers: Doomsday - wypowiedź Jeremy'ego Rennera
Aktor poruszył także temat nieuniknionego losu superbohaterów w MCU.
Premiera kinowa Avengers: Doomsday została zaplanowana na 18 grudnia 2026 roku.
Avengers Doomsday - potwierdzona obsada
