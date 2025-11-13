Top Model: finaliści 14. edycji. Kto ma szansę na zwycięstwo?
Już wiadomo, którzy uczestnicy znaleźli się w wielkim finale 14. edycji programu Top Model. Wybrali ich jurorzy. O tym, kto wygra program, zadecydują jednak widzowie. Którzy uczestnicy dostali się do wielkiego finału Top Model i w jaki sposób można na nich zagłosować?
Na początku września 2025 roku na antenie TVN wystartowała 14. edycja programu Top Model. Już w środę 19 listopada stanie się jasne, kto dołączy do grona zwycięzców programu i sięgnie po czek na 200 000 złotych, kontrakt z agencją modelingową raz sesję na okładce magazynu Glamour. Do decydującego etapu dostało się czterech uczestników wybranych przez jurorów. Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka i Dawid Woliński pojawią się również w wielkim finale na żywo. To jednak nie oni zadecydują o tym, kto wygra program. Zwycięzcę niezmiennie wybiorą widzowie.
Top Model 14: finaliści
O zwycięstwo w finale 14. edycji Top Model powalczą następujący uczestnicy:
- Emilia Weltrowska
- Mateusz Król
- Eva Pietruk
- Michał Kot
Na uczestników tym razem można głosować po zalogowaniu do konta TVN online. Finałowy odcinek na żywo będzie można oglądać na TVN oraz na HBO Max w środę 19 listopada 2025 roku o godzinie 21:35. W odcinku pojawią się również nagrane wcześniej fragmenty sesji okładkowej każdego z finalistów.
Emilia, Mateusz, Eva i Michał przeszli długą drogę, biorąc udział nie tylko w sesjach zdjęciowych, ale też wymagających zadaniach, podczas których musieli zaprezentować między innymi swoje zdolności aktorskie i udowodnić, że potrafią pracować pod presją czasu. W wolnych chwilach spędzali czas w domu Top Model wraz z pozostałymi uczestnikami wybranymi podczas castingu. W poniższej galerii znajdziecie informacje na temat wszystkich uczestników:
Joanna Madejska
Joanna Madejska ma 19 lat. Mieszka w Sztokholmie. Urodziła się w Białymstoku, gdy miała rok, wraz z rodziną przeprowadziła się do Szwecji. Polska zawsze była bliska jej sercu – w domu mówi się tylko po polsku, uczęszczała do polskiej szkoły. Studiuje na kierunku Ekonomia na Politechnice w Örebro. Pracuje jako kelnerka i pomaga rodzicom w prowadzeniu polskiego sklepu w Sztokholmie. Zgłosiła się do programu, ponieważ chce wykorzystać swój potencjał i predyspozycje oraz zdobyć doświadczenie dzięki udziałowi w programie. Od najmłodszych lat marzyła o świecie mody. W dzieciństwie organizowała domowe pokazy mody dla całej rodziny.
