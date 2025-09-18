Top Model 14: uczestnicy. To oni zamieszkali w domu modelek

fot. TVN

Na początku września 2025 roku na antenie TVN wystartowała 14. edycja programu Top Model. Na ostatnim etapie castingów Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka i Dawid Woliński wybrali najlepszych uczestników, których zaprosili do kolejnego etapu programu. W domu modelek początkowo zamieszkało 20 osób. Jednak jurorzy poddali im różnym zadaniom. Były to m.in. castingi testowe i sesje zdjęciowe. Zwieńczeniem wszystkiego był pokaz mody. Niestety na różnych etapach aż 6 osób odpadło z programu. Ostatecznie w domu modelek zamieszkało 14 uczestników.

Top Model 14: mieszkańcy domu modelek

W finałowej czternastce 14. sezonu programu Top Model znaleźli się:

Madzia Czyżewska

Eva Pietruk

Sara Anwar

Daniel Wieczorek

Mateusz Król

Joanna Madejska

Michał Kot

Monika Antosz

Robert Kaznowski

Emilia Weltrowska

Krzysztof Lib

Oksana Metelna

Oliwier Przybylski

Yaritza Reyes-Zmysłowska

