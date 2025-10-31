Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 9. odcinek? WYNIKI z 31.10

W kogo wcielili się uczestnicy 22. sezonu programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo w 9. odcinku?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Twoja twarz brzmi znajomo 
fot. materiały prasowe Polsat
Reklama

Na antenie Polsatu 5 września 2025 roku zadebiutowała 22. edycja programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Wśród uczestników znaleźli się: Natalia Muianga, Modest Ruciński, Marta Bijan, Andrzej Nejman, Julia Żugaj, Krystian Ochman, Edyta i Kamil Studnicki. Ich zmagania na scenie i niezwykłe metamorfozy w polskich i zagranicznych artystów oceniają natomiast Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski, Stefano Terrazzino oraz Justyna Steczkowska. Dotychczas widzowie mogli zobaczyć osiem odcinków programu. Zwyciężczynią pierwszego epizodu została Natalia Muianga, która wystąpiła jako Whitney Houston. W drugim wygrał Kamil Studnicki jako Benson Boone, w trzecim Natalia Muianga jako Ciara,  w czwartym Krystian Ochman jako Lola Young, w piątym Marta Bijan jako Sarsa, w szóstym Modest Ruciński jako Wanda Kwietniewska, w siódmym Kamil Studnicki jako Eminem, a w ósmym Andrzej Nejman jako Serj Tankian z System of a Down. Kto triumfował w dziewiątym odcinku?

Przypomnijmy, że od 5. odcinka 22. sezonu najlepszego muzycznego show, jest dwóch zwycięzców z nagrodą pieniężną. Uczestnik, zajmujący 2. miejsce, również otrzymuje czek, który powędruje na cele charytatywne. To od niego będzie zależało, komu przekaże kwotę w wysokości 5 tysięcy.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 9. odcinek – występy

W 9. odcinku 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo na scenie pojawili się uczestnicy wcielający się w następujących artystów:

  • Kamil Studnicki zaprezentował się na scenie jako Axl Rose z Guns N’ Roses w piosence Sweet child o’mine;
  • Marta Bijan wystąpiła jako Olivia Rodrigo w utworze Traitor;
  • Edyta Herbuś stała się Royem Orbisonem w piosence Pretty woman;
  • Julia Żugaj zaprezentowała się na scenie jako Karol G. w utworze si antes te hubiera conocido;
  • Natalia Muianga wcieliła się w Dianę Ross w piosence I’m coming out;
  • Modest Ruciński wystąpił jako Renata Przemyk w utworze Babę zesłał Bóg;
  • Krystian Ochman zaprezentował się na scenie jako Tomasz Mioduszewski, czyli Jamal w piosence Policeman;
  • Andrzej Nejman stał się Urszulą Sipińską w utworze Szalala zabawa trwa.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 9. odcinek – zwycięzca

Zwycięzcą 9. odcinka 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo została Marta Bijan. Czek na 10 tysięcy złotych przekazała na Fundację Twarze Depresji. Drugie miejsce należało do Edyty Herbuś, która czek na 5 tysięcy złotych przeznaczyła na Fundację Feminoteka, która wspiera kobiety dotknięte przemocą. 

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – 9. odcinek – tabela wyników

Tabela wyników po 9. odcinku prezentuje się następująco:

  1. Marta Bijan
  2. Edyta Herbuś
  3. Andrzej Nejman
  4. Kamil Studnicki
  5. Natalia Muianga
  6. Julia Żugaj
  7. Krystian Ochman
  8. Modest Ruciński

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – zdjęcia z 9. odcinka

Kamil Studnicki

Kamil Studnicki jako Axl Rose

arrow-left
Kamil Studnicki
fot. materiały prasowe Polsat
arrow-right

 

Źródło: Materiały prasowe Polsat

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Twoja twarz brzmi znajomo 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Spider-Man: Całkiem nowy dzień - zdjęcie z planu
-

Aktor ze Spider-Mana 4 odniósł się do swojej tajemniczej roli! Czy będzie czarnym charakterem?

2 Lockheed Martin X-59
-

Podróże naddźwiękowe mogą powrócić – bez huku – dzięki doświadczalnemu samolotowi X-59

3 South Park: The Woman In The Hat
-

Duch w Białym Domu? Nadchodzi specjalny, halloweenowy odcinek South Parka!

4 Doktor Doom - Avengers:Doomsday
-
Plotka

Doktor Doom jak Darth Vader. Ktoś widział zwiastun Avengers: Doomsday

5 Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina - oficjalny kadr z filmu
-

Kim jest zabójca wiedźminów? Szczegóły i komentarze o złoczyńcy 4. sezonu

6 Nikt 2
-

Nikt 2 już w streamingu. Gdzie obejrzeć akcyjniak z 2025 roku?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

4

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Damiano David ZARĘCZONY! Pierścionek Dove Cameron robi wrażenie

Damiano David ZARĘCZONY! Pierścionek Dove Cameron robi wrażenie

Rosalia nakręciła w POLSCE teledysk. Te powiązania z naszym krajem robią wrażenie

Rosalia nakręciła w POLSCE teledysk. Te powiązania z naszym krajem robią wraż...

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV