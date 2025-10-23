Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Zmiany w jury Twoja Twarz Brzmi Znajomo 24.10. Kogo zastąpi Majka Jeżowska?

8. odcinek 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. Będzie też debiut w jury. Poznajcie szczegóły.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Twoja twarz brzmi znajomo 
fot. materiały prasowe Polsat
Reklama

22. edycja programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo zadebiutowała na antenie Polsatu 5 września 2025 roku. Do tej pory widzowie obejrzeli jej sześć epizodów, a to oznacza, że powoli zbliża się finał. Zanim to jednak nastąpi, uczestnicy z pewnością zaprezentują na scenie kolejne niesamowite metamorfozy. W tej odsłonie tego muzycznego show o wygranie 100 tysięcy złotych na wybrany przez siebie cel charytatywny walczą: Marta Bijan, Kamil Studnicki, Natalia Muianga, Modest Ruciński, Edyta Herbuś, Krystian Ochman, Julia Żugaj oraz Andrzej Nejman. Ich zmagania na scenie i niezwykłe metamorfozy w polskich i zagranicznych artystów oceniają natomiast Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski, Stefano Terrazzino oraz Justyna Steczkowska. W 8. odcinku nastąpi jednak pewna zmiana w jury. Kogo zabraknie?

Majka Jeżowska jurorką w 8. odcinku 22. edycji Twoja Twarz Brzmi Znajomo

W kolejnym odcinku Twoja Twarz Brzmi Znajomo na fotelu jurora Małgorzatę Walewską zastąpi Majka Jeżowska. Przewodnicząca jury nie mogła pojawić się w tym epizodzie, bo wówczas miała inne zobowiązania zawodowe. Dlatego produkcja zdecydowała, by na jeden wieczór jej miejsce przy stole jurorskim zajęła inna artystka.

Przypominamy, że 22. edycję programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo można oglądać na antenie Polsatu w każdy piątek o 19:55.

Źródło: Polsat

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Twoja twarz brzmi znajomo 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Stranger Things - 5. sezon
-

Finał Stranger Things jednak trafi do kin? Marzenie braci Duffer jest spełnione

2 Zwiastun 5 sezonu The Office PL. Zapowiada się najbardziej wybuchowy rozdział serii
-

Zwiastun 5 sezonu The Office PL. Zapowiada się najbardziej wybuchowy rozdział serii

3 27. Freddy Krueger (Koszmar z Ulicy Wiązów)
-

Jim Carrey jako Freddy Krueger? Kultowy reżyser widzi w tym przyszłość serii

4 Jacob Elordi (25 lat) - znany z serialu Euforia.
-

3. sezon Euforii owiany tajemnicą. Jacob Elordi porównuje scenariusz do akt JFK

5 Crime 101
-

Crime 101 - zwiastun. Chris Hemsworth jako wybitny rabuś

6 Okładka książki Tytuł: Niewyczerpany żart
-

Książki: 10 najdłuższych powieści na świecie. Prawdziwe Behemoty literatury

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

7

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Iga Światek dostała kolejny list od Taylor Swift. Pokazała go publicznie

Iga Światek dostała kolejny list od Taylor Swift. Pokazała go publicznie

Byliśmy na otwarciu Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Zobaczcie co się działo

Byliśmy na otwarciu Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Zobaczcie co się działo

D'Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat

D'Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV