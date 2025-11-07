fot. materiały prasowe Polsat

7 listopada 202 roku na antenie Polsatu można było oglądać finałowy odcinek 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo, w którym widzowie poznali zwycięzcę serii i po raz ostatni w tym sezonie mogli zobaczyć, jak w gwiazdy estrady zmieniają się uczestnicy show, czyli Natalia Muianga, Kamil Studnicki, Edyta Herbuś, Modest Ruciński, Marta Bijan, Andrzej Nejman, Julia Żugaj oraz Krystian Ochman. Ich zmagania na scenie w tej edycji oceniali Piotr Gąsowski, Justyna Steczkowska, Małgorzata Walewska i Stefano Terrazzino. W dwóch odcinkach za stołem jurorskim nastąpiły zmiany. W epizodzie 7. Justynę Steczkowską zastąpiła Natalia Kukulska, a w 8. Małgorzatę Walewską Majka Jeżowska. Jak wyglądał ostatni odcinek tej edycji?

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – finał – występy

W finałowym odcinku 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo na scenie pojawili się uczestnicy wcielający się w następujących artystów:

Kamil Studnicki przeistoczył się w Edith Piaf i zaśpiewał piosenkę Non, je ne regrette rien;

Modest Ruciński zaprezentował się na scenie jako Maciej Maleńczuk w utworze Nigdy więcej;

Edyta Herbuś i Andrzej Nejman zaśpiewali w duecie jako Mira Zimińska i Adolf Dymsza piosenkę Chcesz to mnie bierz;

Natalia Muianga zamieniła się w Cynthię Erivo w utworze Stand up;

Krystian Ochman stał się Adamem Lambertem w piosence Whataya want from me;

Julia Żugaj i Marta Bijan wcieliły się w duet Long & Junior w utworze Tańcz, tańcz, tańcz.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – kto wygrał?

22. edycję programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo wygrała Natalia Muianga.

Poza czekiem o wartości 100 tysięcy złotych finaliści otrzymali statuetki słynnych Twarzy. Żelazna Twarz trafiła do zdobywcy 4. miejsca, Brązowa Twarz do osoby, która zajęła 3. miejsce, Srebrna Twarz do zdobywcy 2. miejsca, a Złota Twarz do zwycięzcy.

Złotą Twarz otrzymała Natalia Muianga

Srebrną Twarz zdobył Kamil Studnicki

Brązową Twarz otrzymał Modest Ruciński

Żelazna Twarz trafiła do Krystiana Ochmana

Natalia Muianga czek na 100 tysięcy złotych przeznaczyła na rzecz Domu Dziecka im. J. Korczaka w Gdańsku.

