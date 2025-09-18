Top Model 14: uczestnicy. To oni zamieszkali w domu modelek
Castingi w 14. edycji programu Top Model dobiegły końca. Jurorzy wybrali już najlepszych uczestników, którzy zamieszkali w domu modelek. Kto znalazł się wśród nich?
Na początku września 2025 roku na antenie TVN wystartowała 14. edycja programu Top Model. Na ostatnim etapie castingów Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka i Dawid Woliński wybrali najlepszych uczestników, których zaprosili do kolejnego etapu programu. W domu modelek początkowo zamieszkało 20 osób. Jednak jurorzy poddali im różnym zadaniom. Były to m.in. castingi testowe i sesje zdjęciowe. Zwieńczeniem wszystkiego był pokaz mody. Niestety na różnych etapach aż 6 osób odpadło z programu. Ostatecznie w domu modelek zamieszkało 14 uczestników.
Top Model 14: mieszkańcy domu modelek
W finałowej czternastce 14. sezonu programu Top Model znaleźli się:
- Madzia Czyżewska
- Eva Pietruk
- Sara Anwar
- Daniel Wieczorek
- Mateusz Król
- Joanna Madejska
- Michał Kot
- Monika Antosz
- Robert Kaznowski
- Emilia Weltrowska
- Krzysztof Lib
- Oksana Metelna
- Oliwier Przybylski
- Yaritza Reyes-Zmysłowska
Top Model 14: mieszkańcy domu modelek [Zdjęcia]
Informacje na temat uczestników 14. edycji Top Model oraz ich zdjęcia znajdziecie w poniższych galeriach. Jeśli przeglądacie ten artykuł na smartfonie to pamiętajcie o tym, żeby kliknąć w galerię – rozwiną się wtedy pełne zdjęcia i ich opisy.
Joanna Madejska
Joanna Madejska ma 19 lat. Mieszka w Sztokholmie. Urodziła się w Białymstoku, gdy miała rok, wraz z rodziną przeprowadziła się do Szwecji. Polska zawsze była bliska jej sercu – w domu mówi się tylko po polsku, uczęszczała do polskiej szkoły. Studiuje na kierunku Ekonomia na Politechnice w Örebro. Pracuje jako kelnerka i pomaga rodzicom w prowadzeniu polskiego sklepu w Sztokholmie. Zgłosiła się do programu, ponieważ chce wykorzystać swój potencjał i predyspozycje oraz zdobyć doświadczenie dzięki udziałowi w programie. Od najmłodszych lat marzyła o świecie mody. W dzieciństwie organizowała domowe pokazy mody dla całej rodziny.
