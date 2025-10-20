placeholder
Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-732. Co się wydarzy?

Nadchodzące odcinki serialu Akacjowa 38 dostarczą widzom wielu emocji. Co się w nich wydarzy?
fot. TVP
Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela historyczna, która przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku. Akcja serialu rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej Akacjowej 38, gdzie splatają się losy mieszkańców różnych klas społecznych. Serial ukazuje fascynujący obraz społeczeństwa hiszpańskiego w okresie gwałtownych przemian. Widzowie śledzą dramatyczne historie miłosne, rodzinne tajemnice i intrygi, które rozgrywają się na tle historycznych wydarzeń i zmieniających się obyczajów. Główną bohaterką jest Manuela Manzano (Sheyla Fariña), młoda kobieta, która przybywa do Madrytu w poszukiwaniu lepszego życia. Jej losy przeplatają się z historiami innych mieszkańców kamienicy, od arystokratów po służbę. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, trzymające w napięciu do ostatniej minuty. Telenowela zachwyca nie tylko wciągającą fabułą, lecz także dbałością o historyczne detale. Kostiumy, scenografia i rekwizyty doskonale oddają klimat epoki. Jednocześnie serial porusza ważne tematy społeczne, takie jak nierówności klasowe, emancypacja kobiet czy zmieniające się normy obyczajowe. Dzięki temu, prócz rozrywki, stanowi interesujące spojrzenie na historię i kulturę Hiszpanii.

Produkcja jest emitowana w naszym kraju od początku stycznia 2023 roku. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 728 odcinków serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-732 (20-24 października)

Ursula spróbuje odwieść Samuela od ślubu z Blancą, przekonując go, że to zły pomysł. Gdy jednak ten stanowczo poprosi, by wyszła, kobieta ustąpi. Następnego dnia młodego mężczyznę będzie czekała operacja, a Blanca coraz mocniej będzie wierzyć, że postępuje słusznie, wychodząc za niego za mąż. Tymczasem Liberto zaprosi Rosinę na kolację, lecz spotka się z odmową. Widząc jej niepokój, okaże jej czułość i wyzna, że pragnie mieć z nią dzieci. Elvira z napięciem będzie czekać  na Simona. Kiedy wreszcie się pojawi, przyzna, że nie może opuścić żony. Dziewczyna jednak nie pozwoli mu odejść, przekonana, że wciąż ją kocha – i ma rację. Później, okłamie ojca, spróbuje przekonać go, by zostali na Akacjowej. 

Artykuł będzie aktualizowany.

Akacjowa 38 - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Akacjowa 38 można oglądać na antenie TVP1 o 18:45 od poniedziałku do piątku.

Źródło: TVP

