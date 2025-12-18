W oczekiwaniu na lutową premierę 2. sezonu Monarch: Dziedzictwo potworów ogłoszono, że Monsterverse rozszerzy się o kolejny tytuł. Apple TV i Legendary Entertainment ogłosiło nowy serial należący do tego uniwersum, w którym w głównej roli wystąpi Wyatt Russell. Ponownie wcieli się w młodego Lee Shawa, a także będzie pełnić funkcję producenta.
Fabuła spin-offu o młodym Lee Shaw
Spin-off Monarch: Dziedzictwo potworów będzie opowiadał historię pułkownika Lee Shawa, amerykańskiego agenta, który w 1984 roku wyruszył na tajną misję za linię wroga, aby powstrzymać Sowietów przed uwolnieniem przerażającego nowego Tytana, wystarczająco potężnego, by zniszczyć Stany Zjednoczone i odwrócić losy zimnej wojny.
Apple TV planuje rozszerzyć Monsterverse
Showrunnerem tego prequela został producent wykonawczyMonarch: Dziedzictwo potworów - Joby Harold. Twórca podpisał również umowę z Legendary, dzięki której będzie mógł nadzorować całą franczyzę Monsterverse w Apple TV, "zawierającą zarówno nowych, jak i uwielbianych przez fanów Tytanów".
Niezatytułowany spin-off o młodym Lee Shaw to tylko jeden z projektów, który rozszerzy Monsterverse. Morgan Wandell, szef ds. rozwoju międzynarodowego w Apple TV, napisał w oświadczeniu:
Przypomnijmy, że Joby Harold to współscenarzysta m.in. filmu Król Artur: Legenda miecza (2017), Armii umarłych (2021), Flasha (2023) i Transformers: Przebudzenie bestii (2023). Był też twórcą i scenarzystą serialu Obi-Wan Kenobi. Wyreżyserował tylko jeden film: thriller Przebudzenie (2007).
Monarch: Dziedzictwo potworów - premiera 2. sezonu 27 lutego.
Źródło: Variety