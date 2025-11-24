Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Cisza przed burzą w TVN? O co chodzi w tajemniczej zapowiedzi na złoto?

W poniedziałek 24 listopada w mediach społecznościowych stacji TVN pojawił się tajemniczy wpis zapowiadający pewną niespodziankę. Internauci mają już swoje podejrzenia co do tego, do czego możne nawiązywać dołączone do niego zdjęcie.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  TVN 
Grafika stacji TVN fot. Facebook: TVN
Reklama

Stacja TVN od lat zaskakuje widzów między innymi nowymi sezonami ich ulubionych programów i seriali. Jesienią 2025 roku szczególną popularnością cieszą się nowe odcinki formatów takie jak The Floor, Kuchenne rewolucje czy Szpital św. Anny. W ramówce TVN nie brakuje również filmowych klasyków oraz kinowych hitów. Wśród tegorocznych jesiennych premier znalazły się produkcje takie jak Barbie czy Akademia Pana Kleksa. Okazuje się, że na tym nie koniec niespodzianek. W listopadzie w mediach społecznościowych TVN pojawił się tajemniczy wpis, najprawdopodobniej zapowiadający coś, czego widzowie stacji jeszcze nigdy nie widzieli

TVN zapowiedział chwilę, której nie można przegapić

Poniedziałek 24 listopada 2025 roku będzie dniem, który widzowie TVN powinni zapamiętać na długo. W mediach społecznościowych stacji pojawił się wtedy następujący wpis:

To jest cisza przed burzą… Bądź z nami dziś o 18.30, 24/11/2025. Obserwujcie nas na Facebooku i Instagramie 😮 Nadchodzi chwila, której nie możesz przegapić 😉

Do wpisu zostało dołączone zdjęcie, które swoim klimatem przypomina najnowsze ekranizacje Diuny. Internauci podejrzewają, że nadchodząca niespodzianka może mieć związek z tym, że już 28 listopada o 20:00 na TVN po raz pierwszy będzie można obejrzeć film Diuna: Część druga. To, czy tak właśnie będzie, stanie się jasne już o 18:30.

Źródło: Facebook: TVN

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  TVN 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Wicked: Na dobre
-
Spoilery

Ariana Grande i Cynthia Erivo na dobre żegnają się z Wicked. Nowe zdjęcia Dorotki, Boqa i Fijero

2 Amazing Spider-Man 19 zapowiedź komiks
-

Epicka bitwa nadchodzi. To do tej pory najpotężniejszy wróg Petera Parkera

3 One Piece
-

Zapowiedź zakończenia wątku Egghead w anime One Piece. Nadchodzi wielki moment Bonney!

4 Eternals
-

Eternals - Chloé Zhao ujawnia, co chciała osiągnąć w filmie. Wie, co chciałaby pokazać dalej w MCU

5 DZIKI - driver
-

DZIKI - zwiastun polskiego filmu zaskakuje rozmachem. Niemy wojownik rusza po zemstę

6 SkyShowtime
-

Nowości na SkyShowtime. Kinowe hity, spin-offy i wyczekiwane seriale

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Eurowizja 2026 ze zmianami w głosowaniu. O co chodzi?

Eurowizja 2026 ze zmianami w głosowaniu. O co chodzi?

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV