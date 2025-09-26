Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 4. odcinek? WYNIKI z 26.09

fot. materiały prasowe Polsat

Na antenie Polsatu 5 września 2025 roku zadebiutowała 22. edycja programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Wśród uczestników znaleźli się: Natalia Muianga, Modest Ruciński, Marta Bijan, Andrzej Nejman, Julia Żugaj, Krystian Ochman, Edyta i Kamil Studnicki . Ich zmagania na scenie i niezwykłe metamorfozy w polskich i zagranicznych artystów oceniają natomiast Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski, Stefano Terrazzino oraz Justyna Steczkowska. Dotychczas widzowie mogli zobaczyć trzy odcinki programu. Zwyciężczynią pierwszego epizodu została Natalia Muianga, która wystąpiła jako Whitney Houston W drugim wygrał Kamil Studnicki jako Benson Boone, w trzecim Natalia Muianga jako Ciara. Kto triumfował w czwartym odcinku?

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 4. odcinek – występy

W 4. odcinku 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo na scenie pojawili się uczestnicy wcielający się w następujących artystów:

Modest Ruciński zaśpiewał piosenkę Damiano Davida pod tytułem Born with a broken heart;

Marta Bijan zaprezentowała się na scenie jako B.R.O. w utworze Jeszcze będzie pięknie;

Andrzej Nejman wcielił się w Krzysztofa Krawczyka w piosence Pamiętam ciebie z tamtych lat;

Julia Żugaj wystąpiła jako bambi w utworze IRL;

Edyta Herbuś zaprezentowała się na scenie jako Natalia Oreiro w piosence Cambio Dolor;

Kamil Studnicki zaprosił do wspólnego występu Nicka Sinclera. Panowie wcielili się w Michaela Bubble i Jasona Derulo w utworze Spicy Margarita;

Natalia Muianga zaprezentowała się na scenie jako Nat King Cole w piosence Mona Lisa;

Krystian Ochman wystąpił jako Lola Young w utworze Messy.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 4. odcinek – zwycięzca

Zwycięzcą 4. odcinka 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo został Krystian Ochman. Czek na 10 tysięcy złotych przekazał Fundacji dla Zwierząt i Środowiska Lepszy Świat.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 4. odcinek – tabela wyników

Tabela wyników po 4. odcinku prezentuje się następująco:

Krystian Ochman Kamil Studnicki Andrzej Nejman Natalia Muianga Modest Ruciński Julia Żugaj Marta Bijan Edyta Herbuś

