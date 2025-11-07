7 listopada 202 roku na antenie Polsatu można było oglądać finałowy odcinek 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo, w którym widzowie poznali zwycięzcę serii i po raz ostatni w tym sezonie mogli zobaczyć, jak w gwiazdy estrady zmieniają się uczestnicy show, czyli Natalia Muianga, Kamil Studnicki, Edyta Herbuś, Modest Ruciński, Marta Bijan, Andrzej Nejman, Julia Żugaj oraz Krystian Ochman. Ich zmagania na scenie w tej edycji oceniali Piotr Gąsowski, Justyna Steczkowska, Małgorzata Walewska i Stefano Terrazzino. W dwóch odcinkach za stołem jurorskim nastąpiły zmiany. W epizodzie 7. Justynę Steczkowską zastąpiła Natalia Kukulska, a w 8. Małgorzatę Walewską Majka Jeżowska. Jak wyglądał ostatni odcinek tej edycji?
Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – finał – występy
W finałowym odcinku 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo na scenie pojawili się uczestnicy wcielający się w następujących artystów:
- Kamil Studnicki przeistoczył się w Edith Piaf i zaśpiewał piosenkę Non, je ne regrette rien;
- Modest Ruciński zaprezentował się na scenie jako Maciej Maleńczuk w utworze Nigdy więcej;
- Edyta Herbuś i Andrzej Nejman zaśpiewali w duecie jako Mira Zimińska i Adolf Dymsza piosenkę Chcesz to mnie bierz;
- Natalia Muianga zamieniła się w Cynthię Erivo w utworze Stand up;
- Krystian Ochman stał się Adamem Lambertem w piosence Whataya want from me;
- Julia Żugaj i Marta Bijan wcieliły się w duet Long & Junior w utworze Tańcz, tańcz, tańcz.
Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – kto wygrał?
22. edycję programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo wygrała Natalia Muianga.
Poza czekiem o wartości 100 tysięcy złotych finaliści otrzymali statuetki słynnych Twarzy. Żelazna Twarz trafiła do zdobywcy 4. miejsca, Brązowa Twarz do osoby, która zajęła 3. miejsce, Srebrna Twarz do zdobywcy 2. miejsca, a Złota Twarz do zwycięzcy.
- Złotą Twarz otrzymała Natalia Muianga
- Srebrną Twarz zdobył Kamil Studnicki
- Brązową Twarz otrzymał Modest Ruciński
- Żelazna Twarz trafiła do Krystiana Ochmana
Natalia Muianga czek na 100 tysięcy złotych przeznaczyła na rzecz Domu Dziecka im. J. Korczaka w Gdańsku.
Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 – zdjęcia z 10. odcinka
Źródło: Materiały prasowe Polsat