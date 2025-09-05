fot. materiały prasowe Polsat

Najnowszą odsłonę programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo można oglądać na antenie Polsatu od piątku 5 września 2025 roku o godzinie 19:55. W 22. edycji popularnego show występują aktorzy i wokaliści. W każdym z odcinków uczestnicy przechodzą imponujące metamorfozy z pomocą doświadczonej ekipy charakteryzatorów, zamieniając się w polskie oraz zagraniczne gwiazdy sceny muzycznej. Komu udało się zwyciężyć poszczególne odcinki 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo i jak aktualnie wygląda punktacja?

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 - punktacja i zwycięzcy odcinków

W 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znojomo udział biorą: Edyta Herbuś, Modest Ruciński, Natalia Muianga, Julia Żugaj, Krystian Ochman, Andrzej Nejman, Kamil Studnicki i Marta Bijan. Zmagania uczestników oceniają jurorzy w składzie: Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski, Justyna Steczkowska oraz Stefano Terrazzino, a ich występy na scenie zapowiada duet prowadzących, czyli Maciej Dowbor i Agnieszka Hyży.

Jurorzy przyznają punkty pod koniec każdego odcinka. 1 punkt trafia do osoby, która według danego jurora poradziła sobie najgorzej. Największa liczba punktów, czyli 10, trafia do osoby, która według jury zaprezentowała najlepszy występ. Punkty pomiędzy sobą przyznają również sami uczestnicy. Każdy z nich może dać 5 punktów swojemu ulubionemu wykonawcy. Uczestnicy nie mogą jednak głosować na siebie samych. Zwycięzca każdego z odcinków otrzymuje czek o wartości 10 000 złotych. Całą kwotę przeznacza na wybrany przez siebie cel charytatywny.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 - zwycięzcy odcinków

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 - zwycięzca 1. odcinka

Zwyciężczynią 1. odcinka 21. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo została Natalia Muianga brawurowo wcielając się w Whitney Houston. Czek na 10 tysięcy złotych przekazała na rzecz Hospicjum im. Ks. E. Dudkiewicza w Gdańsku.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 - punktacja (po 1. odcinku)