Na początku września 2025 roku na antenie TVN wystartowała 14. edycja programu Top Model. Już w środę 19 listopada stanie się jasne, kto dołączy do grona zwycięzców programu i sięgnie po czek na 200 000 złotych, kontrakt z agencją modelingową raz sesję na okładce magazynu Glamour. Do decydującego etapu dostało się czterech uczestników wybranych przez jurorów. Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka i Dawid Woliński pojawią się również w wielkim finale na żywo. To jednak nie oni zadecydują o tym, kto wygra program. Zwycięzcę niezmiennie wybiorą widzowie.

Top Model 14: finaliści

O zwycięstwo w finale 14. edycji Top Model powalczą następujący uczestnicy:

Emilia Weltrowska

Mateusz Król

Eva Pietruk

Michał Kot

Na uczestników tym razem można głosować po zalogowaniu do konta TVN online. Finałowy odcinek na żywo będzie można oglądać na TVN oraz na HBO Max w środę 19 listopada 2025 roku o godzinie 21:35. W odcinku pojawią się również nagrane wcześniej fragmenty sesji okładkowej każdego z finalistów.

Emilia, Mateusz, Eva i Michał przeszli długą drogę, biorąc udział nie tylko w sesjach zdjęciowych, ale też wymagających zadaniach, podczas których musieli zaprezentować między innymi swoje zdolności aktorskie i udowodnić, że potrafią pracować pod presją czasu. W wolnych chwilach spędzali czas w domu Top Model wraz z pozostałymi uczestnikami wybranymi podczas castingu. W poniższej galerii znajdziecie informacje na temat wszystkich uczestników: