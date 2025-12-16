Nie idziemy na Sylwestra ponownie w TVN. Kto wystąpi?

fot. materiały prasowe

W 2025 roku TVN po raz kolejny nie zorganizuje sylwestrowego koncertu na żywo. Zamiast tego widzowie będą mogli liczyć na kolejną odsłonę Nie idziemy na Sylwestra, czyli wyjątkowego projektu będącego muzycznym spotkaniem artystów, którzy zamiast wielkich scen wybierają kameralną atmosferę i oryginalne brzmienia. Kiedy odbędzie się ten wyjątkowy koncert i kto na nim wystąpi?

Nie idziemy na Sylwestra ponownie w TVN

Koncert Nie idziemy na Sylwestra w 2025 roku zostanie wyemitowany na antenie TVN 30 grudnia 2025 roku. Poprowadzi go Marcin Prokop. Prezenter tym razem zaprosi widzów do domowego zacisza nadając sylwestrowemu szaleństwu zupełnie wyjątkowego wymiaru. Rozpocznie on kameralny wieczór zasiadając przed telewizorem z właściwym sobie luzem. Niedługo potem dołączą do niego niespodziewani goście – sąsiedzi, przypadkowi przechodnie, a nawet artyści prosto ze srebrnego ekranu. Wszyscy razem stworzą spontaniczną, energetyczną i przede wszystkim wesołą domówkę stanowiącą idealną alternatywę dla hucznych i mroźnych koncertów.

Kto wystąpi na koncercie Nie idziemy na Sylwestra?

Podczas koncertu Nie idziemy na Sylwestra artyści zaśpiewają swoje największe hity w nowych aranżacjach. Oto kto wystąpi: