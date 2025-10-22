Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Galaxy XR to gogle z Gemini, które widzą i rozumieją świat

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  gogle XR 
Galaxy XR Qualcomm gogle AR google gogle VR samsung
Samsung Galaxy XR fot. Samsung
Reklama

Jego tajną bronią jest multimodalna sztuczna inteligencja Gemini. Te gogle nie tylko wyświetlają obraz – one widzą i rozumieją kontekst otoczenia. Galaxy XR, dzięki głębokiej integracji z Gemini, ma być wyjątkowo inteligentnym partnerem. Urządzenie rozumie polecenia głosowe, śledzi wzrok i reaguje na gesty.

Co to oznacza w praktyce? Możesz poprosić Gemini o znalezienie filmu na YouTube lub podanie dodatkowych informacji o scenie, którą właśnie oglądasz. A to dopiero początek. Funkcja "Circle to Search", znana ze smartfonów, wchodzi na nowy poziom: wystarczy, że spojrzysz na dowolny obiekt w swoim otoczeniu i narysujesz dłonią okrąg w powietrzu, by natychmiast wyszukać o nim informacje. Gogle potrafią też automatycznie konwertować stare zdjęcia i filmy do formatu 3D, nadając im nową głębię.

nullfot. Samsung

Prywatne kino 4K i moc do grania

Sercem Galaxy XR jest potężny procesor Snapdragon XR2+ Gen 2 oraz dwa wyświetlacze 4K Micro-OLED. Samsung obiecuje jakość obrazu porównywalną z prywatną salą kinową – z niesamowitą ostrością i kontrastem.

Fani sportu będą mogli śledzić kilka transmisji jednocześnie w wirtualnym otoczeniu. Gracze natomiast dostaną nie tylko topową wydajność, ale też... wsparcie AI. Podczas rozgrywki będzie można zapytać Gemini o wskazówki strategiczne lub podpowiedzi w czasie rzeczywistym. Platforma jest też otwarta dla twórców korzystających z Unity czy OpenXR, co zwiastuje wysyp nowych aplikacji.

fot. Samsung

Komfort przede wszystkim

Jedną z największych bolączek zestawów VR/XR jest komfort. Samsung twierdzi, że odrobił lekcję. Galaxy XR ma lekką i wytrzymałą konstrukcję. Kluczem do sukcesu ma być ergonomia i idealne wyważenie – oddzielny akumulator umieszcza się w tylnej części urządzenia, co minimalizuje nacisk na twarz i równomiernie rozkłada ciężar. To ma pozwolić na wielogodzinne sesje bez uczucia dyskomfortu.

Samsung Galaxy XR

arrow-left
Samsung Galaxy XR
fot. Samsung
arrow-right

Początek nowego ekosystemu

Galaxy XR to "pierwszy krok" w budowie całego ekosystemu Android XR. Samsung już teraz potwierdził, że pracuje nad kolejnymi urządzeniami, w tym nad stylowymi okularami AI. W tym celu nawiązał współpracę ze znanymi markami lifestyle'owymi, takimi jak Gentle Monster i Warby Parker. Wygląda na to, że bitwa o przyszłość komputerów osobistych i rzeczywistości rozszerzonej właśnie nabiera rumieńców.

fot. Samsung

Cena i dostępność

Zestaw Galaxy XR jest dostępny od 21 października w Stanach Zjednoczonych w cenie 1800$ oraz w Korei. Czekamy na informacje o polskiej premierze i cenie urządzenia, ale raczej nie będzie nie będzie ona niska i wyniesie zapewne około 6500 zł.

Dane techniczne Galaxy XR
Wyświetlacz Rozdzielczość: 3552 x 3840 (na oko), 27 Mpx
Typ: Mikro-OLED
Pokrycie kolorów: 95% DCI-P3
Częstotliwość odświeżania: 60 Hz, 72 Hz (domyślna), 90 Hz (maks.)
Pole widzenia (FoV) 109° w poziomie, 100° w pionie
Procesor Platforma Snapdragon® XR2+ Gen 2
Pamięć 16 GB RAM
256 GB pamięci wewnętrznej
Aparat i Czujniki Aparat: 6.5 MP, nagrywanie zdjęć i filmów 3D
2x kamery podglądu świata (wysoka rozdzielczość)
6x kamer wirtualizacyjnych (śledzenie) 
4x kamery śledzące ruch gałek ocznych 
1x czujnik głębi 
Skaner tęczówki (do odblokowania i płatności) 
Dźwięk Dwa głośniki dwudrożne (głośnik niskotonowy + wysokotonowy) 
Sześć mikrofonów z formowaniem wiązki 
Obsługa Dolby ATMOS
Akumulator Do 2 godzin użytkowania ogólnego 
Do 2,5 godziny oglądania filmów 
Możliwość używania podczas ładowania
Waga zewnętrznego akumulatora: 302 g 
Łączność Wi-Fi 7 
Bluetooth 5.4 
Waga 545 g (tylko zestaw na głowę z poduszką) 
Inne Regulowany rozstaw źrenic (IPD): 54-70 mm
Możliwość użycia wkładek optycznych (do nabycia oddzielnie) 

Źródło: Informacja prasowa Samsung

Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  gogle XR 
Galaxy XR Qualcomm gogle AR google gogle VR samsung
Reklama
placeholder
Powiązane treści
Samsung Tizen
-

Polacy wraz z Samsungiem zmieniają swoje salony w sale kinowe!

Rośnie apetyt na coraz większe ekrany i technologię, która sprawia, że ulubione filmy i se...

Samsung TV HDR
-

Ogromne telewizory Neo QLED firmy Samsung zamieniają salon w kino

Obecnie standardem stały się telewizory o 55 calach przekątnej ekranu, ale Samsung chce, abyśmy m...

Samsung Micro RGB TV
-

Nadeszła nowa era jakości obrazu – Samsung wprowadził na rynek pierwszy telewizor z matrycą Micro RGB!

W Korei Południowej właśnie zadebiutował pierwszy na świecie telewizor z matrycą Micro RGB z segm...

Samsung OLED (AMD FreeSync)
-

Samsung udoskonala granie na (dużym) ekranie!

Gry wideo na stałe zagościły w naszych salonach, a Samsung zdaje się doskonale rozumieć potrzeby...

Najnowsze

1 8. Hawkeye - 92% pozytywnych ocen
-

Co robi Hawkeye w obecnym MCU? Jeremy Renner przerywa ciszę!

2 Zdjęcie z serialu Emily w Paryżu
-

Nowy romans Emily we Włoszech! Teaser 5. sezonu hitu Netflixa

3 W powietrzu - 2. sezon
-

Tym razem Idris Elba zostanie uwięziony.. w pociągu? Zwiastun 2. sezonu W powietrzu

4 Lazarus
-

Nowy projekt Harlana Cobena z tragiczną oceną. 1. sezon Lazarus niewypałem?

5 Pluribus - oficjalny kadr z serialu twórcy Breaking Bad
-

Najbardziej tajemniczy serial 2025 roku ma zwiastun. Fabuła wciąż jest zagadką

6 The Sinking City 2
-

The Sinking City 2 się spóźni. Nowa data premiery nie jest znana

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e02

Agenci NCIS

s2025e204

Moda na sukces

s27e04

Wielkie projekty

s04e06

s09e12

Miłość jest ślepa

s05e05

Kulawe konie

s02e08

Pokolenie V

s38e203

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jeff Goldblum
Jeff Goldblum

ur. 1952, kończy 73 lat

Christopher Lloyd
Christopher Lloyd

ur. 1938, kończy 87 lat

Bob Odenkirk
Bob Odenkirk

ur. 1962, kończy 63 lat

Malgorzata Ostrowska-Królikowska
Malgorzata Ostrowska-Królikowska

ur. 1964, kończy 61 lat

Saffron Burrows
Saffron Burrows

ur. 1972, kończy 53 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

4

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

7

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

9

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV