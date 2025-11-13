placeholder
Top Model: finaliści 14. edycji. Kto ma szansę na zwycięstwo?

Już wiadomo, którzy uczestnicy znaleźli się w wielkim finale 14. edycji programu Top Model. Wybrali ich jurorzy. O tym, kto wygra program, zadecydują jednak widzowie. Którzy uczestnicy dostali się do wielkiego finału Top Model i w jaki sposób można na nich zagłosować?
placeholder
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
top model 
TVN
Uczestnicy programu Top Model fot. materiały prasowe
Na początku września 2025 roku na antenie TVN wystartowała 14. edycja programu Top Model. Już w środę 19 listopada stanie się jasne, kto dołączy do grona zwycięzców programu i sięgnie po czek na 200 000 złotych, kontrakt z agencją modelingową raz sesję na okładce magazynu Glamour. Do decydującego etapu dostało się czterech uczestników wybranych przez jurorów. Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka i Dawid Woliński pojawią się również w wielkim finale na żywo. To jednak nie oni zadecydują o tym, kto wygra program. Zwycięzcę niezmiennie wybiorą widzowie.

Top Model 14: finaliści

O zwycięstwo w finale 14. edycji Top Model powalczą następujący uczestnicy:

  • Emilia Weltrowska
  • Mateusz Król
  • Eva Pietruk
  • Michał Kot

Na uczestników tym razem można głosować po zalogowaniu do konta TVN online. Finałowy odcinek na żywo będzie można oglądać na TVN oraz na HBO Max w środę 19 listopada 2025 roku o godzinie 21:35. W odcinku pojawią się również nagrane wcześniej fragmenty sesji okładkowej każdego z finalistów.

Uczestnicy programu Top Modelfot. materiały prasowe

Emilia, Mateusz, Eva i Michał przeszli długą drogę, biorąc udział nie tylko w sesjach zdjęciowych, ale też wymagających zadaniach, podczas których musieli zaprezentować między innymi swoje zdolności aktorskie i udowodnić, że potrafią pracować pod presją czasu. W wolnych chwilach spędzali czas w domu Top Model wraz z pozostałymi uczestnikami wybranymi podczas castingu. W poniższej galerii znajdziecie informacje na temat wszystkich uczestników:

Joanna Madejska

Joanna Madejska ma 19 lat. Mieszka w Sztokholmie. Urodziła się w Białymstoku, gdy miała rok, wraz z rodziną przeprowadziła się do Szwecji. Polska zawsze była bliska jej sercu – w domu mówi się tylko po polsku, uczęszczała do polskiej szkoły. Studiuje na kierunku Ekonomia na Politechnice w Örebro. Pracuje jako kelnerka i pomaga rodzicom w prowadzeniu polskiego sklepu w Sztokholmie. Zgłosiła się do programu, ponieważ chce wykorzystać swój potencjał i predyspozycje oraz zdobyć doświadczenie dzięki udziałowi w programie. Od najmłodszych lat marzyła o świecie mody. W dzieciństwie organizowała domowe pokazy mody dla całej rodziny.


Joanna Madejska
Fot. TVN / Marcin Tyszka


Źródło: TVN

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
top model 
TVN
