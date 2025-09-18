placeholder
Reklama
placeholder

Top Model 14: uczestnicy. To oni zamieszkali w domu modelek

Castingi w 14. edycji programu Top Model dobiegły końca. Jurorzy wybrali już najlepszych uczestników, którzy zamieszkali w domu modelek. Kto znalazł się wśród nich?
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  top model 
fot. TVN
Reklama

Na początku września 2025 roku na antenie TVN wystartowała 14. edycja programu Top Model. Na ostatnim etapie castingów Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka i Dawid Woliński wybrali najlepszych uczestników, których zaprosili do kolejnego etapu programu. W domu modelek początkowo zamieszkało 20 osób. Jednak jurorzy poddali im różnym zadaniom. Były to m.in. castingi testowe i sesje zdjęciowe. Zwieńczeniem wszystkiego był pokaz mody. Niestety na różnych etapach aż 6 osób odpadło z programu. Ostatecznie w domu modelek zamieszkało 14 uczestników. 

Top Model 14: mieszkańcy domu modelek

 W finałowej czternastce 14. sezonu programu Top Model znaleźli się:

  • Madzia Czyżewska
  • Eva Pietruk
  • Sara Anwar
  • Daniel Wieczorek
  • Mateusz Król
  • Joanna Madejska
  • Michał Kot
  • Monika Antosz
  • Robert Kaznowski
  • Emilia Weltrowska
  • Krzysztof Lib
  • Oksana Metelna
  • Oliwier Przybylski
  • Yaritza Reyes-Zmysłowska

Top Model 14: mieszkańcy domu modelek [Zdjęcia]

Informacje na temat uczestników 14. edycji Top Model oraz ich zdjęcia znajdziecie w poniższych galeriach. Jeśli przeglądacie ten artykuł na smartfonie to pamiętajcie o tym, żeby kliknąć w galerię – rozwiną się wtedy pełne zdjęcia i ich opisy.

Joanna Madejska

Joanna Madejska ma 19 lat. Mieszka w Sztokholmie. Urodziła się w Białymstoku, gdy miała rok, wraz z rodziną przeprowadziła się do Szwecji. Polska zawsze była bliska jej sercu – w domu mówi się tylko po polsku, uczęszczała do polskiej szkoły. Studiuje na kierunku Ekonomia na Politechnice w Örebro. Pracuje jako kelnerka i pomaga rodzicom w prowadzeniu polskiego sklepu w Sztokholmie. Zgłosiła się do programu, ponieważ chce wykorzystać swój potencjał i predyspozycje oraz zdobyć doświadczenie dzięki udziałowi w programie. Od najmłodszych lat marzyła o świecie mody. W dzieciństwie organizowała domowe pokazy mody dla całej rodziny.

arrow-left
Joanna Madejska
Fot. TVN / Marcin Tyszka
arrow-right

 

Źródło: TVN

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  top model 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Psy Netflix
-

Netflix rozbija bank. Pasikowski szykuje serial oparty na legendarnym polskim filmie

2 HIM
-

Miał być hit, a jest klapa. Recenzje filmu Jestem nim już w sieci

3 Tales from the Woods - Śpiąca królewna
-

Ten nowy serial pokaże baśnie takimi, jakimi były: jako mroczną przestrogę

4 A gdyby...?
-

Marvel Zombies nie miało być pierwszym spin-offem A gdyby...? Były inne plany

5 Knull #1 - zapowiedź komiksu Marvela
-

Pierwszy solowy komiks Boga Symbiontów w historii Marvela. Jest zapowiedź

6 Tego lata stałam się piękna: sezon 3 - premiera w 2025
-

Serial nie skończy się na 3. sezonie. Hit z Amazon Prime Video dostanie jeszcze film

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

7

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jest komentarz

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jes...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV