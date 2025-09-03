Reklama
Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

Top Model pomógł wielu osobom rozpocząć ich wymarzoną karierę w modelingu. Jak po programie potoczyły się dalsze losy wszystkich dotychczasowych laureatek i laureatów?
Klaudia Woźniak
Top Model fot. Facebook: Top Model TVN
Od środy 3 września 2025 roku na antenie TVN można oglądać 14. edycję programu Top Model. Nowe odcinki są emitowane co tydzień o godzinie 21:35. Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka i Dawid Woliński znów zasiedli w fotelach jurorów, aby oceniać kandydatów na modelki i modelów. Przypomnijmy, że w odcinkach castingowych jury wybiera osoby, które według nich mają największe szanse na poradzenie sobie w świecie modelingu. Uczestnicy, którzy przejdą eliminacje i uda im się dostać do domu modelek i modeli będą mieli okazję wziąć udział w wielu sesjach zdjęciowych oraz innych modowych wyzwaniach. Widzowie niejednokrotnie mieli okazję przekonać się, że Top Model jest w stanie otworzyć drzwi do wielkiej kariery. Jak potoczyły się losy modelek i modeli, którzy zwyciężyli poprzednie edycje programu?

Top Model: zwycięzcy poprzednich edycji

Program Top Model zadebiutował na antenie TVN w 2010 roku. Zwyciężczynią 1. edycji została Paulina Papierska. Widzowie nie musieli długo czekać na kolejną odsłonę modowego show, gdyż 2. edycja Top Model wystartowała już w 2011 roku. Drugą edycję programu zwyciężyła Olga Kaczyńska. W kolejnych edycjach do grona laureatek programu dołączyły modelki takie jak Zuza Kołodziejczyk, Osi Ugonoh, Kasia Szklarczyk, Dominika Wysocka czy Klaudia Nieścior. Top Model wygrali także liczni modele, w tym Radek Pestka, Patryk Grudowicz, Dawid Woskanian i Mikołaj Śmieszek. 

Top Model: dalsze losy zwycięzców

Choć spora część zwycięzców Top Model do dziś zajmuje się modelingiem, niektórzy z nich postanowili wybrać w życiu inną drogę. W poniższej galerii możecie zobaczyć, jak potoczyły się losy uczestników, którzy dotychczas zajęli 1. miejsce w programie Top Model:

Klaudia Zioberczyk na zdjęciu promocyjnym do programu Top Model

 

Źródło: Facebook: Top Model TVN

Klaudia Woźniak
