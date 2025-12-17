Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Pojawiła się czołówka 8. sezonu Outlander. Za wokal odpowiada Annie Lennox

STARZ opublikowało nową czołówkę do 8. sezonu Outlandera. Będzie to klasyczne dla serii Skye Boat Song, ale wykonywane przez Annie Lennox, a nie Rayę Yarbrough jak zazwyczaj.
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  outlander 
sezon 8 czołówka
Outlander: Krew z krwi (HBO Max) - 2.sezon zapowiedziany w trakcie trwania 1. materiały promocyjne
Reklama

Annie Lennox nagrała nową interpretację klasycznej szkockiej pieśni ludowej The Skye Boat Song na potrzeby ósmego i zarazem finałowego sezonu hitowego serialu Outlander. Artystka została zatrudniona specjalnie na finał, gdyż poprzednią wersję wykonała Raya Yarbrough.

Outlander - czołówka 8. sezonu

Na początku ósmego sezonu Jamie i Claire odkrywają, że wojna dotarła do Fraser’s Ridge, tętniącej życiem osady, która rozkwitła podczas ich nieobecności. Z nowymi mieszkańcami i zmianami Frasery muszą zdecydować, co są gotowi poświęcić dla domu i dla siebie. Choć stoją razem wobec zagrożeń z zewnątrz, rodzinne sekrety grożą rozdarciem ich od środka, a walka o wioskę dopiero się zaczyna.

W obsadzie znaleźli się: Caitríona Balfe jako Claire, Sam Heughan jako Jamie, Sophie Skelton jako Brianna MacKenzie, Richard Rankin jako Roger MacKenzie, John Bell jako Young Ian, David Berry jako Lord John Grey, Charles Vandervaart jako William Ransom, Izzy Meikle-Small jako Rachel Hunter i Joey Phillips jako Denzell Hunter.

Premiera 8., a zarazem finałowego sezonu serialu Outlander została zaplanowana na 6 marca 2026 roku. Data ta została zapowiedziana przez platformę Starz - w Polsce odcinki będą pojawiały się na Netflixie. Nie ma jeszcze potwierdzenia odnośnie daty premiery w naszym kraju. 

Źródło: youtube.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  outlander 
sezon 8 czołówka
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 9. Mission: Impossible - Final Reckoning
-

Mission: Impossible - The Final Reckoning - premiera w streamingu. Gdzie obejrzeć?

2 Stranger Things: Tales from 85
-

Nowe kadry z animacji Stranger Things. Czy rysowane dzieciaki oddają ducha aktorów?

3 Forza Motorosport
-

Microsoft kończy wsparcie dla Forza Motorsport zaledwie po dwóch latach od premiery

4 CIA - zdjęcie z serialu pod tym tytułem. Na zdjęciu Tom Ellis
-

CIA - zwiastun nowego serialu. To część franczyzy FBI

5 Greenland 2 - oficjalny kadr z filmu. To postapokaliptyczny thriller science fiction
-

Greenland 2 - pełny zwiastun. Postapokaliptyczny thriller z Gerardem Butlerem

6 The Elder Scrolls VI
-

Jak idą prace nad The Elder Scrolls 6? Według Todda Howarda: powoli, ale stabilnie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e09

Agenci NCIS

s2025e242

Moda na sukces

s28e18

The Voice

s28e19

The Voice

s02e03

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy

s42e73

s39e09

s2025e245

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Avatar: Ogień i popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i popiół
Dancing Queen w Hollywood

19

gru

Film

Dancing Queen w Hollywood
Do nieznanej ziemi

19

gru

Film

Do nieznanej ziemi
Wielka powódź

19

gru

Film

Wielka powódź
Avatar: Ogień i Popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Katheryn Winnick
Katheryn Winnick

ur. 1977, kończy 48 lat

Kiersey Clemons
Kiersey Clemons

ur. 1993, kończy 32 lat

Rian Johnson
Rian Johnson

ur. 1973, kończy 52 lat

Milla Jovovich
Milla Jovovich

ur. 1975, kończy 50 lat

Laurie Holden
Laurie Holden

ur. 1969, kończy 56 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

5

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

6

Nowe informacje o śmierci Roba Reinera i jego żony. Trump zszokował wpisem

7

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 353-358. Co się wydarzy?

9

John Cena oficjalnie zakończył karierę sportową. Tak wyglądało pożegnanie legendy

10

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV