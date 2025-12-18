Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Władca Pierścieni nie byłby taki sam bez tych historii. Opublikowano je dopiero po śmierci Tolkiena

Bez twórczości J.R.R. Tolkiena nie mielibyśmy dziś wielu kultowych dzieł i produkcji z gatunku fantasy. Warto mieć jednak na uwadze, że nie wszystkie historie ze Śródziemia opublikowano za życia legendarnego pisarza. Te kluczowe historie ujrzały światło dzienne po latach.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  silmarillion 
władca pierścieni
3. W Drugiej Erze w Śródziemiu ponownie pojawił się Sauron, były dowódca armii Morgotha, który wybudował potężną wieżę w Mordorze, Barad-dúr. Chcąc wpłynąć na kolejne istoty Sauron przybrał oblicze Annatara, istoty przypominającej wyglądem elfy – w ten sposób wkupił się w ich łaski. fot. New Line Cinema
Reklama

Uniwersum Władcy Pierścieni stworzone przez J.R.R. Tolkiena to jeden z największych i najbardziej fundamentalnych dla gatunku fantasy światów w historii, bez którego nie mielibyśmy dziś całej masy książek, filmów, seriali i gier, które czerpały inspirację od mistrza i jego największego dzieła. Legendarny autor zmarł w 1973 roku i nie zdołał ukończyć wszystkich planów związanych z tym światem. Wiele historii w ramach uniwersum skrytych było w jego notatkach i niedokończonych powieściach, które dostępne były tylko dla najbliższego grona zaufanych ludzi. Wśród nich znalazł się syn pisarza, czyli Christopher Tolkien. To właśnie dzięki niemu po śmierci ojca opublikowano mnóstwo mniejszych historii rozwijających świat Tolkiena. 

Portal ComicBook przygotował listę siedmiu najważniejszych historii, które premierę miały dopiero po śmierci J.R.R. Tolkiena. Niektóre z nich to fundamentalne dla zrozumienia całego uniwersum dzieła, bez których postrzeganie Śródziemia nie byłoby takie same.

Najważniejsze historie Śródziemia opublikowane po śmierci J.R.R. Tolkiena

7. Ainulindalë

To jeden z najpiękniejszych i najbardziej abstrakcyjnych fragmentów opowiadający o tym, jak Eru Illuvatar stworzył Ainurów, a potem nauczył ich śpiewania pieśni, dzięki której powstał świat fizyczny. Historia ta stała się rozdziałem otwierającym legendarny Silmarillion w 1977 roku, cztery lata po śmierci Tolkiena.

arrow-left
7. Ainulindalë
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: comicbook.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  silmarillion 
władca pierścieni
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 HBO Max 16-31 grudnia
-

HBO Max - nowości na 16-31 grudnia 2025. Jedna bitwa po drugiej, Niebo. Rok w piekle i inne

2 Avatar: Ogień i popiół
-

Avatar: Ogień i popiół - co trzeba wiedzieć przed seansem? Przypomnienie poprzednich części

3 The Game Awards 2020
-

The Game Awards z roku na rok ma coraz więcej widzów. Padł kolejny rekord

4 Zwierzogród 2
-

Zwierzogród 2 rozbija bank. Najbardziej dochodowe filmy animowane wszech czasów

5 Dzień objawienia - kadr z filmu z postacią Emily Blunt
-

Film science fiction wywołał masową histerię. Zdekodowano głos Emily Blunt, dźwięk kosmity i spisek rządu

6 Ebenezer: A Christmas Carol - obsada
-

Kolejni aktorzy dołączają do Johnny’ego Deppa. Obsada nowej Opowieści wigilijnej powiększa się

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s49e13

Ryzykanci

s49e14

Ryzykanci

s2025e243

Moda na sukces

s42e341

Ridiculousness

s42e342

Ridiculousness

s42e343

Ridiculousness

s42e344

Ridiculousness

s42e345

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dancing Queen w Hollywood

19

gru

Film

Dancing Queen w Hollywood
Do nieznanej ziemi

19

gru

Film

Do nieznanej ziemi
Wielka powódź

19

gru

Film

Wielka powódź
Avatar: Ogień i Popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Steven Spielberg
Steven Spielberg

ur. 1946, kończy 79 lat

Brad Pitt
Brad Pitt

ur. 1963, kończy 62 lat

Emily Swallow
Emily Swallow

ur. 1979, kończy 46 lat

Katie Holmes
Katie Holmes

ur. 1978, kończy 47 lat

Josh Dallas
Josh Dallas

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3 eurowizja junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

4

Nowe informacje o śmierci Roba Reinera i jego żony. Trump zszokował wpisem

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 353-358. Co się wydarzy?

6

John Cena oficjalnie zakończył karierę sportową. Tak wyglądało pożegnanie legendy

7

Kuchenne rewolucje: restauracje, którym się nie udało. Nie szukajcie ich

8

Data pogrzebu Magdy Umer już znana. Takie miała życzenie

9

Przerwa świąteczna w polskich serialach. Od kiedy i ile potrwa?

10

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 768-772. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV