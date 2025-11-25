Reklama
TV Republika z rekordowym dofinansowaniem na koncert sylwestrowy? Oto co wiadomo

W 2025 roku TV Republika po raz kolejny planuje zorganizować sylwestrowy koncert. Okazuje się, że  stacja tym razem chce rekordowego wsparcia finansowego na organizację tego wydarzenia.​ Co w tej sprawie powiedział prezes TV Republiki?
Klaudia Woźniak
Tagi:  sylwester 
tv republika
Logo TV Republika fot. Wikimedia Commons: Andy Djumyk / Pixabay
TV Republika w 2024 roku zorganizowała swój pierwszy koncert sylwestrowy w Chełmie. Na scenie wystąpili wtedy głównie gwiazdy disco polo tacy jak Piękni i Młodzi, Bayer Full, Defis, Milano, Weekend czy M.I.G. Ubiegłoroczna impreza stacji przyciągnęła przed ekrany średnio 1,3 milionów widzów. Okazuje się, że TV Republika planuje zorganizować sylwestrowy koncert w Chełmie również w 2025 roku. Tym razem stacja chce rekordowego wsparcia finansowego na organizację wydarzenia.

Tyle pieniędzy TV Republika chce na organizację Sylwestra w 2025 roku

Zdaniem Tomasza Sakiewicza, prezesa i redaktora naczelnego TV Republika, organizacja sylwestrowego koncertu wymaga znacznych nakładów finansowych. Jak dowiedział się portal Wirtualne Media, stacja w związku z tym domaga się od marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego prawie 2,5 miliona złotych dofinansowania, a dokładnie 2 466 150 złotych. Jest to kwota dwa razy większa niż w 2024 roku. Stacja otrzymała wtedy od samorządu wojewódzkiego 1,2 miliona złotych, a od władz Chełma 615 tysięcy złotych. Według ustaleń portalu Jawny Lublin, rozmowy przedstawicieli TV Republika z władzami miasta w 2025 roku dotyczą kwoty od 600 do 800 tysięcy złotych

Lokalni dziennikarze ustalili, że marszałek województwa może się zgodzić na znacznie niższą kwotę dla TV Republiki. Portal Wirtualne Media postanowił skontaktować się z Tomaszem Sakiewiczem z zapytaniem, dlaczego stacja chce od samorządu prawie 2,5 miliona złotych. Prezes odpowiedział na to:

My i tak do tego bardzo mocno dokładamy. Dla województwa to gigantyczna promocja, wielkie ożywienie gospodarcze. Chodzi o turystykę i pełne restauracje, pełne hotele. Niech pan spróbuje kupić nocleg w Chełmie. Niedługo nie będzie już miejsc noclegowych w Lublinie. My robimy sylwestra za kilka milionów, inne stacje za kilkanaście. Robimy to bardzo oszczędnie, nie sądzę, by kwota przekroczyła 5-6 milionów złotych.

Wiadomo też, że nadawca nie ma na ten moment podpisanych umów z gwiazdami. Oto co na temat powiedział Tomasz Sakiewicz:

Myślę, że personalia poznamy koło 10 grudnia. To gwiazdy pierwszej półki, i polskie i zagraniczne. Polskie zespoły grają z miłości do regionu, zagraniczne kierują się bardziej tym, jaką kwotę dostaną.

 

Źródło: Wirtualne Media / jawnylublin.pl

