TVN i Player pełen nowości i zwrotów akcji. Co czeka widzów jesienią?

W jesiennej ramówce TVN-u nie zabraknie wielkich emocji za sprawą nowych sezonów i odcinków lubianych programów i seriali. Będzie można je oglądać również w Playerze, który oferuje najszerszą ofertę polskich treści rozrywkowych, serialowych i filmowych. Platforma postawiła na elastyczną ofertę pokazującą alternatywę dla klasycznej telewizji i łącząc wygodę streamingu z doświadczeniem klasycznej TV. Ponadto użytkownicy platformy mogą liczyć na elastyczny model – darmowy dostęp i możliwość rozszerzenia pakietów według potrzeb. Wśród najważniejszych filarów Playera znalazły się także oferta bez opłat, z reklamami (bogata biblioteka treści grupy TVN WBD i innych dostawców, najwięcej na rynku – 22 kanały TVN typu FAST, oraz bogata oferta kanałów LIVE – TVP, Polsat, Puls) oraz wypożyczalnia Playera – ponad 2500 filmów – gorących kinowych premier i klasyków – od najlepszych dystrybutorów w zasięgu pilota. Bez subskrypcji – wypożyczasz, kiedy i co chcesz.

Ponadto wybrane tytuły z jesiennej ramówki TVN-u w Playerze można oglądać tydzień wcześniej niż w TV. Wśród nich w ramach oferty bez reklam znalazły się formaty extra takie jak: Top Model Icons, Ślub od pierwszego wejrzenia Extra, Kuba Wojewódzki Extra, prapremiery - wybrane tytuły dostępne wcześniej niż w TV. Poniżej znajdziecie opisy wszystkich programów i seriali, należących do jesiennych premier, które są dostępne w ofercie Playera.

Player rozpoczął jesienną ramówkę od formatu, jakiego jeszcze nie było. Już 20 sierpnia 2025 roku wystartowały tam odcinki extra towarzyszące 14. edycji Top Model. Program Top Model ICONS to portret sześciu uczestniczek, które wykorzystały udział w programie jako trampolinę do budowania własnej drogi w świecie mody i mediów. Klaudia El Dursi, Karolina Pisarek, Dominika Wysocka, Żaklina Ta Dinh, Klaudia Zioberczyk i Osi Ugonoh – każda z nich rozwija swoją karierę na własnych zasadach i z odwagą, która inspiruje kolejne pokolenia.

Nowa seria to nie tylko spojrzenie wstecz, ale i aktualny kontekst. Bo dziś modeling to więcej niż zdjęcia – to umiejętność bycia sobą w świecie, który nieustannie coś narzuca. W odcinkach Ikony Top Model dzielą się doświadczeniem, opowiadają o kulisach branży i o tym, jak zachować autentyczność, budując rozpoznawalność w świecie mody, mediów i social mediów. Bohaterki „ICONS” wracają również do głównego formatu – jako mentorki w ramach Top Model Academy. Wspólnie z uczestnikami realizują zadania, dzielą się swoją wiedzą i wspierają młode talenty w budowaniu silnej marki osobistej – coraz bardziej niezbędnej w dzisiejszej branży.

Top Model 14 (od środy 3 września o 21:35)

Czternasta edycja Top Model wrzuca wyższy bieg. To bezpośrednie spotkanie z branżą, która nie wybacza braku zaangażowania. Castingi, sesje, pierwsze wyjścia na wybieg – wszystko dzieje się naprawdę, na oczach widzów. Nowością sezonu jest Top Model Academy – przestrzeń mentoringowa, w której głos zabierają Ikony Top Model: Karolina Pisarek, Osi Ugonoh, Dominika Wysocka, Żaklina Ta Dinh i Klaudia Zioberczyk. To uczestniczki poprzednich edycji, które przeszły tę samą drogę i dziś budują kariery na własnych zasadach – w modzie, mediach i social mediach. Teraz wracają jako mentorki, by dzielić się wiedzą i doświadczeniem – o pracy w branży, budowaniu marki osobistej i sile autentyczności.

Nad rozwojem uczestników czuwają eksperci: Joanna Krupa, Katarzyna Sokołowska, Dawid Woliński i Marcin Tyszka. Wymagający, szczerzy, bezkompromisowi. Ich wskazówki bywają trudne do przyjęcia, ale dają realne narzędzia do rozwoju. Michał Piróg – jak zawsze – towarzyszy uczestnikom w tej drodze, wspiera i nadaje rytm emocjom. Top Model 14 pokazuje, jak naprawdę wygląda droga do kariery – z sukcesami, kryzysami i momentami przełomu. To sezon, w którym marzenia spotykają się z rzeczywistością, a emocje i ciężka praca idą ramię w ramię.

Ugotowani (od soboty 30 sierpnia o 17:55)

To nie koniec niespodzianek. Wrócili Ugotowani, czyli jeden z najbardziej lubianych programów kulinarnych. Platforma Player zaserwowała premierę z tygodniowym wyprzedzeniem. Drugi odcinek jest dostępny od 30 sierpnia! A na antenie stacji TVN Ugotowanych będziecie mogli oglądać w każdą sobotę o 17:55 - również od 30 sierpnia! W każdym odcinku programu czwórka nieznajomych spędzi ze sobą cztery wyjątkowe wieczory. Każdy z nich przygotuje popisowe menu, które zaskoczy i zachwyci gości. Na koniec każdej kolacji gospodarz zostanie oceniony przez swoich gości. Osoba, której uda się zdobyć najwięcej punktów, zgarnie tacę pełną banknotów.

Warto wspomnieć, że Ugotowani to nie tylko konkurs kulinarny – na sukces wieczoru składać będą się również zaplanowane atrakcje, wyjątkowa atmosfera, wystrój czy charyzma gospodarza. To format, który udowadnia, że gotowanie może łączyć – nawet zupełnie obcych sobie ludzi. Wspólne posiłki stają się pretekstem do rozmów, śmiechu, czasem wzruszeń, a przede wszystkim do poznawania innych.

Ukryta prawda (od poniedziałku 1 września o 15:00)

Ukryta Prawda ponownie pozwoli widzom zanurzyć się w pełne napięcia i emocji historie inspirowane prawdziwym życiem. Jesienny sezon niezmiennie będzie emitowany od poniedziałku do piątku. W Playerze prawda wychodzi jednak na jaw szybciej! Premierowe odcinki programu będą dostępne aż tydzień przed emisją w TV. Ich Bohaterowie staną przed trudnymi wyborami, a konsekwencje ich decyzji – nierzadko bolesne i nieodwracalne – zburzą dotychczasowy porządek ich świata. Zdrady, głęboko skrywane tajemnice i nieoczekiwane wydarzenia wyjdą na jaw w najmniej spodziewanych momentach. Jesień przyniesie również nowe wątki rodzinne, miłosne oraz społeczne, poruszające ważne i często kontrowersyjne tematy, które nie pozostawią nikogo obojętnym.

Szpital św. Anny (od poniedziałku 1 września o 16:50)

Emitowany od poniedziałku do piątku serial Szpital św. Anny z pewnością nie raz zaskoczy widzów. W Playerze emocje rosną szybciej! Szpital Św. Anny wraca z nowymi historiami — zobacz je 7 dni przed telewizyjną premierą. Już od 1 września. W jesiennych odcinkach nie zabraknie licznych zwrotów akcji. Pojawi się ktoś nowy - Maciej Bilewicz (Piotr Stramowski). Po dziesięciu latach pobytu w Stanach Zjednoczonych uznany chirurg przyjedzie do Polski. Jest świetnym specjalistą, dobrym człowiekiem, czarującym mężczyzną… i byłym niepokornym studentem Zyty. Jako lekarz ma dewizę: zawsze się da, tylko trzeba znaleźć sposób. Ale czy to naprawdę mężczyzna idealny? Co takiego wydarzyło się w jego życiu, że postanowił wrócić zza oceanu i przeprowadzić do rodzinnego Krakowa? Jaką tajemnicę kryje jego przeszłość?

Na tym nie koniec. W szpitalu pojawi też matka Darii Bursztyn (Barbara Bursztynowicz). Na pierwszy rzut oka kobieta z klasą, elegancka, uprzejma, o nienagannych manierach. Skrywa jednak mroczny i wstydliwy sekret, który może zrujnować życie jej i jej córki. Nadchodzące odcinki odpowiedzią nie tylko na pytanie, czy Darii uda się temu zapobiec, ale też czy Kaśce Hajduk (Joanna Liszowska) uda się pozostać profesjonalną podczas pracy ramię w ramię z bohaterką, szczególnie jeśli pojawi się szansa na awans. Daria (Marta Wierzbicka) jest bowiem kobietą, która rozbiła jej rodzinę. Ponadto widzowie dowiedzą się, dokąd doprowadzi Kaję Piotrowską (Ada Szczepaniak) wojna z kolegą po fachu, doktorem Wrońskim? Jak ta sprawa wpłynie na jej związek z Wojtkiem?

Zmiany nastąpią też w wątku Marty Galicy (Klaudia Koścista). Wprowadzi się do niej były narzeczony. Czy w tej sytuacji ratowniczka wróci do Tomka? Zyta Orłowicz (Jolanta Fraszyńska) niespodziewanie zyskała rodzinę, może teraz zyska też miłość? Zosia Konecka (Julia Kamińska) zajmie się organizacją swego ślubu, będzie też finalizowała wyjazd na prestiżowy staż do Berlina. Czy raz na zawsze zniknie ze Szpitala św. Anny? Jak ułoży się związek Darii i Bartka? Może, po chwilowej fascynacji, ktoś inny wyda się kapryśnej pani doktor bardziej interesujący? Odpowiedź na wszystkie te pytania w drugim sezonie Szpitala św. Anny.

Detektywi (od poniedziałku 1 września o 17:55)

Emocjonujących wydarzeń i zwrotów akcji nie zabraknie również w nowych odcinkach Detektywów. Serial powraca o dawnej porze i będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 17:55. W nowym sezonie pojawi się Paweł Drawicz (Bartosz Waga), czyli były policjant, który prywatnie zna się z Maćkiem Dęboszem. Ich znajomość może być mocnym fundamentem współpracy, ale czy wystarczy, by zyskać zaufanie reszty ekipy? Paweł jest twardy, doświadczony i zdeterminowany. Nie brakuje mu wiedzy ani odwagi, ale widzowie szybko zauważą, że musi się też nauczyć pracy w grupie, gdzie liczy się nie tylko skuteczność, ale też wrażliwość.

Jednym z najciekawszych wątków będzie relacja Katarzyny Kowalik i komisarza Romana Łabaja. Ich uczucie doda bohaterom energii, ale też postawi ich przed trudnymi wyborami. Łączenie życia prywatnego z zawodowym bywa skomplikowane, a detektywi niejednokrotnie przekonają się, że emocje potrafią wpływać na skuteczność w pracy. To związek, który może zarówno dodać bohaterom skrzydeł, jak i doprowadzić do poważnych spięć.

W nowym sezonie Detektywów Jakub Nowacki postanowi w końcu zamknąć trudny rozdział związany z Dianą. Nie będzie to jednak łatwe, bo przeszłość wraca zawsze wtedy, gdy najmniej się tego spodziewamy. Widzowie zobaczą jego wewnętrzną walkę, próby ułożenia życia na nowo i decyzje, które mogą odmienić jego przyszłość.

Ten format również zobaczycie w Playerze wcześniej niż w TV.

Ślub od pierwszego wejrzenia 11 (od wtorku 2 września o 21:35)

W jesiennej ramówce TVN widzowie przekonają się też, że miłość potrafi zaskoczyć – szczególnie wtedy, gdy spotykasz swojego przyszłego małżonka… dopiero na ślubnym kobiercu. To wszystko za sprawą 11. sezonu Ślubu od pierwszego wejrzenia, w którym kolejna grupa singli postanowiła zaryzykować i oddać wybór partnera w ręce ekspertów. Kamery towarzyszyć im będą w najbardziej intymnych i szczerych chwilach. Pokażą, jak radzą sobie z różnicami charakterów, jak budują zaufanie i czy uda im się połączyć dwa, dotąd zupełnie osobne, światy. Nad dopasowaniem uczestników czuwają Julitta Dębska, Zuzanna Butryn i Hanna Kąkol – zespół specjalistek od relacji, które łączą naukę, doświadczenie i intuicję, by stworzyć pary z największym potencjałem na trwały, szczęśliwy związek.

Nowa edycja Ślubu od pierwszego wejrzenia to jeszcze więcej emocji – od pierwszych spojrzeń, przez chwile wzruszenia, po momenty pełne napięcia, kiedy codzienność zaczyna weryfikować marzenia. Będziemy świadkami nie tylko wielkich gestów, ale też drobnych, codziennych decyzji, które mogą zdecydować o przyszłości małżeństw.

Na tym nie koniec zaskoczeń. W tym sezonie Player od 2 września serwuje fanom również wyjątkowy dodatek — Ślub od pierwszego wejrzenia. Extra, czyli dłuższe odcinki z fragmentami nieemitowanymi w telewizji.

Kuba Wojewódzki 38 (od wtorku 2 września o 22:40)

W wielkim stylu powróci także król TVN'u. Kolejna odsłona jego show, która będzie emitowana co tydzień o tej samej porze, zapowiada się pikantnie, błyskotliwie i absolutnie nieprzewidywalnie. Kuba Wojewódzki niezmiennie zasiądzie na swojej kultowej kanapie, a razem najgorętsze nazwiska, w tym portowcy, muzycy, aktorzy, influencerzy – crème de la crème rodzimego show-biznesu. Jedni przychodzą po dobrą zabawę, inni po medialne katharsis. Ale nikt nie wychodzi stamtąd taki sam.