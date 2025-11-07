Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał program? Oto zwycięzca

Kto został zwycięzcą 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo i wybrał fundację, do której trafi czek na 100 tysięcy złotych?
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Twoja twarz brzmi znajomo 
fot. materiały prasowe Polsat
Reklama

7 listopada 202 roku na antenie Polsatu można było oglądać finałowy odcinek 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo, w którym widzowie poznali zwycięzcę serii i po raz ostatni w tym sezonie mogli zobaczyć, jak w gwiazdy estrady zmieniają się uczestnicy show, czyli Natalia Muianga, Kamil Studnicki, Edyta Herbuś, Modest Ruciński, Marta Bijan, Andrzej Nejman, Julia Żugaj oraz Krystian Ochman. Ich zmagania na scenie w tej edycji oceniali Piotr Gąsowski, Justyna Steczkowska, Małgorzata Walewska i Stefano Terrazzino. W dwóch odcinkach za stołem jurorskim nastąpiły zmiany. W epizodzie 7. Justynę Steczkowską zastąpiła Natalia Kukulska, a w 8. Małgorzatę Walewską Majka Jeżowska. Jak wyglądał ostatni odcinek tej edycji?

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – finał – występy

W finałowym odcinku 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo na scenie pojawili się uczestnicy wcielający się w następujących artystów:

  • Kamil Studnicki przeistoczył się w Edith Piaf i zaśpiewał piosenkę Non, je ne regrette rien;
  • Modest Ruciński zaprezentował się na scenie jako Maciej Maleńczuk w utworze Nigdy więcej;
  • Edyta Herbuś i Andrzej Nejman zaśpiewali w duecie jako Mira Zimińska i Adolf Dymsza piosenkę Chcesz to mnie bierz;
  • Natalia Muianga zamieniła się w Cynthię Erivo w utworze Stand up;
  • Krystian Ochman stał się Adamem Lambertem w piosence Whataya want from me;
  • Julia Żugaj i Marta Bijan wcieliły się w duet Long & Junior w utworze Tańcz, tańcz, tańcz.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – kto wygrał?

22. edycję programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo wygrała Natalia Muianga.

Poza czekiem o wartości 100 tysięcy złotych finaliści otrzymali statuetki słynnych Twarzy. Żelazna Twarz trafiła do zdobywcy 4. miejsca, Brązowa Twarz do osoby, która zajęła 3. miejsce, Srebrna Twarz do zdobywcy 2. miejsca, a Złota Twarz do zwycięzcy.

  • Złotą Twarz otrzymała Natalia Muianga 
  • Srebrną Twarz zdobył Kamil Studnicki
  • Brązową Twarz otrzymał Modest Ruciński
  • Żelazna Twarz trafiła do Krystiana Ochmana

Natalia Muianga czek na 100 tysięcy złotych przeznaczyła na rzecz Domu Dziecka im. J. Korczaka w Gdańsku.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – zdjęcia z 10. odcinka

Kamil Studnicki

Kamil Studnicki jako Edith Piaf

arrow-left
Kamil Studnicki
fot. materiały prasowe Polsat
arrow-right

Źródło: Materiały prasowe Polsat

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Twoja twarz brzmi znajomo 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Outlander - sezon 8
-

Wiemy, kiedy pojawi się finałowy sezon Outlandera! Nie musimy długo czekać

2 3. K-popowe łowczynie demonów - 746 mln
-

Piosenka z K-popowych łowczyń demonów nominowana do Grammy! Ma szansę na nagrodę w trzech kategoriach

3 Mass Effect
-

Nowe informacje o adaptacji Mass Effecta. Serial będzie dział się po fabule gier

4 LEGO Marvel Avengers: Szalone historie
-

Avengersi kontra social media. Jako superbohaterowie... minifigurki LEGO

5 Absolute Joker
-

Ten Joker będzie śnił się Batmanowi po nocach. Absolute stworzyło potwora

6 Spiderman No way home
-
Plotka

Spider-Man 4 - kogo gra Liza Colón-Zayas? Poprzednie teorie trafiają do kosza

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Damiano David ZARĘCZONY! Pierścionek Dove Cameron robi wrażenie

Damiano David ZARĘCZONY! Pierścionek Dove Cameron robi wrażenie

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV