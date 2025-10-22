Co robi Hawkeye w obecnym MCU? Jeremy Renner przerywa ciszę!

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Hawkeye ostatnio pojawił się w MCU w jego dedykowanym serialu z 2021 roku. Od tej pory postać nie powróciła do uniwersum i na razie nie ma także informacji, jakoby miała pojawić się w Avengers: Doomsday. To z kolei film, w którym byłoby to najbardziej prawdopodobne i zapewne w obsadzie czekają nas jeszcze niespodzianki.

Niedawno Jeremy Renner, który wcielał się w tego bohatera, udzielił wywiadu dla ComicBook, gdzie opowiedział, jak obecnie widzi swoją postać w MCU.

Avengers: Doomsday - wypowiedź Jeremy'ego Rennera

Myślę, że zaczął emeryturę, ale zawsze może zostać z niej wyciągnięty, wiesz. Myślę, że jest bardzo rodzinnym człowiekiem. Zawsze wiesz, gdzie leży jego lojalność i zawsze może wrócić z emerytury. Dopóki nie zostanie zabity, zawsze będzie pracował.

Aktor poruszył także temat nieuniknionego losu superbohaterów w MCU.

Myślę, że w pewnym sensie Tony Stark zawsze był skazany na śmierć. I wiesz, to ciekawe w naszej kulturze. Wiele osób się oburza, kiedy mówię coś takiego. Ale kiedy jesteś bohaterem, twoim zadaniem jest umrzeć. To właśnie jest rola bohatera - poświęcić się dla większego dobra. I właśnie to staramy się pokazać ludziom w filmie, że albo robisz coś dla siebie, albo dla wspólnoty. A Tony robił to dla wspólnoty.

Marvel 2026 - wszystkie filmy, seriale i gry. Nie tylko na Avengers: Doomsday warto czekać

Premiera kinowa Avengers: Doomsday została zaplanowana na 18 grudnia 2026 roku.

Avengers Doomsday - potwierdzona obsada