Cisza przed burzą w TVN? O co chodzi w tajemniczej zapowiedzi na złoto?

fot. Facebook: TVN

Stacja TVN od lat zaskakuje widzów między innymi nowymi sezonami ich ulubionych programów i seriali. Jesienią 2025 roku szczególną popularnością cieszą się nowe odcinki formatów takie jak The Floor, Kuchenne rewolucje czy Szpital św. Anny. W ramówce TVN nie brakuje również filmowych klasyków oraz kinowych hitów. Wśród tegorocznych jesiennych premier znalazły się produkcje takie jak Barbie czy Akademia Pana Kleksa. Okazuje się, że na tym nie koniec niespodzianek. W listopadzie w mediach społecznościowych TVN pojawił się tajemniczy wpis, najprawdopodobniej zapowiadający coś, czego widzowie stacji jeszcze nigdy nie widzieli.

TVN zapowiedział chwilę, której nie można przegapić

Poniedziałek 24 listopada 2025 roku będzie dniem, który widzowie TVN powinni zapamiętać na długo. W mediach społecznościowych stacji pojawił się wtedy następujący wpis:

To jest cisza przed burzą… Bądź z nami dziś o 18.30, 24/11/2025. Obserwujcie nas na Facebooku i InstagramieNadchodzi chwila, której nie możesz przegapić

Do wpisu zostało dołączone zdjęcie, które swoim klimatem przypomina najnowsze ekranizacje Diuny. Internauci podejrzewają, że nadchodząca niespodzianka może mieć związek z tym, że już 28 listopada o 20:00 na TVN po raz pierwszy będzie można obejrzeć film Diuna: Część druga. To, czy tak właśnie będzie, stanie się jasne już o 18:30.