Nowe kadry z animacji Stranger Things. Czy rysowane dzieciaki oddają ducha aktorów?

Entertainment Weekly pokazało nowe kadry z zapowiadanej animacji z uniwersum netflixowego hitu, Stranger Things. Na zdjęciach możemy przyjrzeć się niektórym postaciom z serialu w wersji animowanej. Twórcy wciąż nie zdradzają o czym konkretnie będzie opowiadać historia, ale obiecują, że zobaczymy "nowe fajne potwory", najpewniej pochodzące z Drugiej Strony.

Stranger Things: Opowieści z ’85 - zdjęcia

Stranger Things: Opowieści z '85

Akcja animacji ma rozgrywać się między 2. a 3. sezonem Stranger Things, ponownie przenosząc widzów do Hawkins w mroźnej zimie 1985 roku, gdzie bohaterowie muszą zmierzyć się z nowymi potworami i rozwikłać paranormalną tajemnicę terroryzującą ich miasteczko.

Eric Robles pełni funkcję showrunnera i producenta wykonawczego. Producentami są także bracia Duffer oraz Hilary Leavitt z Upside Down Pictures, Shawn Levy z 21 Laps i Dan Cohen.

Obsada Stranger Things: Opowieści z ’85 obejmuje: Brooklyn Davey Norstedt jako Eleven, Jolie Hoang-Rappaport jako Max, Luca Diaz jako Mike, Ej (Elisha) Williams jako Lucas, Braxton Quinney jako Dustin, Ben Plessala jako Will oraz Brett Gipson jako Hopper. W dodatkowej obsadzie znaleźli się Odessa A’zion, Janeane Garofalo i Lou Diamond Phillips.