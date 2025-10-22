Galaxy XR to gogle z Gemini, które widzą i rozumieją świat

fot. Samsung

Reklama

Jego tajną bronią jest multimodalna sztuczna inteligencja Gemini. Te gogle nie tylko wyświetlają obraz – one widzą i rozumieją kontekst otoczenia. Galaxy XR, dzięki głębokiej integracji z Gemini, ma być wyjątkowo inteligentnym partnerem. Urządzenie rozumie polecenia głosowe, śledzi wzrok i reaguje na gesty.

Co to oznacza w praktyce? Możesz poprosić Gemini o znalezienie filmu na YouTube lub podanie dodatkowych informacji o scenie, którą właśnie oglądasz. A to dopiero początek. Funkcja "Circle to Search", znana ze smartfonów, wchodzi na nowy poziom: wystarczy, że spojrzysz na dowolny obiekt w swoim otoczeniu i narysujesz dłonią okrąg w powietrzu, by natychmiast wyszukać o nim informacje. Gogle potrafią też automatycznie konwertować stare zdjęcia i filmy do formatu 3D, nadając im nową głębię.

fot. Samsung

Prywatne kino 4K i moc do grania

Sercem Galaxy XR jest potężny procesor Snapdragon XR2+ Gen 2 oraz dwa wyświetlacze 4K Micro-OLED. Samsung obiecuje jakość obrazu porównywalną z prywatną salą kinową – z niesamowitą ostrością i kontrastem.

Fani sportu będą mogli śledzić kilka transmisji jednocześnie w wirtualnym otoczeniu. Gracze natomiast dostaną nie tylko topową wydajność, ale też... wsparcie AI. Podczas rozgrywki będzie można zapytać Gemini o wskazówki strategiczne lub podpowiedzi w czasie rzeczywistym. Platforma jest też otwarta dla twórców korzystających z Unity czy OpenXR, co zwiastuje wysyp nowych aplikacji.

fot. Samsung

Komfort przede wszystkim

Jedną z największych bolączek zestawów VR/XR jest komfort. Samsung twierdzi, że odrobił lekcję. Galaxy XR ma lekką i wytrzymałą konstrukcję. Kluczem do sukcesu ma być ergonomia i idealne wyważenie – oddzielny akumulator umieszcza się w tylnej części urządzenia, co minimalizuje nacisk na twarz i równomiernie rozkłada ciężar. To ma pozwolić na wielogodzinne sesje bez uczucia dyskomfortu.

Samsung Galaxy XR Zobacz więcej Reklama

Początek nowego ekosystemu

Galaxy XR to "pierwszy krok" w budowie całego ekosystemu Android XR. Samsung już teraz potwierdził, że pracuje nad kolejnymi urządzeniami, w tym nad stylowymi okularami AI. W tym celu nawiązał współpracę ze znanymi markami lifestyle'owymi, takimi jak Gentle Monster i Warby Parker. Wygląda na to, że bitwa o przyszłość komputerów osobistych i rzeczywistości rozszerzonej właśnie nabiera rumieńców.

fot. Samsung

Cena i dostępność

Zestaw Galaxy XR jest dostępny od 21 października w Stanach Zjednoczonych w cenie 1800$ oraz w Korei. Czekamy na informacje o polskiej premierze i cenie urządzenia, ale raczej nie będzie nie będzie ona niska i wyniesie zapewne około 6500 zł.