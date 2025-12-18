Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Martin Scorsese chwali film Netflixa: „Marzyłem o tym. Niezwykłe dzieło”

Wybitny reżyser Martin Scorsese​ zachwyca się filmem z 2025 roku, który powstał dla platformy Netflix. Zgadniecie, o który tytuł chodzi? Podpowiemy: jego twórcą jest Guillermo del Toro​.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Frankenstein 
netflix Guilermo Del Toro martin scorsese
Martin Scorsese materiały prasowe
Reklama

Martin Scorsese pochwalił Frankensteina Guillermo del Toro z Netflixa. Jak donoszą liczne źródła, w tym World of Reel, podczas panelu po pokazie filmu, oscarowy nagrodzony reżyser powiedział: „Marzyłem o tym. Niezwykłe dzieło. Ten tytuł zostaje z tobą po seansie. Bardzo poruszający. Niezwykły wyczyn. Grand opéra”

To nie pierwszy raz, gdy Martin Scorsese zachwyca się twórczością Guillermo del Toro. W 2021 roku napisał artykuł do Los Angeles Times, zachęcając widzów do obejrzenia filmu Zaułek Koszmarów, który jego zdaniem nie zasłużył na mieszane recenzje krytyków, tylko docenienie.

Frankenstein - recenzja filmu

Martin Scorsese to także nie jedyne znane nazwisko z branży rozrywkowej, które zachwyca się Frankensteinem. Na długiej liście są między innymi Francis Ford Coppola, Jon Favreau, Bradley Cooper, Emerald Fennell, Ava DuVernay, Alfonso Cuarón i Margot Robbie. Wielu widzów chce zobaczyć, jak film Netflixa zdobywa Oscara. Warto przypomnieć, że na razie Guillermo del Toro ma trzy statuetki na koncie: dwie za Kształt wody i jedną za Pinokio

Dajcie znać, jak Wam się podobał Frankenstein z Netflixa. Zgadzacie się z zachwytami, a może wręcz przeciwnie? 

Źródło: World of Reel, Culture Crave

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Frankenstein 
netflix Guilermo Del Toro martin scorsese
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Muppety
-

Muppety wracają! Disney wyjawił datę premiery i pokazał zwiastun

2 HBO Max 16-31 grudnia
-

HBO Max - nowości na 16-31 grudnia 2025. Jedna bitwa po drugiej, Niebo. Rok w piekle i inne

3 Avatar: Ogień i popiół
-

Avatar: Ogień i popiół - co trzeba wiedzieć przed seansem? Przypomnienie poprzednich części

4 The Game Awards 2020
-

The Game Awards z roku na rok ma coraz więcej widzów. Padł kolejny rekord

5 Zwierzogród 2
-

Zwierzogród 2 rozbija bank. Najbardziej dochodowe filmy animowane wszech czasów

6 Dzień objawienia - kadr z filmu z postacią Emily Blunt
-

Film science fiction wywołał masową histerię. Zdekodowano głos Emily Blunt, dźwięk kosmity i spisek rządu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s49e13

Ryzykanci

s49e14

Ryzykanci

s2025e243

Moda na sukces

s42e341

Ridiculousness

s42e342

Ridiculousness

s42e343

Ridiculousness

s42e344

Ridiculousness

s42e345

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Avatar: Ogień i popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i popiół
Dancing Queen w Hollywood

19

gru

Film

Dancing Queen w Hollywood
Do nieznanej ziemi

19

gru

Film

Do nieznanej ziemi
Wielka powódź

19

gru

Film

Wielka powódź
Avatar: Ogień i Popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Steven Spielberg
Steven Spielberg

ur. 1946, kończy 79 lat

Brad Pitt
Brad Pitt

ur. 1963, kończy 62 lat

Emily Swallow
Emily Swallow

ur. 1979, kończy 46 lat

Katie Holmes
Katie Holmes

ur. 1978, kończy 47 lat

Josh Dallas
Josh Dallas

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3 eurowizja junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

4

Nowe informacje o śmierci Roba Reinera i jego żony. Trump zszokował wpisem

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 353-358. Co się wydarzy?

6

John Cena oficjalnie zakończył karierę sportową. Tak wyglądało pożegnanie legendy

7

Kuchenne rewolucje: restauracje, którym się nie udało. Nie szukajcie ich

8

Data pogrzebu Magdy Umer już znana. Takie miała życzenie

9

Przerwa świąteczna w polskich serialach. Od kiedy i ile potrwa?

10

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 768-772. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV