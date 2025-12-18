Martin Scorsese chwali film Netflixa: „Marzyłem o tym. Niezwykłe dzieło”

Martin Scorsese pochwalił Frankensteina Guillermo del Toro z Netflixa. Jak donoszą liczne źródła, w tym World of Reel, podczas panelu po pokazie filmu, oscarowy nagrodzony reżyser powiedział: „Marzyłem o tym. Niezwykłe dzieło. Ten tytuł zostaje z tobą po seansie. Bardzo poruszający. Niezwykły wyczyn. Grand opéra”.
To nie pierwszy raz, gdy Martin Scorsese zachwyca się twórczością Guillermo del Toro. W 2021 roku napisał artykuł do Los Angeles Times, zachęcając widzów do obejrzenia filmu Zaułek Koszmarów, który jego zdaniem nie zasłużył na mieszane recenzje krytyków, tylko docenienie.
Martin Scorsese to także nie jedyne znane nazwisko z branży rozrywkowej, które zachwyca się Frankensteinem. Na długiej liście są między innymi Francis Ford Coppola, Jon Favreau, Bradley Cooper, Emerald Fennell, Ava DuVernay, Alfonso Cuarón i Margot Robbie. Wielu widzów chce zobaczyć, jak film Netflixa zdobywa Oscara. Warto przypomnieć, że na razie Guillermo del Toro ma trzy statuetki na koncie: dwie za Kształt wody i jedną za Pinokio.
Dajcie znać, jak Wam się podobał Frankenstein z Netflixa. Zgadzacie się z zachwytami, a może wręcz przeciwnie?
Źródło: World of Reel, Culture Crave