Stranger Things 5 - bohaterowie opracowują plan pokonania Vecny. Fragment odcinka

W sieci pojawił się fragment odcinka z drugiej części 5. sezonu Stranger Things. Joyce przedstawia swój plan na pokonanie Vecny. Czy okaże się skuteczny?
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  stranger things 
finałowy sezon netflix 5. sezon fragment wideo
Stranger Things: sezon 5, część 2 - zdjęcia fot. Netflix
Pozostał już tylko nieco ponad tydzień do premiery drugiej części finałowego sezonu Stranger Things. Niedawno emocje podgrzał nowy zwiastun trzech kolejnych odcinków. Teraz Netflix opublikował fragment jednego z epizodów.

Czytaj więcej: Stranger Things - pełny zwiastun 2. części finałowego sezonu. Emocje rosną

Stranger Things - krótki fragment z 5. sezonu

W tym krótkim filmiku widzimy naradę bohaterów. Joyce (Winona Ryder) przedstawia plan, jak dopaść Vecnę. Mike, Erica, Lucas, Robin i Murray nie wykazują entuzjazmu tym pomysłem. Natomiast są pod wrażeniem tego, że Will potrafił zatrzymać aż trzy Demogorgony na raz. Mike i Erica nazywają go nawet czarownikiem, co według nich ma duże znaczenie. Zobaczcie poniżej.

Stranger Things - polska premiera drugiej części 5. sezonu 26 grudnia na Netflix. Finałowy epizod pojawi się 1 stycznia.

Stranger Things - zdjęcia z drugiej części 5. sezonu

Stranger Things - plakat z drugiej części 5. sezonu

Stranger Things - plakat z drugiej części 5. sezonu
fot. Netflix
Stranger Things 5 - fabuła, obsada

Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel — znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  stranger things 
finałowy sezon netflix 5. sezon fragment wideo
