Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 7. odcinek? WYNIKI z 17.10

Na antenie Polsatu 5 września 2025 roku zadebiutowała 22. edycja programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Wśród uczestników znaleźli się: Natalia Muianga, Modest Ruciński, Marta Bijan, Andrzej Nejman, Julia Żugaj, Krystian Ochman, Edyta i Kamil Studnicki. Ich zmagania na scenie i niezwykłe metamorfozy w polskich i zagranicznych artystów oceniają natomiast Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski, Stefano Terrazzino oraz Natalia Kukulska, która w tym odcinku zastąpiła Justynę Steczkowską. Dotychczas widzowie mogli zobaczyć sześć odcinków programu. Zwyciężczynią pierwszego epizodu została Natalia Muianga, która wystąpiła jako Whitney Houston. W drugim wygrał Kamil Studnicki jako Benson Boone, w trzecim Natalia Muianga jako Ciara, w czwartym Krystian Ochman jako Lola Young, w piątym Marta Bijan jako Sarsa, a w szóstym Modest Ruciński jako Wanda Kwietniewska. Kto triumfował w siódmym odcinku?

Przypomnijmy, że od 5. odcinka 22. sezonu najlepszego muzycznego show, jest dwóch zwycięzców z nagrodą pieniężną. Uczestnik, zajmujący 2. miejsce, również otrzymuje czek, który powędruje na cele charytatywne. To od niego będzie zależało, komu przekaże kwotę w wysokości 5 tysięcy.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 7. odcinek – występy

W 7. odcinku 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo na scenie pojawili się uczestnicy wcielający się w następujących artystów:

Marta Bijan zaprezentowała się na scenie jako Morten Harket z zespołu A-ha w piosence Take On Me;

Kamil Studnicki wystąpił jako Eminem w utworze Houdini;

Edyta Herbuś zaprosiła do wspólnego występu Antka Smykiewicza. Wystąpili jako Jane Birkin i Serge Gainsbourg w piosence Je t'aime moi non plus;

Modest Ruciński zaprezentował się na scenie jako Vix. N w utworze Ne Rozumiju;

Andrzej Nejman wcielił się w Roda Stewarta w piosence Baby Jane;

Krystian Ochman stał się Violettą Villas w utworze Przyjdzie na to czas;

Natalia Muianga wystąpił jako Usher w piosence Yeah;

Julia Żugaj zaprezentowała się na scenie jako Gala w utworze Freed From Desire.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 7. odcinek – zwycięzca

Zwycięzcą 7. odcinka 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo został Kamil Studnicki. Czek na 10 tysięcy złotych przekazał Centrum Sztuki Włączającej Teatr 21. Drugie miejsce należało do Edyty Herbuś, która czek na 5 tysięcy złotych przeznaczyła na Fundację Feminoteka, która wspiera kobiety dotknięte przemocą.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 7. odcinek – tabela wyników

Tabela wyników po 7. odcinku prezentuje się następująco:

Natalia Muianga 217 punktów

Krystian Ochman 186 punktów

Modest Ruciński 191 punktów

Kamil Studnicki 191 punktów

Andrzej Nejman 141 punktów

Marta Bijan 125 punktów

Edyta Herbuś 149 punktów

Julia Żugaj 105 punktów

