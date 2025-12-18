fot. Apple TV+

W oczekiwaniu na lutową premierę 2. sezonu Monarch: Dziedzictwo potworów ogłoszono, że Monsterverse rozszerzy się o kolejny tytuł. Apple TV i Legendary Entertainment ogłosiło nowy serial należący do tego uniwersum, w którym w głównej roli wystąpi Wyatt Russell. Ponownie wcieli się w młodego Lee Shawa, a także będzie pełnić funkcję producenta.

Fabuła spin-offu o młodym Lee Shaw

Spin-off Monarch: Dziedzictwo potworów będzie opowiadał historię pułkownika Lee Shawa, amerykańskiego agenta, który w 1984 roku wyruszył na tajną misję za linię wroga, aby powstrzymać Sowietów przed uwolnieniem przerażającego nowego Tytana, wystarczająco potężnego, by zniszczyć Stany Zjednoczone i odwrócić losy zimnej wojny.

fot. Apple TV // Wyatt Russell jako Lee Shaw w 1. sezonie "Monarch: Dziedzictwo potworów"

Apple TV planuje rozszerzyć Monsterverse

Showrunnerem tego prequela został producent wykonawczyMonarch: Dziedzictwo potworów - Joby Harold. Twórca podpisał również umowę z Legendary, dzięki której będzie mógł nadzorować całą franczyzę Monsterverse w Apple TV, "zawierającą zarówno nowych, jak i uwielbianych przez fanów Tytanów".

Niezatytułowany spin-off o młodym Lee Shaw to tylko jeden z projektów, który rozszerzy Monsterverse. Morgan Wandell, szef ds. rozwoju międzynarodowego w Apple TV, napisał w oświadczeniu:

Widzowie na całym świecie nie mieli dość serialu Monarch: Dziedzictwo potworów od czasu jego globalnego debiutu i nie możemy się do czekać, aby ujawnić elektryzujące nowe historie, nad którymi pracowali Joby, cała obsada i zespół kreatywny. Z Jobym u steru i naszymi wspaniałymi partnerami z Legendary, ten nowy spin-off zapoczątkuje epicką ekspansję Monsterverse, która jeszcze bardziej zbliży widzów do ich ulubionych Tytanów wraz z fantastyczną historią opartą na postaciach.

Przypomnijmy, że Joby Harold to współscenarzysta m.in. filmu Król Artur: Legenda miecza (2017), Armii umarłych (2021), Flasha (2023) i Transformers: Przebudzenie bestii (2023). Był też twórcą i scenarzystą serialu Obi-Wan Kenobi. Wyreżyserował tylko jeden film: thriller Przebudzenie (2007).

Monarch: Dziedzictwo potworów - premiera 2. sezonu 27 lutego.