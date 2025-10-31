Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 9. odcinek? WYNIKI z 31.10

fot. materiały prasowe Polsat

Na antenie Polsatu 5 września 2025 roku zadebiutowała 22. edycja programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Wśród uczestników znaleźli się: Natalia Muianga, Modest Ruciński, Marta Bijan, Andrzej Nejman, Julia Żugaj, Krystian Ochman, Edyta i Kamil Studnicki. Ich zmagania na scenie i niezwykłe metamorfozy w polskich i zagranicznych artystów oceniają natomiast Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski, Stefano Terrazzino oraz Justyna Steczkowska. Dotychczas widzowie mogli zobaczyć osiem odcinków programu. Zwyciężczynią pierwszego epizodu została Natalia Muianga, która wystąpiła jako Whitney Houston. W drugim wygrał Kamil Studnicki jako Benson Boone, w trzecim Natalia Muianga jako Ciara, w czwartym Krystian Ochman jako Lola Young, w piątym Marta Bijan jako Sarsa, w szóstym Modest Ruciński jako Wanda Kwietniewska, w siódmym Kamil Studnicki jako Eminem, a w ósmym Andrzej Nejman jako Serj Tankian z System of a Down. Kto triumfował w dziewiątym odcinku?

Przypomnijmy, że od 5. odcinka 22. sezonu najlepszego muzycznego show, jest dwóch zwycięzców z nagrodą pieniężną. Uczestnik, zajmujący 2. miejsce, również otrzymuje czek, który powędruje na cele charytatywne. To od niego będzie zależało, komu przekaże kwotę w wysokości 5 tysięcy.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 9. odcinek – występy

W 9. odcinku 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo na scenie pojawili się uczestnicy wcielający się w następujących artystów:

Kamil Studnicki zaprezentował się na scenie jako Axl Rose z Guns N’ Roses w piosence Sweet child o’mine;

Marta Bijan wystąpiła jako Olivia Rodrigo w utworze Traitor;

Edyta Herbuś stała się Royem Orbisonem w piosence Pretty woman;

Julia Żugaj zaprezentowała się na scenie jako Karol G. w utworze si antes te hubiera conocido;

Natalia Muianga wcieliła się w Dianę Ross w piosence I’m coming out;

Modest Ruciński wystąpił jako Renata Przemyk w utworze Babę zesłał Bóg;

Krystian Ochman zaprezentował się na scenie jako Tomasz Mioduszewski, czyli Jamal w piosence Policeman;

Andrzej Nejman stał się Urszulą Sipińską w utworze Szalala zabawa trwa.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 9. odcinek – zwycięzca

Zwycięzcą 9. odcinka 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo została Marta Bijan. Czek na 10 tysięcy złotych przekazała na Fundację Twarze Depresji. Drugie miejsce należało do Edyty Herbuś, która czek na 5 tysięcy złotych przeznaczyła na Fundację Feminoteka, która wspiera kobiety dotknięte przemocą.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 9. odcinek – tabela wyników

Tabela wyników po 9. odcinku prezentuje się następująco:

Marta Bijan Edyta Herbuś Andrzej Nejman Kamil Studnicki Natalia Muianga Julia Żugaj Krystian Ochman Modest Ruciński

