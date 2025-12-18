Władca Pierścieni nie byłby taki sam bez tych historii. Opublikowano je dopiero po śmierci Tolkiena

fot. New Line Cinema

Uniwersum Władcy Pierścieni stworzone przez J.R.R. Tolkiena to jeden z największych i najbardziej fundamentalnych dla gatunku fantasy światów w historii, bez którego nie mielibyśmy dziś całej masy książek, filmów, seriali i gier, które czerpały inspirację od mistrza i jego największego dzieła. Legendarny autor zmarł w 1973 roku i nie zdołał ukończyć wszystkich planów związanych z tym światem. Wiele historii w ramach uniwersum skrytych było w jego notatkach i niedokończonych powieściach, które dostępne były tylko dla najbliższego grona zaufanych ludzi. Wśród nich znalazł się syn pisarza, czyli Christopher Tolkien. To właśnie dzięki niemu po śmierci ojca opublikowano mnóstwo mniejszych historii rozwijających świat Tolkiena.

Portal ComicBook przygotował listę siedmiu najważniejszych historii, które premierę miały dopiero po śmierci J.R.R. Tolkiena. Niektóre z nich to fundamentalne dla zrozumienia całego uniwersum dzieła, bez których postrzeganie Śródziemia nie byłoby takie same.

Najważniejsze historie Śródziemia opublikowane po śmierci J.R.R. Tolkiena